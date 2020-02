parapona-rodou

Ο γιατρός από την Ουχάν είχε προειδοποιήσει συναδέλφους του για τον νέο κοροναϊό από τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά τότε οι κινεζικές αρχές τον είχαν κατηγορήσει για διασπορά ψευδών ειδήσεων.Νικήθηκε από τον κοροναϊό ο γιατρός από την Ουχάν που είχε προειδοποιήσει για την φονική επιδημία από τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά οι κινεζικές αρχές του είχαν κλείσει τότε το στόμα.Σύμφωνα με την κινεζική Global Times, o οφθαλμολόγος Λι Γουενλιάνγκ (Li Wenliang) διαγνώστηκε επίσημα με κοροναϊό την 1η Φεβρουαρίου, ενώ κατέληξε σήμερα – μόλις πέντε μέρες αργότερα."Keeping the world safe is in our DNA. If countries invest now in prevention and research, we can avoid more #2019nCoV cases and more costs down the line"-@DrTedros— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020Είχε προειδοποιήσει για την επιδημία από νωρίςΟ 34χρονος οφθαλμολόγος γνώριζε από τις 30 Δεκεμβρίου για τον κορονοϊό στην Γουχάν, αλλά οι αρχές στην Κίνα προσπάθησαν να τον φιμώσουν.Στις 30 Δεκεμβρίου ο Li Wenlian έγραψε σε ομάδα αποφοίτων στο δημοφιλές στην Κίνα WeChat: «Επτά ασθενείς από μια τοπική ψαραγορά διαγνώσθηκαν με μια πάθηση που έμοιαζε με τον SARS και είχαν μπει σε καραντίνα στο νοσοκομείο που εργαζόταν».Ο Li είπε μάλιστα ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είχε δει, οι ασθενείς είχαν προσβληθεί από έναν νέο είδος ιού. «Ήθελα μόνο να πω στους συμφοιτητές μου να είναι προσεκτικοί», είπε.Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοι του προσήχθησαν από την αστυνομία της Ουχάν για διασπορά ψευδών ειδήσεων.Από την 1η Ιανουαρίου η αστυνομία της Γουχάν ανακοίνωσε ότι κινούνταν νομικά εναντίον 8 ανθρώπων που δημοσιοποίησαν φήμες στο ίντερνετ για μια ασθένεια που μοιάζει με την πνευμονία προκαλώντας αναστάτωση στον κόσμο.Τελικά, ο Λι αφέθηκε ελεύθερος μία ώρα αργότερα και αναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση στην οποία αναγνώριζε το παράπτωμά του και υποσχέθηκε να μην κάνει στο μέλλον παράνομες ενέργειες.Ο νεαρός άνδρας επέστρεψε στη δουλειά του, ενώ έβλεπε τα κρούσματα στην Ουχάν να αυξάνονται όσο περνούσαν οι μέρες.Στις 10 Ιανουαρίου μετά την εξέταση ενός ασθενούς, ο Λι άρχισε να βήχει και την επόμενη ημέρα ανέβασε πυρετό.Μπήκε στο νοσοκομείο στις 12 Ιανουαρίου με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται και να εισάγεται στην εντατική, ενώ του είχαν φορέσει και μάσκα οξυγόνου.Την 1η Φεβρουαρίου είχε διαγνωστεί και επίσημα με κοροναϊό.