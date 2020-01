5/5 (1)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ο ιός corona είναι κατασκευασμένο βιολογικό όπλο για τον έλεγχο του πληθυσμού.

Το Ινστιτούτο Pirbright έχει υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον εν λόγω ιό.

Η βιοτρομοκρατία είναι η σκόπιμη απελευθέρωση ιών, βακτηρίων ή άλλων δραστικών ουσιών που προκαλούν ασθένεια ή θάνατο στον άνθρωπο, αλλά και σε ζώα ή φυτά.

Σκοπεύει να προκαλέσει θυματοποίηση, τρόμο, κοινωνικές διαταραχές ή οικονομικές απώλειες που εμπνέονται από ιδεολογικές, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις.

Breaking: Coronavirus Is Bioweapon For Population Control

[embedded content]

Η επιτυχία των βιοτρομοκρατικών προσπαθειών καθορίζεται από το βαθμό κοινωνικής αναταραχής και πανικού και όχι από τον τεράστιο αριθμό θυμάτων.

Ως εκ τούτου, μπορεί να αρκεί να αρρωστήσετε μερικούς μόνο ανθρώπους χρησιμοποιώντας ακατέργαστες μεθόδους, εφόσον επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι ιστότοποι ειδήσεων που προσπαθούν να αναφέρουν αυτό, υπόκεινται σε μια μυστηριώδη επίθεση στον κυβερνοχώρο.

Ετοιμαστείτε και διαδώστε αυτές τις πληροφορίες.

UPDATE on «China Coronavirus Pandemic» 20 + Million In Quarantine

[embedded content]

Αρκετοί ιστοχώροι ειδήσεων, ιδίως εναλλακτικές ειδήσεις και ιστοθέσεις υγείας, υποβάλλονται σε επίθεση επειδή αναφέρουν ότι: ο ιός Carano έχει πληγεί από την Κίνα και έχει πλέον εξαπλωθεί σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στην πραγματικότητα μια επίθεση βιολογικών όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Αυτή τη φορά, αυτό έρχεται και στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες είναι πολύ επιφανειακές. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας στείλουμε την πλήρη ιστορία και την παρακολούθηση καθώς συνεχίζουμε.

Inside The US Government’s Top-Secret Bioweapons Lab

[embedded content]

Είναι μια αρχή της ανθρώπινης ιστορίας ότι κάθε διαθέσιμη τεχνολογία χρησιμοποιείται στον πόλεμο όταν η μία ή η άλλη προσπαθεί να κερδίσει ένα πλεονέκτημα.

Τα ανθρώπινα όντα είναι μοναδικά στην ικανότητά τους να καταπολεμούν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις όπου η φύση του πολέμου αντανακλά τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Η πέτρα, το μέταλλο, το δέρμα, το ξύλο, τα κατοικίδια ζώα, τα ποδήλατα κ.λπ. ήταν υπό εκμετάλλευση το καθένα από παλιές κοινωνίες πολέμου.

Χάρτης εντοπίζει το ξέσπασμα του ιού Corona κοντά σε πραγματικό χρόνο

Στην μεταγενέστερη αρχαιότητα η εισαγωγή του βραχίονα στην Δυτική Ευρώπη άλλαξε την πολεμική επιχείρηση, η οποία καλυτέρευσε την πολεμική ικανότητα του επιτηρούμενου πολεμιστή, που τελικά οδήγησε στην εμφάνιση και δημοτικότητα της ιπποτικής τάξης. Πιο πρόσφατα, πυροδότες, ατμομηχανές, αεροπλάνα, χημικά, ηλεκτρονικά και πυρηνική φυσική έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολέμους.

Σε κάθε εποχή, οι διαθέσιμες τεχνολογίες είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη στρατηγική και την τακτική. Ο βιολογικός πόλεμος είναι παλαιός, αλλά η εφαρμογή του στο πεδίο της μάχης περιορίστηκε από τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του, την αποτυχία και την αβέβαιη αποτελεσματικότητά του.

Ωστόσο, η βιολογική επανάσταση που ξεκίνησε στα μέσα του 20ού αιώνα οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρών τεχνολογιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέα βιολογικά όπλα με τεράστια καταστροφική δύναμη. Παρόλο που ο βιολογικός πόλεμος απαγορεύεται επί του παρόντος από τη Σύμβαση του 1972 για τα βιολογικά και τοξικά όπλα (BTWC), η επανεξέταση των προηγούμενων προσπαθειών περιορισμού της χρήσης ορισμένων όπλων, όπως ο μεσαιωνικός τόξο και πιο πρόσφατα ο πόλεμος αερίου, μια τεχνολογία που είναι χρήσιμη στον πόλεμο μπορεί να είναι συμβατικά περιορισμένη.

Επιπλέον, οι περιορισμοί της BTWC ισχύουν μόνο για υπογεγραμμένα κράτη μέλη και δεν έχουν σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις ή τρομοκράτες Lone Wolves. Δεδομένης της ανθρώπινης ιστορίας επιτυχίας όσον αφορά τις συγκρούσεις και τη δυνητική δύναμη του βιολογικού πολέμου, οδηγούμαστε στο θλιβερό συμπέρασμα ότι ο βιολογικός πόλεμος έχει μέλλον και ότι η κοινωνία πρέπει να προετοιμαστεί για το γεγονός ότι θα επαναχρησιμοποιηθεί είτε από έθνη είτε από ιδιώτες.

Σε αυτό το δοκίμιο, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια ματιά εξ αποστάσεως, για να προσδιορίσουμε μερικά γενικά θέματα που μπορεί να είναι χρήσιμα για να προστατευθείτε από μελλοντικό τρόμο. Είναι σαφές ότι η φύση της τεχνολογικής αλλαγής είναι τόσο γρήγορη και βαθιά ώστε μια τέτοια προοπτική πρέπει αναγκαστικά να είναι σαφής.

Η πρώτη από τις τρεις υπαρξιακές απειλές προέρχεται από τις καταστροφικές συνέπειες του πυρηνικού πολέμου. Δεύτερον, υπάρχουν γεωλογικές ενδείξεις για τη σύνδεση επιπτώσεων αστεροειδών με μαζική εξαφάνιση (Alvarez, 1987). Η απειλή για την ύπαρξη από τα μικρόβια έχει δείξει σαφώς τις τελευταίες δεκαετίες ότι ορισμένα παθογόνα μπορούν να προκαλέσουν εξαφάνιση ολόκληρων ειδών.

Παρόλο που οι μολυσματικές ασθένειες δεν συνδέονται παραδοσιακά με την εξαφάνιση, η άποψη αυτή έχει αλλάξει διαπιστώνοντας ότι ένας μοναδικός μύκητας ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση πολυάριθμων αμφιβίων ειδών (Daszak et al., 1999, Mendelson et al., 2006).

Προηγουμένως, η άποψη ότι οι μολυσματικές ασθένειες δεν ήταν αιτία εξαφάνισης οφειλόταν στην ιδέα ότι πολλά παθογόνα χρειάζονται τον οικοδεσπότη τους και ότι το μέρος του πληθυσμού υποδοχής είναι εγγενώς ανθεκτικό. Ωστόσο, αυτός ο υπολογισμός δεν ισχύει για τα μικρόβια που έχουν ληφθεί απευθείας από το περιβάλλον και δεν απαιτούν ξενιστή, όπως π.χ. Β. Την πλειοψηφία των μυκητιακών παθογόνων.

New documentary reveals Japan’s biological warfare during WWII

[embedded content]

Unit 731: Human Testing of Biological Weapons

[embedded content]

Με αυτά τα είδη αλληλεπιδράσεων ξενιστή-μικροβίου, ο παθογόνος οργανισμός μπορεί να σκοτώσει κάθε τελευταίο μέλος ενός είδους χωρίς να βλάψει τον εαυτό του, καθώς θα επέστρεφε στο φυσικό του περιβάλλον αφού δολοφόνησε τον τελευταίο του ξενιστή. Από την άποψη των υπαρξιακών απειλών, τα περιβαλλοντικά μικρόβια θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν πολύ μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα από τα γνωστά παθογόνα μικρόβια, τα οποία αριθμούν περίπου 1.500 είδη (Cleaveland et al., 2001, Taylor et al., 2001) την ικανότητα να είναι παθογόνοι ως αποτέλεσμα της φυσικής εξέλιξης ή της βιοτεχνολογίας.

