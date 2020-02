Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Το όραμα της λευκής γενοκτονίας του 2050 της Καγκελαρίου Γερμανίας Angela Merkel Εβραϊκής καταγωγής

Είναι Άνγκελα Μέρκελ Εβραϊα;



Μέρκελ: Τα κράτη-έθνη πρέπει να «εγκαταλείψουν την κυριαρχία» στη νέα παγκόσμια τάξη, δηλ. Στους εβραϊκούς παγκόσμιους σατανικούς τυράννους

Jewish German Chancellor Angela Merkel’s 2050 White Genocide Vision

[embedded content]

Πιθανότατα. Τουλάχιστον τους εξυπηρετεί καλά.

Είναι ο Εμμανουήλ Μακρόν Εβραϊος;

Φυσικά είναι.



Ο Σαρκοζί είναι Εβραίος;



Ο Γάλλος Πρόεδρος του Εβραϊου Νικολά Σαρκοζί ζητάει λευκή γενοκτονία

French Jewish President Nicolas Sarkozy Calls For white genocide

[embedded content]

Είναι Εβραϊκός ο Tραμπ;



Φυσικά είναι.

Φυσικά είναι. Έχει το ρόλο του να παίξει. Αφήστε τον να παίξει το ίδιο. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς , εκτός από τους μάρτυρες της εποχής μας, και να προσευχόμαστε.

The Jewish Group That Connects Trump and Putin

[embedded content]

Είναι ο Πούτιν Εβραϊος;



Χάζαρ (τουρκόμογκολ) Πούτιν … ..:



Νοστράδαμος, Αιώνα 10, αριθμός 72



«Κατά το έτος 1999, στον έβδομο μήνα,



από τον ουρανό έρχεται ένας μεγάλος βασιλιάς τρόμου,



να φέρει πίσω τον μεγάλο βασιλιά των Μογγόλων,



Ο Άρης κυβερνά θριαμβευτικά, πριν και μετά »



Ο Άρης είναι ο πλανήτης για πολέμους, επιθέσεις «Οι πόλεμοι είναι η συγκομιδή των Εβραίων, διότι με αυτούς εξαλείφουμε τους χριστιανούς και παίρνουμε τον έλεγχο του χρυσού τους. Έχουμε ήδη σκοτώσει 100 εκατομμύρια από αυτούς, και το τέλος δεν είναι ακόμη ». ~ Επικεφαλής Ραβίνος στη Γαλλία, το 1859, Ραβίνος Ράιχορν

Φυσικά είναι. Είναι έτοιμος να παίξει το ρόλο του, μαζί με τους Κινέζους.



κλπ. κλπ. κλπ



Σατανείς ανόητοι



Ελέγξτε όλες τις πλευρές σε οποιονδήποτε πόλεμο και είστε σίγουροι ότι έχετε το δικό σας τρόπο, την ικανότητα να σκοτώνετε όσους λευκούς Χριστιανούς θέλετε. Όπως ο «Σουηδός Εβραίος» Eisenhower που σκότωσε 1,7 Γερμανούς αιχμαλώτους αφού τέλειωσε ο πόλεμος.



Η Νορβηγία είναι πολύ λευκή! Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Εβραϊκής Κοινότητας στο Όσλο

Norway is TOO WHITE! According to the President of the Jewish Community in Oslo

[embedded content]

Joe Biden Ευτυχισμένοι Λευκοί Ευρωπαίοι που γίνονται μειονότητα στην Αμερική

Joe Biden Happy White Europeans becoming a minority in America

[embedded content]

The Jew Harvard Professor Noel Ignatiev on how terrible white people are

[embedded content]

Ο Eβραϊος καθηγητής Harvard Noel Ignatiev για το πόσο φοβεροί είναι οι λευκοί άνθρωποι



Barbara Lerner Specter: Εβραίοι πίσω από την Μουσουλμανική Εισβολή της Ευρώπης

Barbara Lerner Spectre: Jews behind Muslim Invasion Of Europe

[embedded content]

Κάνετε νόμο ενάντια στους αντισημιτισμούς, όπως οι Εβραίοι Λένιν (Blank) και Τρότσκι (Bronstein) έκαναν στη Σοβιετική Ένωση το 1917, και μπορείτε να σκοτώσετε νόμιμα 66 εκατομμύρια βιομηχανικά εξοντωμένους λαούς χριστιανικής Ρωσίας (Σκανδιναβούς, Καυκάσιους Ισραηλίτες). Άνετα.



Ο εβραϊκός γερουσιαστής εισάγει νόμο για να φυλακίσει τους Αμερικανούς για την κριτική του Ισραήλ (και των Εβραίων)



https://ift.tt/2A2xRQU



Αυτό ήταν ΒΠΠ. Τώρα είναι το ΓΠΠ, νέες ευημερούσες ευκαιρίες για μαζικές δολοφονίες για τους πάντα πρόθυμους εκτελεστές του Σατανά. Ο Θεός δεν θα αφήσει ποτέ τους ανθρώπους να περάσουν από τέτοιους καιρούς, χωρίς να τους αφήσουν να ξέρουν. Θα έχουν πάντα την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μετανοήσουν και να εκλέξουν για τους ίδιους σοφότερους και καλύτερους ηγέτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Προφηταί της παλιάς έστειλαν, να προειδοποιήσουν, να διδάξουν. Τους σκότωσαν επίσης φυσικά

Β Παραλ. 36,14 Αλλά και όλοι οι επίσημοι Ιουδαίοι κατά τας ημέρας εκείνας και οι ιερείς και ο λαός επλήθυναν τας αμαρτίας αυτών, ελάτρευσαν τα βδελυρά είδωλα των εθνών και εμόλυναν τον ναόν του Κυρίου, που υπήρχεν εις την Ιερουσαλήμ.



Β Παραλ. 36,15 Παρ’ όλα όμως αυτά Κυριος ο Θεός των πατέρων των απέστελλε συνεχώς και εγκαίρως δια μέσου των προφητών αυτού τας προτροπάς του προς μετάνοιαν, διότι ελυπείτο τον λαόν του και τον άγιον και ιερόν αυτού ναόν.



Β Παραλ. 36,16 Εκείνοι όμως περιγελούσαν τους αγγελιαφόρους, ειρωνεύοντο και ενέπαιζον τους προφήτας του, έως ότου άναψεν ο θυμός του Κυρίου εναντίον του λαού αυτού, ώστε να μη υπάρχον πλέον τρόπος θεραπείας δι’ αυτούς.



Λουκ. 13,34 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, πόλις αμαρτωλή και αμετανοήτη, που φονεύστους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που σου έστειλεν ο Θεός! Ποσες φορές ηθέλησα να περιμαζέψω με στοργήν τα τέκνα σου, όπως μαζεύει κάτω από τις φτερούγες της η όρνις τα μικρά πουλιά της, και δεν ηθελήσατε.



Β Παραλ. 24,21 Αυτοί όμως επετέθησαν εναντίον του Αζαρίου και τον εφόνευσαν με λιθοβολισμόν, κατόπιν εντολής του βασιλέως Ιωάς, μέσα εις την αυλήν του ναού του Θεού.



Β Παραλ. 24,20 Τοτε Πνεύμα Θεού ενεδυνάμωσε τον Αζαρίαν τον αρχιερέα, υιόν του Ιωδαέ, ο οποίος εσηκώθη ενώπιον του λαού και είπε• “αυτά λέγει ο Κυριος• Διατί παραβαίνετε τας εντολάς του Κυρίου; Δεν θα ευοδωθούν τα έργα σας και δεν θα ευημερήσετε, διότι έχετε εγκαταλείψει τον Κυριον και ο Κυριος θα σας εγκαταλείψη”.



Β Παραλ. 24,21 Αυτοί όμως επετέθησαν εναντίον του Αζαρίου και τον εφόνευσαν με λιθοβολισμόν, κατόπιν εντολής του βασιλέως Ιωάς, μέσα εις την αυλήν του ναού του Θεού.



Β Παραλ. 24,22 Ο βασιλεύς Ιωάς ελησμόνησε το καλόν, που είχε κάμει εις αυτόν ο Ιωδαέ, ο πατήρ του φονευθέντος, και αυτός ανταποδίδων κακόν αντί καλού εθανάτωσε τον υιόν εκείνου. Ο Αζαριας, όταν απέθνησκεν είπεν• “ας ίδη ο Κυριος την αδικίαν αυτήν και ας κρίνη”.

Το εβραϊκό όνειρο της πολυπολιτισμικότητας, η παλιά ή η νέα Βαβυλώνα, δεν έχουν δουλέψει ποτέ, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Η καταστροφή και η δολοφονία θα ακολουθήσουν μετά από αυτό. Ότι όλοι είναι η Συναγωγή του Σατανά και οι Σατανιστές. Όταν ο Θεός θέλει το νόμο και την τάξη και σώσει τις ζωές των ανθρώπων, ο Σατανάς θέλει χάος και καταστροφή, σκοτώνει ασταμάτητα, αυτό είναι που οι Σατανιστές πρόκειται να εξαπολύσουν στον κόσμο, σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα.

Αποκ. 18,4 Και ήκουσα άλλην φωνήν από τον ουρανόν να λέγη• “εβγάτε έξω απ’ αυτήν την αμαρτωλήν πόλιν σεις, που αποτελείτε τον λαόν μου, δια να μη γίνετε συμμέτοχοι εις τας αμαρτίας της και να μη λάβετε μέρος εις τας τιμωρίας της.

ΜΗ Μοιραστείτε το όνειρό τους μαζί τους. Από ό, τι θυμάσαι από τον ψυχικό ιό που μοιράζεται την αμαρτία / πανούκλα τους.



«Μια άλλη πτυχή της Κοινωνίας των Εθνών δόθηκε από έναν ένθερμο Σιωνιστή Jessie E. Samper, ο οποίος έγραψε ότι« η Κοινωνία των Εθνών είναι ένα παλιό εβραϊκό ιδεώδες, το ιδεώδες του εθνικισμού ή του διεθνισμού. »Το ιδεώδες του εβραϊκού Θεού υποδηλώνει τη δημοκρατία και τον διεθνισμό »Αποκλειστική Θεοκρατία, από τον Edith Queenborough.



«Ο εβραϊκός λαός στο σύνολό του θα είναι ο δικός του Μεσσίας. Θα επιτύχει παγκόσμια κυριαρχία με τη διάλυση άλλων φυλών … και με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας δημοκρατίας στην οποία παντού οι Εβραίοι θα ασκούν το προνόμιο της ιθαγένειας. Σε αυτή τη νέα Παγκόσμια Τάξη τα παιδιά του Ισραήλ … θα προσφέρουν όλους τους ηγέτες χωρίς να συναντήσουν την αντιπολίτευση … »(Σατανιστής Ραβίνος Karl Marx Mordechai Levy σε επιστολή προς τον Baruch Levy, αναφερόμενος στην αναθεώρηση de Paris, 1 Ιουνίου 1928, σ. 574)

Οι Εβραίοι θέλουν έναν δικό τους κόσμο. Δεν θέλουν να μοιραστούν με την υπόλοιπη Δημιουργία του Θεού.



Τα παιδιά της μήτρας θα έλεγαν: Οι Εβραίοι ποτέ δεν θα το κάνουν αυτό …

Οι Χριστιανοί πρέπει να θυμούνται ότι είμαστε εδώ μόνο περαστικοί ούτως ή άλλως. Εάν αφήσετε τους Ιουδαίους να ορίσουν την ψυχή σας, καταλήγετε στην Κόλαση, καθώς δεν υπάρχει άλλη ατομική ψυχή που να κρατάτε, απλά ένα κολεκτιβιστικό μαζικά συνειδητό βοοειδή, περισσότερο σαν πρόβατα. Αν πάτε με τον Ιησού Χριστό και τον αφήσετε να κρατήσει την ψυχή σας, η αιώνια ζωή είναι εγγυημένη (Ρωμαίους 6:23). Από εκεί θα υπάρχει μια ατομική ψυχή, όπως μας δημιούργησε ο Θεός. Όχι όπως οι Εβραίοι δημιουργούν την κολεκτιβιστική νοοτροπία, τους αγρότες και τα βοοειδή τους, αναφ. ΕΣΣΔ. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούνται και προγραμματίζονται να αγαπούν και να θαυμάζουν τους Εβραίους, να μην λένε ενάντια σε οτιδήποτε θέλουν και να απαιτούν, χωρίς κανένας καλός λόγος για τέτοια αγάπη και λατρεία προς αυτούς.



Αυτό το «σκυλάκι» ίσως να μην γνωρίζει καν ότι είναι ο Σατανάς που του δίνει τα λόγια να μιλήσει:



Ομπάμα – Ναι μπορούμε = Ευχαριστούμε τον Σατανά

Obama – Yes We Can = Thank You Satan

[embedded content]

Το εβραϊκό μίσος των Λευκών Καυκάσιων Χριστιανών Ισραηλιτών θα γίνει όλο και πιο διαφανές όσο περνάει ο καιρός, ανεξάρτητα από τους νόμους που επιβάλλουν σε άλλους να δηλώνουν στο κοινό ότι αυτό συμβαίνει. Εκείνοι που δημοσιεύουν ακριβώς την αλήθεια σχετικά με τους haters θα ποινικοποιηθούν, οι haters θα πάνε ελεύθεροι, επειδή είναι πάνω από το νόμο. Σε αντίθεση με μια χριστιανική κοινωνία όπου ο νόμος είναι ίσος για όλους, ψηλά και χαμηλά, στον Ταλμουδικό νόμο υπάρχει ένας νόμος για τους εθνικούς και ένας για τους Εβραίους. Εκείνοι που πραγματικά μισούν και σκοτώνουν και δολοφονούν, στην πραγματικότητα βιομηχανικοί εξολοθρεύουν άλλους, θα ισχυριστούν ότι είναι οι καλοί τύποι, για να προστατεύσουν την ευπρέπεια και την ηθική τάξη της κοινωνίας, ενώ εκείνοι που μιλάνε απλά το μυαλό τους χωρίς καμία αιματοχυσία καθόλου ένοχος όπως χρεώνεται από τους Εβραίους. Δεν θα τους πίστευα αν ήμουν εσύ. Οι πραγματικοί κακοποιοί θα είναι πλήρως εκτεθειμένοι στην εποχή μας.



Θα φοβούνται, αλλά ποτέ δεν αγαπούσαν, οπότε ο χρόνος τους στην κορυφή του κόσμου θα είναι περιορισμένος. Ο Θεός λέει έτσι.



Πρέπει να φτιάξουμε τη δική μας αντίληψη, όπως το βλέπει ο Θεός. Όχι όπως οι Ιουδαίοι το αντιλαμβάνονται, επειδή θυμούνται, δεν έχουν τον Ιησού, τον απέρριψαν, δεν ξέρουν τον χαρακτήρα του Θεού, διότι εάν αυτοί δεν θα είχαν απορρίψει τον Ιησού ως Μεσσία, η εικόνα του Θεού σε αυτή τη θεόφιλη Εβραϊκή Νέα Παγκόσμια Τάξη

Β Παραλ. 4,4 Οι μόσχοι αυτοί ήσαν εν όλω δώδεκα. Οι τρεις έβλεπαν προς βορράν, οι τρεις προς δυσμάς, οι τρεις προς νότον και οι τρεις προς ανατολάς, η δε θάλασσα εστηρίζετο επάνω εις αυτούς. Οι οπίσω πόδες των μόσχων αυτών ήσαν γυρισμένοι προς το εσωτερικόν μέρος.

Jim Reeves – This World is not my home

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη