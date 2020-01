Εντόπισαν τεράστιες κατασκευές σε Ανταρκτική και Ατλαντικό, σύμφωνα με ισχυρισμούς, και τα σενάρια για το τι μπορεί να είναι (βίντεο)

Δύο τεράστιες κατασκευές εντοπίστηκαν σε Ανταρκτική και Ατλαντικό και κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διευκρινίσει για το τι ακριβώς πρόκειται.

Χρήστης του διαδικτύου υποστηρίζει πως έχει εντοπίσει μέσω του Google Earth στην Ανταρκτική μια τεράστια κατασκευή, την ώρα που άλλοι μιλούν για κάτι εξίσου τεράστιο στον βυθό του Ατλαντικού!

Ο χρήστης που μιλά για την ανακάλυψη στην Ανταρκτική σε σχετικό βίντεο μεγεθύνει την εικόνα σε μια περιοχή, όπου, πράγματι, εμφανίζεται μια τεράστια τετράγωνη κατασκευή να εξέχει από τους πάγους.

Οι πιο ορθολογιστές και σκεπτικιστές, βέβαια, βλέπουν απλώς ένα παράξενο σε σχήμα κομμάτι πάγου, το οποίο απλώς ομοιάζει με ένα κτίριο.

«Από την κορυφή μέχρι το έδαφος, είναι περίπου 600 μέτρα -απίστευτο», αναφέρει ο αφηγητής στο βίντεο, προσθέτοντας «είναι πολύ μεγάλο και πολύ συμμετρικό για είναι τυχαίο δημιούργημα της φύσης».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του διαδικτύου και μερικοί χρήστες προσφέρουν τις δικές τους απόψεις και υποθέσεις.

«Μπορεί να είναι ένας γιγαντιαίος μονόλιθος από έναν αρχαίο πολιτισμό;» αναρωτιέται κάποιος, ενώ άλλος λέει ότι το τεράστιο «κτίριο» μοιάζει με «τεράστια μπαταρία».

«Σε εμένα φαίνεται σαν μία τέντα, που αιωρείται πάνω από το έδαφος, ίσως ένα σκάφος; Δημιουργεί τη δική του σκιά», σχολιάζει ένας τρίτος.

Την ίδια ώρα μια ακόμη τεράστια κατασκευή εντόπισαν χρήστες του διαδικτύου στο βυθό του Ατλαντικού, η οποία παραπέμπει σε μια υποθαλάσσια βάση.

Μάλιστα το βίντεο κάνει λόγο για «δρόμους» και «γέφυρες» και ότι αυτά πιθανότατα οδηγούν σε κάποια βάση κάτω από τον βυθό, όπως διαβάζουμε στο pronews.gr

Δείτε και τα σχετικά βιντεάκια:

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

Mysterious ICE Vents in Antarctica – 2000ft Wide Square

[embedded content]

Enormous mysterious structure found at the bottom of the Atlantic Ocean

[embedded content]

