Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

Τα τελευταία γεγονότα στην Κίνα είναι άλλη μια ένδειξη ότι τα κατεστημένα ΜΜΕ δεν μας λένε ποτέ την αλήθεια. Αλλά παρόλο που η Κίνα είναι ένα κομουνιστικό επίσημα κράτος και ασκεί σκληρή λογοκρισία, η τεχνολογία του ιντερνέτ μέσω άιφον/iphone και άλλων τεχνολογικών δυνατοτήτων προσφέρει την ευκαιρία να δούμε τα γεγονότα ως έχουν στην πραγματικότητα.

American teacher documents life in Wuhan, center of coronavirus | USA TODAY

[embedded content]

Ένα πρώτο σημαντικό σημείο στα γεγονότα αυτά είναι ότι η περιοχή της πόλης Γουχάν, που έχει πληθυσμό γύρω στα 50 εκατομμύρια κατοίκους, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Εξάγεται εν εξελίξει μια επιχείρηση κατατρομοκρατήσεως του κόσμου με στόχο να απομονωθούνε οι κάτοικοι και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν αναμεταξύ τους.

Έγινε μεγάλος θόρυβος σκόπιμα από τι αρχές Ιανουαρίου υπήρξαν τα πρώτα 259 θύματα και 1200 μολύνθηκαν από τον ιό. Όταν την ίδια περίοδο στην Γερμανία μόνο από πνευμονία έχουμε τον ίδιο περίπου αριθμό θυμάτων 250 νεκροί, και αυτό θεωρείται φυσιολογικό, δείχνει το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος σκοπός προκλήσεως μεγάλου πανικού.

The Coronavirus – Lock Down 2020

[embedded content]

Η ιστορία αυτού του θανατηφόρου ιού δεν είναι καθόλου τωρινή. Ήδη από το 2010 στην Κίνα είχαν ασχοληθεί με αυτόν τον ιό και τότε ένας ειδικός Κινέζος επιστήμονας είχε αποκαλύψει ότι ο θανατηφόρος αυτός ιός περιέχει στοιχεία του Έιτζ, μιας ασθένειας που πάλι την δεκαετία του 80 είχαν πανικοβάλει την ανθρωπότητα.

Ground Zero Wuhan – China battles to contain new coronavirus | Asian Insider | The Straits Times

[embedded content]

Το πόσο έντεχνος είναι αυτός ο πανικός φαίνεται από το γεγονός ότι ένας Κινέζος γιατρός αποκάλυψε ότι υπάρχει το αντίδοτο για τη θεραπεία του σχετιζόμενου Έιτζ με τον ιό αυτό, τον Κοροναιό.

Στα 24 Φεβρουαρίου το 2017 από την Γαλλία γινόταν γνωστό ότι θα υπήρχε επιστημονική ιατρική συνεργασία για θανατηφόρους ιούς με την Κίνα σε ένα ειδικό βιολογικό εργαστήριο που κατά διαβολική σύμπτωση βρισκόταν στην περιοχή Γουχάν από όπου δημιουργήθηκε ο πανικός για τον ιό. Και μάλιστα αποκαλύφτηκε ότι το ειδικό αυτό εργαστήριο ήταν κατασκευασμένο ήδη από το 2011.

φώτο

Στο μετρό στο Παρίσι πριν από λίγες ημέρες βλέπουν Κινέζους και κρύβουν τις μύτες τους

Πανικός και στα αεροπλάνα κυκλοφορούν με μάσκες

Οι κινεζικές αρχές έχουν επιβάλλει σκληρά μέτρα αυστηρούς περιορισμούς τον κινήσεων τον κατοίκων και όσοι τα παραβιάζουν συλλαμβάνονται αμέσως

Αυτός ο ιός έχει ονομαστεί και βασιλικός ιός αυτό μας θυμίζει αμέσως τη φράση που είχε ξεστομίσει ο σύζυγος τις βασίλισσας Ελισάβετ τις μεγάλης Βρετανίας Prince Philip . ότι αν ξαναγεννιόταν θα ήθελε να ήταν ένας ιός θανατηφόρος που θα εξόντωνε εκατομμύρια ανθρώπους . πόσο φαίνεται εδώ άλλη μια φορά η σχέση της παγκόσμιας ελίτ με αυτά τα φαινόμενα διαπράττοντας γενοκτονίες.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο αποδείξεως προκατασκευής αυτού του ιού είναι ότι πριν μερικούς μήνες ο ΠΟΥ(Παγκόσμιος Οργανισμό Υγείας) που φαίνεται πως κάτι ήξερε, είχε προειδοποιήσει την ανθρωπότητα να προετοιμαστεί για την εμφάνιση μιας μεγάλης επιδημίας θανατηφόρου ιού.

Ετοιμάζουν εδώ και μήνες FEMA-Camp στο Wuhan

Για το θέμα αυτό, ο επιστήμονας john hopkins ….. Χόπκινς, είχε κάνει μια μελέτη την οποία ονόμασε 201 ( δηλαδή 20.01.2020 ?????) και στην οποία επίσης έκανε προσομοίωση το τι θα συμβεί στη περίπτωση εμφάνισης μιας επιδημίας ενός θανατηφόρου ιού. Μάλιστα αναφέρει ότι η αναμενόμενη αυτή επιδημία θα μπορεί να προκαλεί συμπτώματα βαριάς γρίπης με πυρετό και πνευμονίες επιφέροντας τάχιστα τον θάνατο.

Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel

[embedded content]

Πολλοί στην Κίνα υποψιάζονται και υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Κοροναιό έχει μεγάλες γεωοικονομικές προεκτάσεις, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να πληγεί η ραγδαία αναπτυσσόμενη κινεζική οικονομία που ήδη έχει ξεπεράσει σε ακαθόριστο εθνικό προϊόν ΑΕΠ αυτή των ΗΠΑ διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομική ισορροπία.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η περιοχή Γουχάν της Κίνας όπου έγινε όλη αυτή η ιστορία με τον Κοροναιό, έχει μεγάλη γεωστρατηγική και γεωοικονομική σημασία διότι είναι κόμβος οδικός και οικονομικός ανάμεσα στο Πεκίνο Βόρεια και στην Σαγκάη και το Χονγκ Κόνγκ Νότια. Η περιοχή αυτή είχε την πιο ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και γι αυτό πιθανώς επιλέγει να χτυπηθεί από όλη αυτή την ιστορία.

Διερωτάται κανείς αν είναι τυχαίο ότι η εκδήλωση αυτού του θανατηφόρου ιού έγινε σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για την Κίνα όταν εορταζόταν η κινεζική Πρωτοχρονιά και ο κόσμος έπαιρνε τις άδειες του για να περάσει αυτές τις γιορτές. Με αυτέ τις μεγάλες μετακινήσεις του πληθυσμού λόγω εορτών ήταν πολύ εύκολη η ραγδαία μετάδοση της θανατηφόρας επιδημίας.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται αμερικανικός δάκτυλος για να χτυπηθεί η ανταγωνιστική κινεζική οικονομία αλλά αυτό είναι δύσκολο να ευσταθεί διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αν αποδεικνυόταν, θα προκαλούσε την μεγάλη οργή του Αιγαίου κατά των ΗΠΑ με ανυπολόγιστες συνέπειες ακόμα και για την παγκόσμια ειρήνη. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος βρίσκεται πίσω από όλη αυτήν την ιστορία που κάποιοι αφελείς ακόμα πιστεύουνε προκλήθηκε από την βρώση νυχτερίδων και άλλων ζωντανών πλασμάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν τεχνητό ιό.

Ένα επίσης άγνωστο στοιχείο σε όλη αυτή την ιστορία ήταν το εξής: το 2019 στην πόλη Γούχαν γινόταν μια μεγάλη διεθνής στρατιωτική παρέλαση στην οποία μετείχαν 9000 από πολλές χώρες του κόσμου.

The Opening Ceremony of The 7th CISM World Military Games in 2019(Part 1)

[embedded content]

Τότε εκδηλώθηκαν τα πρώτα κρούσματα του ιού καθώς κάποιοι επιδίωκαν την γρήγορη μετάδοση του σε διεθνή έκταση επί τη ευκαιρία αυτού του γεγονότος με την παρουσία πολλών ξένων στην πόλη. Το περίεργο είναι ότι κανείς δεν είχε αναφέρει-επισημάνει τότε την εμφάνιση αυτού του ιού.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που επίσης κάποιοι θέλησαν να το εκμεταλλευτούν ότι τα συμπτώματα αυτού του ιού συνήθως δεν εμφανίζονται αμέσως αλλά χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα ξεγελώντας αυτούς που έχουν προσβληθεί γιατί δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Έτσι αυτοί που μπορεί να είχαν προσβληθεί τότε στην στρατιωτική παρέλαση δεν είχαν καταλάβει τίποτα μεταφέροντας πιθανώς τον ιό αυτό πίσω στα κράτη από όπου είχαν έρθει. Δηλαδή ένα πολύ ωραίο καλοστημένο έργο.

