Η πρώτη ιστορία “Απαγωγής από Εξωγήινους” που έδωσε το έναυσμα για χιλιάδες, πιθανώς, ψεύτικες ιστορίες

Η Betty και ο Barney Hill ήταν οι πρώτοι που ισχυρίστηκαν ότι απήχθησαν από εξωγήινους και έχουν μια πολύ δυνατή ιστορία για να το υποστηρίξουν.

Όταν μια ημέρα του Δεκεμβρίου του 1963 το ζευγάρι των Barney και Betty Hill μπήκαν στο γραφείο του Δρ. Benjamin Simon για μια συνάντηση, ο ψυχίατρος υπέθεσε αρχικά ότι τον επισκέφτηκα για να συζητήσουν προβλήματα για τον διαφυλετικό τους γάμο.

Ωστόσο, ο Δρ. Simon έκανε λάθος και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το “παραλυτικό άγχος” που υπέστησαν και οι δύο είχε τις ρίζες του σε μια “περίοδο αρκετών ωρών” την οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσει καθόλου. Και οι δύο είχαν ένα “αίσθημα κάτι είχε συμβεί” αλλά δεν μπορούσαν να θυμηθούν τίποτα. Ο Δρ. Simon συνέστησε να υποβληθούν σε ύπνωση για να προσπαθήσουν να ανακτήσουν τις χαμένες αναμνήσεις τους.

Δεν είχε καμία ιδέα τι αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων είχε θέσει σε κίνηση.

Η απαγωγή των Hill

Η χαμένη χρονική περίοδος είχε συμβεί δύο χρόνια πριν, τον Σεπτέμβριο του 1961. Οι Hill επέστρεφαν οδικώς στο σπίτι τους μετά από διακοπές στον Καναδά, περνώντας από τα Λευκά Όρη κατά την επιστροφή τους στο Νιου Χάμσαϊρ. Το ζευγάρι είχε ξεμείνει από χρήματα και, κατά συνέπεια, οδηγούσαν τη νύχτα, με μόνο το φεγγάρι να φωτίζει έναν άδειο αυτοκινητόδρομο -εκτός από το αυτοκίνητό τους. Η Betty παρατήρησε ότι, εκείνο το βράδυ στον ουρανό, υπήρχε ένα “συγκεκριμένο λαμπρό αστέρι, ίσως ένας πλανήτης”, αλλά ξαφνιάστηκε όταν πρόσεξε να εμφανίζεται “ακόμη ένα αστέρι ή πλανήτη” καθώς συνέχιζαν.

Αρχικά, η Betty δεν είπε τίποτα, αλλά σύντομα άρχισε να παρατηρεί ότι το φωτεινό αντικείμενο φαινόταν όλο και πιο μεγάλο και ότι φαινόταν να ακολουθεί το αυτοκίνητό τους, “αλλάζοντας πορεία με έναν απρόβλεπτο τρόπο”. Όταν ανέφερε το παράξενο φαινόμενο στον σύζυγό της, εκείνος προσπάθησε να το ερμηνεύσει ως έναν δορυφόρο ή κάποιο αεροπλάνο που είχε βγει από την πορεία του. Όμως, και ο ίδιος άρχισε να νιώθει νευρικά καθώς το αντικείμενο πλησίαζε όλο και πιο κοντά και συνειδητοποίησε ότι ήταν σχεδόν εντελώς αθόρυβο -σε τόσο κοντινή απόσταση, σίγουρα θα μπορούσαν να ακούσουν τους κινητήρες του αεροσκάφους.

Οι Hill άρχισαν να φοβούνται όλο και περισσότερο καθώς έγινε ξεκάθαρο ότι το αντικείμενο -κάποιο αεροπλάνο που εν μπορούσαν να αναγνωρίσουν- πράγματι τους είχε εντοπίσει. Τελικά, ο “σαν τηγανίτα δίσκος, που έλαμπε με άσπρα φώτα” αιωρήθηκε σχεδόν μπροστά τους και “άρχισαν να αισθάνονται μια παράξενη υπνηλία να τους κυριεύει”. Όταν ξύπνησαν, ο Barney οδήγησε στον αυτοκινητόδρομο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η Betty ήταν σχεδόν αμέσως έτοιμη να πιστέψει ότι αυτό που αντιμετώπισαν ήταν ένα Α.Τ.Ι.Α.: ένα χρόνο πριν, η αδερφή της είχε δει ένα. Ο Barney ήταν πιο σκεπτικός μέχρι που αποκάλυψε υπό την ύπνωση ότι “πλάσματα” με λοξά μάτια είχαν πάρει αυτόν και την σύζυγό του πάνω σε ένα Α.Τ.Ι.Α. για πειράματα. Αν και ο Δρ. Simon δεν τους πίστεψε, σύντομα, το ζευγάρι βρήκε δημοσιογράφους πρόθυμους να καλύψουν την ιστορία και πολύ σύντομα, έγιναν και οι δύο διάσημοι.

Μετά από την απαγωγή

Ένας εξωγήινος (που τον υποδύεται ο ηθοποιός John Hoyt) σε μια η στην τηλεόραση που προβλήθηκε 12 μέρες πριν από την ύπνωση των Hill – πηγή



Η ιστορία της απαγωγής από εξωγήινους των Hill θεωρείται ευρέως ως η πρώτη του είδους που καταγράφηκε. Όλες οι επακόλουθες ιστορίες απαγωγής, ως επί το πλείστον, αντανακλούν τη δική τους.

Μέσα σε δύο χρόνια, από τη στιγμή που προβλήθηκε μια εκπομπή με τη συνάντηση των Hill, οι αναφορές για απαγωγές από εξωγήινους (ένα νέο φαινόμενο για την ανθρωπότητα) αυξήθηκαν κατά 2.500%. Πολλές από τις ιστορίες περί απαγωγών που ακολούθησαν μοιράστηκαν παρόμοιες βασικές διαστάσεις με την αναφορά των Hill: μια ανάμνηση λαμπερών φώτων, απώλεια μνήμης και μυστηριώδη, φυσικά συναισθήματα μετά.

Οι σκεπτικιστές, όπως ο Δρ Simon, πιστεύουν ότι η προθυμία της Betty να πιστεύει σε Α.Τ.Ι.Α. και η επακόλουθη δύναμη της υποβολής οδήγησαν το ζευγάρι να θυμηθεί ψευδείς αναμνήσεις υπό την ύπνωση -κάτι το οποίο από μόνο του δεν είναι ένας τρόπος για να αποκατασταθούν οι χαμένες αναμνήσεις. Το γεγονός ότι, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από το συμβάν των Hill είχε προβληθεί ένα επεισόδιο σε μια εκπομπή στην τηλεόραση και στο οποίο εμφανιζόταν ένα πλάσμα που έμοιαζε πολύ με αυτό που περιέγραψαν οι Hill, δεν βοηθάει στην υπόθεση. Φαίνεται πολύ πιο πιθανό ότι το ζευγάρι, εκείνο το βράδυ, νυσταγμένο και κουρασμένο από το ταξίδι, μπέρδεψε τον Δία και τον Κρόνο -των οποίων οι θέσεις ταιριάζουν με εκείνες των αντικειμένων που περιέγραψε το ζευγάρι- για λαμπερά φώτα.

Ανεξάρτητα από τη λογική των σκεπτικιστών, υπήρχαν -και υπάρχουν- χιλιάδες που ήταν πρόθυμοι να πιστέψουν την ιστορία των Hill, ξεκινώντας ένα εντελώς νέο είδος μύθου στη σύγχρονη ιστορία. από: ati και 3otiko

The Truth About Betty Hill’s UFO Star Map | UFO: The Lost Evidence

[embedded content]

