Ο θεός Ένκι, ο Μεγάλος Κατακλυσμός και οι απαρχές της Κιβωτού του Νώε

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν για τον λεγόμενο Κατακλυσμό του Νώε, τον οποίοι διάφοροι ερευνητές ταυτίζουν με τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι η προέλευση του “μύθου” για τον Νώε και την Κιβωτό του, είναι πιθανόν μία αντιγραφή από τον προγενέστερο “μύθο” του Δευκαλίωνα ή τον αντίστοιχο που περιγράφεται στα Σουμερικά κείμενα.

Το βίντεο που ακολουθεί παρακάτω αγγίζει κάποιες αμφιλεγόμενες ιδέες σχετικά με την αρχαία Μεσοποταμία και τα συγγράμματα της Παλαιάς Διαθήκης, ιδέες που θα μοιράσουν τους θεατές του σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις.

Όμως, το ξεφεύγουμε, μερικές φορές, από τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμο καθώς, τουλάχιστον να μας κάνουν να σκεφτούμε και άλλα πιθανά παρακλάδια που οι επίσημοι μελετητές αποφεύγουν να διερευνήσουν. Ίσως, έτσι βγει κάτι καλό τόσο για την έρευνα του θέματος όσο και για τους εαυτούς μας, όπως ελπίζει ο αφηγητής του.

Φυσικά, σχεδόν κάθε πολιτισμός στον πλανήτη έχει έναν μεγάλο “μύθο” Κατακλυσμού, αλλά τα συγγράμματα από την αρχαία Μεσοποταμία και την Παλαιά Διαθήκη αντικατοπτρίζουν ο ένας τον άλλον με διάφορους τρόπους και κάποιος θα μπορούσε να είναι η “πορεία” του άλλου. ΑΠλές ιδέες και σκέψεις.

Ο Enki θεωρήθηκε ως μία από τις σημαντικότερες θεότητες και ήταν ένας από τους τρεις ισχυρότερους θεούς στο Σουμερικό Πάνθεον και παρουσιάζει έντονα τον μύθο της δημιουργίας του.

Ο “μύθος του Εριντού”, περιέχει την ιστορία το0υ Κατακλυσμού, της βιβλικής ιστορίας που πιθανότατα προέρχεται από τη Σουμερία. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το βίντεο αποκαλύπτεται η αρχική ιστορία των πλημμυρών και η ταυτότητα του Νώε, που έχτισε την κιβωτό για να σώσει την ανθρωπότητα, με βάση την οπτική που προαναφέραμε.

Ήταν ο Νώε ένα πραγματικό πρόσωπο ή είναι απλά ένας μύθος που βασίζεται σε έναν άλλο μύθο προγενέστερο, αλλά σε ένα πιθανά πραγματικό και αληθινό γεγονός;

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί για να μάθετε περισσότερα:

