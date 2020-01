Τις νυχτερίδες κατέδειξαν εργαστηριακές έρευνες ως υπαίτιες για την μετάδοση του θανατηφόρου κοροναϊού, όπως αναφέρουν οι κινεζικές αρχές.

Είναι όμως έτσι ή στην πραγματικότητα πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και διαρροή του ιού στο περιβάλλον, από το εργαστήριο βιολογικών ερευνών και παθογενών παραγόντων που… όλως τυχαίως βρίσκεται στην πόλη όπου ξεκίνησε η επιδημία, δηλαδή την Ουχάν και μάλιστα σε μικρή απόσταση από την αγορά της όπου εκδηλώθηκε το πρώτο κρούσμα;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξετάσεων, από το φαρυγγικό επίχρισμα και το αίμα των ασθενών που νόσησαν από τον θανατηφόρο κοροναϊό και νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο Jinyintan του Γουχάν, επιβεβαιώθηκε η γενετική ακολουθία που φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με έναν ιό που προσβάλλει τις νυχτερίδες.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα ή το κινεζικό κομμουνιστικό καθεστώς αποκρύπτει επιμελώς την πραγματική αιτία δημιουργίας και μετάδοσης του ιού;

Αυτό γιατί το 2018 ένα εργαστήριο ύστερα από 10 χρόνια κατασκευής ξεκίνησε την λειτουργία του στην Ουχάν. Πρόκειται για εργαστήριο επιπέδου BSL-4 (biosafety level-4), στο οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα από το 2017, θα γινόταν έρευνα στους πιο επικίνδυνους ιούς που υπάρχουν στον κόσμο.

Στόχος της κινεζικής κυβέρνησης ήταν η δημιουργία μεταξύ 5 και 7 εργαστηρίων επιπέδου BSL-4 σε όλη την Κίνα μέχρι το 2025.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Nature με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου του 2017

«Ένα εργαστήριο στην πόλη Ουχάν βρίσκεται λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του και στο οποίο θα ερευνηθούν οι πιο επικίνδυνοι ιοί στον κόσμο σήμερα. Η κίνηση αποτελεί μέρος σχεδίου της κινεζικής κυβέρνησης για την κατασκευή 5 έως επτά ανάλογων βιολογικών εργαστηρίων σε όλη την χώρα.

Επιστήμονες εκτός Κίνας ανησυχούν γύρω από την πιθανότητα διαρροής στο περιβάλλον παθογενών παραγόντων σε συνδυασμό με την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στην Κίνα και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Κινέζοι όμως μικροβιολόγοι πραγματικά είναι ενθουσιασμένοι με την εξέλιξη αυτή, καθώς εισέρχονται στην κλαμπ εκείνο των χωρών που ερευνούν του πλέον επικίνδυνους ιούς και βιολογικές απειλές στον κόσμο σήμερα.», αναφέρει το δημοσίευμα του Nature ενώ παραθέτει τη δήλωση του George Gao διευθυντή του τμήματος εργαστηριακής μικροβιολογίας και ανοσίας της κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών:

«Το εργαστήριο στη Ουχάν θα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για τους ερευνητές και η συνεισφορά μας στους ιούς επιπέδου BSL-4 θα ωφελήσει όλο τον κόσμο».

Το εργαστήριο στην Ουχάν, όπου εκδηλώθηκαν τα πρώτα συμπτώματα του κοροναϊού έλαβε τον Ιανουάριο του ΄17 την άδεια λειτουργίας από την Κινεζική Αρχή Εκτίμησης Συμμόρφωσης CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment) ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους πήρε την άδεια από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σημειώνεται ότι το επίπεδο BSL-4 είναι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στην έρευνα θανατηφόρων ιών και παθογενών παραγόντων.

Ο αέρας και το νερό που χρησιμοποιείται εντός του εργαστηρίου φιλτράρεται και οι ερευνητές αλλάζουν και κάνουν υποχρεωτικά ντους πριν το εγκαταλείψουν.

Εργαστήρια βιολογικών ερευνών υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Στην τελευταία περίπτωση όμως ένα εργαστήριο επιπέδου BSL-4 που είχε ανοίξει το 1981 έκλεισε το 2015, εξαιτίας φόβων διαρροής ιών στο περιβάλλον.