Το σύμπαν των απειλών

Το σύμπαν των απειλών μπορεί ενδεχομένως να περιλαμβάνει όλα τα μικρόβια που ζουν στον πλανήτη. Παρόλο που οι περισσότερες αρχές διαιρούν τα μικρόβια σε παθογόνα και μη παθογόνα, ένα θεμελιώδες λάθος είναι να εκχωρήσουμε την ιδιότητα της παθογένειας σε ένα μόνο μικρόβιο, επειδή η λοιμογόνος δράση είναι μια μικροβιακή ιδιότητα που εκφράζεται μόνο σε έναν ευαίσθητο ξενιστή (Casadevall and Pirofski, 2001) ). Για παράδειγμα, εξαιρετικά λοιμογόνα μικρόβια όπως ο κύριος ιός Variola δεν είναι μολυσματικοί σε ξενιστές ανοσοποιημένους με δαμαλίτιδα. Από την άλλη πλευρά, τα μικρόβια είναι συνήθως κατάλληλα για ανοσολογικώς ικανούς ξενιστές όπως Aspergillus avirulent spp. μπορεί να είναι εξαιρετικά παθογόνο στους ξενιστές με περιορισμένη ανοσία. Το γεγονός ότι η λοιμογόνο δράση εκφράζεται μόνο σε ευπαθή ξενιστή υποδηλώνει ότι δεν είναι ένα ανεξάρτητο μικροβιακό χαρακτηριστικό. Πρόκειται για μια σημαντική έννοια, διότι είναι δύσκολο να αποκλειστεί σαφώς ένα συγκεκριμένο μικρόβιο ως πιθανή απειλή.

Δεδομένης της τεράστιας μικροβιακής ποικιλομορφίας στον πλανήτη, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σχετικά λίγα μικρόβια που μπορούν να προκαλέσουν ανθρώπινες ασθένειες. Αυτή η ανεπάρκεια αντανακλά πιθανώς την αποτελεσματικότητα της ανοσίας των σπονδυλωτών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αποκλείουν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιβαλλοντικών μικροβίων (Casadevall and Pirofski, 2007, Robert and Casadevall, 2009). Τα παθογόνα μικρόβια μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές ομάδες, εκείνες από άλλους ξενιστές και αυτές που αποκτήθηκαν από το περιβάλλον. Παθογόνα μικρόβια που αποκτήθηκαν από άλλους ξενιστές προσαρμόζονται συνήθως στον ξενιστή, έχουν σχετικά μικρό αριθμό και περιλαμβάνουν τα περισσότερα από τα γνωστά παθογόνα. Τα παθογόνα μικρόβια που αποκτήθηκαν από τον ξενιστή είναι συνήθως μεταδοτικά και έχουν προκαλέσει καταστροφικές επιδημίες στο παρελθόν. Αντιθέτως, τα παθογόνα μικρόβια που προέρχονται απευθείας από το περιβάλλον παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική πρόκληση για τον ξενιστή, καθώς έχουν αποκτήσει την ικανότητά τους να γίνουν παθογόνα εξαιτίας της πίεσης επιλογής εκτός των θηλαστικών, όπως είναι η αλληλεπίδραση με αμφοβέλια Casadevall and Pirofski, 2007).

Εάν το σύμπαν απειλών από τη φύση είναι ανεπαρκές, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει επίσης πιθανές απειλές από τη συνθετική βιολογία (Tucker και Zilinkas, 2006, Tucker, 2011). Αν και ο κίνδυνος δημιουργίας τυχαίων μικροβίων Frankenstein από τη συνθετική βιολογία είναι αρκετά χαμηλός, δεν είναι μηδέν. Με αρκετό χρόνο, πειραματισμό και επιλογή, είναι πιθανό οι τεχνολογίες που προέρχονται από την έρευνα στον τομέα της συνθετικής βιολογίας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον βιολογικό πόλεμο.

Προετοιμασία ενάντια στο γνωστό και το άγνωστο

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύνολο απειλών που είναι συντριπτικό όσον αφορά τον αριθμό των μικροβίων με παθογόνο δυναμικό, οι τρέχουσες προσπάθειες βιολογικής άμυνας συνεχίζουν να επικεντρώνονται σε ένα μικρό κλάσμα των βιολογικών απειλών. Στην πραγματικότητα, οι κυβερνήσεις έχουν ανταποκριθεί στην απειλή της βιοτρομοκρατίας δημιουργώντας καταλόγους που αποσκοπούν στην προστασία της κοινωνίας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ορισμένα μικρόβια και τοξίνες και νομικά μέσα για την επιβολή του νόμου που βασίζονται αποκλειστικά στην ιδιοκτησία (Casadevall and Relman, 2010)).

Bioterror (Biological Weapons Documentary) | Real Stories

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη