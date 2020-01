[25/01/2020 - 08:37]

Αμερικανός γερουσιαστής δίνει εντολή σε κάτι αόρατο για να σηκωθεί από την θέση του ώστε να καθίσει ο ίδιος, όπως φαίνεται σε βίντεο

Πρόκειται για τον γερουσιαστή Τσάκ Σούμερ (Chuck Schumer) του Δημοκρατικού κόμματος, τον οποίο βλέπουμε να κατηφορίζει τον διάδρομο να αστειεύεται με μία γυναίκα και στην συνέχεια πηγαίνει στο έδρανό του.

Εκεί, σαν κάτι να υπάρχει αόρατο που έχει καθίσει στην θέση του, φαίνεται να του δίνει εντολή, τόσο προφορική όσο και με τα χέρια για να σηκωθεί ώστε να καθίσει ο ίδιος.

Βλέπει κάτι που εμείς δεν μπορούμε να δούμε ή συμβαίνει κάτι άλλο που εμείς δεν είναι εύκολο να υποψιαστούμε από το στιγμιότυπο;

Πάντως, και η ξανθιά γυναίκα στο ακριβώς από πίσω έδρανο μοιάζει κάπως προβληματισμένη με αυτό που συμβαίνει:

Παρακολουθήστε το βίντεο και ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα:

Chuck Schumer tells an invisible person to get out of his chair

[embedded content]

diadrastika.com

Let's block ads! (Why?)

periergaa

ΠΗΓΗΑμερικανός γερουσιαστής δίνει εντολή σε κάτι αόρατο για να σηκωθεί από την θέση του ώστε να καθίσει ο ίδιος, όπως φαίνεται σε βίντεο