πρώτον, ζητώ συγνώμη για το βήχα, απομειάρια της ιωσάρας που πέρασα, δεύτερον ακομα κι αν το είδατε ήδη από τον καλό μου Μπαντίδη, μετά το 35 λεπτό περίπου, πρόσθεσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα... Τρίτον, όσοι παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, τα περισσότερα που είπα στον Μπαντίδη, τα έχω πει σε προηγούμενα βίντεό μου... Στόχος εδώ ήταν να φτάσουν αυτα τα μηνύματα που έδωσα, σε ευρύτερο κοινό που δεν γνωρίζει αυτό το κανάλι, ή/και δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά βλέπει την εκπομπή ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.... Το συγκεκριμένο βίντεο ανέβηκε στο σάιτ μου εδώ https://ift.tt/2GvHivO Eπίσης, όλον αυτόν τον καιρό που απουσίαζα από εδώ, έχω ανεβάσει στην άλλη πλατφόρμα βίντεο που μπορεί να μην έχετε δει... Μεταβαίνετε λοιπόν στα εξής: Aνθρωποι που πρόλαβαν, σώθηκαν απ'τον καρκίνο, μέχρι που έκλεισαν την εταιρία που έφτιαχνε το φάρμακο Αυτό θα το δείτε εδώ https://ift.tt/2Gxf2Jn Δολοφονήθηκαν πάνω από 60 ολιστικοί γιατροί που έσωζαν κόσμο....(από καρκίνους και εμβόλια) Θα το δείτε εδώ https://ift.tt/2O6igaT και ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΑΘΟΡΥΒΑ ΟΠΛΑ Θα το δείτε εδώ https://ift.tt/2uD8y91 ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land!