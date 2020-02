2020-02-09 01:50:29

Απο το ψαρεμα μεχρι το φαγητο μας



Μπορει να χορτασα με αερα και κρυο αλλα η θαλασσα φροντισε παλι να μας κανει να ευχαριστηθουμε το ψαρεμα μας και να γυρισουμε στο σπιτι με ενα ωραιο ψαρι που στην συνεχεια απολαυσαμε μαγειρεμενο στο φουρνο με πατατες,εχετε την καλημερα μας καλη εβδομαδα σε ολους ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