Σένα τουίτερ κάποιος Κινέζος που ζει στην περιοχή αυτή αποκαλύπτει ότι στα τρά αποτεφρωτήρια που υπάρχουν καίγονται καθημερινά εκατοντάδες άτομα που πιθανώς χωρίς να μπορεί να αποδειχτεί, έχουν προσβληθεί από αυτόν τον ιό.

Ο ίδιος Κινέζος αναφέρει ότι παρά του ότι η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρύψει την έκταση που έχει πάρει η διάδοση αυτού του ιού, τα θύματα πρέπει να ανέχονται σε πολλές χιλιάδες.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν δυο χρόνια περίπου (σε άρθρο τη ιστοσελίδας) είχε δημοσιευτείς το διαδίκτυο ένας αποκαλυπτικός κατάλογος Deagel που είχε διαρρεύσει όπου προφήτευε ότι σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός των τάδε χωρών θα ήταν μειωμένος σύμφωνα με τα νούμερα που ανέφερε. Το ερώτημα που τίθεται εδώ, που βασίζονταν αυτό ο προφητικός κατάλογος της μείωσης πληθυσμών, δηλαδή σε πόλεμο, σε φυσικές καταστροφές, σε μεγάλους σεισμούς ή σε επιδημίες θανατηφόρων ιών;

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (Βίντεο)

Secretary Wilbur Ross says coronavirus will be good for [checks notes] American jobs: "I think it will help to accelerate the return of jobs to North America." pic.twitter.com/Y4SbDIcTi4

— Aaron Rupar (@atrupar) January 30, 2020

Εδώ αναπόδευκτα οδηγούμαστε με όλη αυτή την παραπληροφόρηση και τα ψέματα για αυτή την επιδημία, όπως το νοσοκομείο που λένε ότι χτίστηκε σε έξι μέρες στα γνωστά σχέδια της Παγκόσμιας ελίτ και των σιωνιστικών κέντρων που επιδιώκουν την με κάθε μέσο δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού όπως πχ με ιούς και ειδικά με μολυσμένους εμβολιασμούς.

Αγοράστε μάσκες

Bill Gates Depopulation Plans Caught On Camera MONSANTO, FOOD RIOTS, EUGENICS

[embedded content]

Ο Μπίλ Γκέιτς ομολογεί την μείωση του πληθυσμού με τα εμβόλια

[embedded content]

Αγοράστε μάσκες

Δείτε τα πειράματα έκανε ο Bill Gates στην Αφρική πέθαναν άτομα μετά το εμβολιασμό αλλά το χειρότερο 40 παιδιά έγιναν παράλυτα μετά τον εμβολιασμό.

Video Proof – Dangerous Vaccine Paralyzes 40 Children, Prime Minister Visits

[embedded content]

Τέτοιες θανατηφόρες επιδημίες όπως ο Κοροναιός, έχει φροντίσει η παγκόσμια ελίτ να δημιουργήσει συστήματα εύκολης διασποράς τους και ένα από αυτά τα πιο γνωστά συστήματα είναι , όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές και ακτιβιστές, το γνωστό 5 G (στο Wuhan υπάρχουν 10 000 κεραίες).η μέθοδος διαμέσου προκατασκευασμένων θανατηφόρων ιών εξολόθρευσης μεγάλων τμημάτων παγκόσμιου πληθυσμού θεωρείται από την παγκόσμια ελίτ πολύ πιο καλύτερη και χωρίς δραματικές απώλειες από έναν πυρηνικό πόλεμο που δεν θα μπορούν να τον ελέγξουν και δεν μπορούν να προβλέψουν τις επιπτώσεις που θα έχει στον ίδιο τον πλανήτη. Αυτοί βέβαια έχουν φροντίσει να έχουν τα αντίδοτα για όλες αυτές τις θανατηφόρες ασθένειες που έσπειραν και θα σπείρουν σε όλη την ανθρωπότητα.

Wuhan, Coronavirus, & 5G

[embedded content]

Λαϊκή στο Wuhan

Georgia Guidestones / Οι κατευθυντήριοι λίθοι της Γεωργίας

[embedded content]

Τα σχέδια της ελίτ για παγκόσμια μείωση του πληθυσμού

[embedded content]

Ο Ροκφέλερ μιλάει για την μείωση του πληθυσμού

[embedded content]

Η μείωση του πληθυσμού με διάφορες μεθόδους

[embedded content]

