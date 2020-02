Αυτή η ανάρτηση είναι ένα κομμάτι που αφορά την αφύπνιση του μυαλού. Το παιχνίδι νικιέται με άλλους κανόνες, να εστιαστείτε στο καλό και θα επακολουθήσουν τα ανάλογα καλά.

Υπάρχουν δύο είδη αφύπνισης, η αφύπνιση τους μυαλού και του πνεύματος και τα δύο όμως δεν έχουν κάποιο όριο. H αφύπνιση στο μυαλό θα σε κάνει να καταλάβεις ως ένα σημείο τον κόσμο τις απάτες και γενικά τα παιχνίδια που παίζονται εις βάρος σου. Η αφύπνιση στο πνεύμα θα σε πάει ένα βήμα παρά πέρα και θα αποκτήσεις πλήρη κατανόηση για τα πάντα καθώς και τον σκοπό σου ώς ψυχή, θα συμπλήρωση το κενό που δεν μπορεί να καλύψει η αφύπνιση του μυαλού για το »άγνωστο».

Όλοι ξέρουμε ότι οι πολιτικοί δεν κυβερνούν αλλά κάποιοι άλλοι… πίσω από τις κυβερνήσεις αυτοί οι άλλοι δίνουν εντολές που δεν τις περνούν δημοκρατικά με δημοψηφίσματα κτλ. Η νέα τάξη των πραγμάτων είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο, που χρειάζεται ένα παγκόσμιο ηγέτη νικώντας όλον τον κόσμο βάση σχεδίου για να γίνει ο κόσμος ένα παγκόσμιο βασίλειο για κάποιον που τον ονομάζουμε διάβολος(διαβάλει,διαστρεβλώνει)

. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από το ότι για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο που διαρκεί χιλιετίες θέλει παρακολούθηση, επιτήρηση από κάποιον που να μην κουράζετε να μην κοιμάται και να έχει πάντα διάφορα πιόνια δικά του που θα τα καθοδηγεί στην κάθε εποχή. Αλλιώς μόνο και μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας θα του τα κατέστρεφε.

Στην αρχαιότητα βασάνιζαν-σκότωναν ανθρώπους στο όνομα των θεών μετά στον μεσαίωνα στο όνομα του Χριστού της βλασφημίας της αίρεσης της μαγείας και σήμερα στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελευθερίας, δημοκρατίας, του αλλάχ κτλ, μέσα σε όλες αυτές τις χιλιετίες το θεατρικό έργο είναι το ίδιο απλά οι ηθοποιοί και οι θεατρικές σκηνές αλλάζουν. Τέλος έχουμε και τις κάρτες illuminati, είναι ένα χαρτοπαίχνιδο που λέει κοιτάξτε τι φοβερά πράγματα σας κάνουμε χεχε και κοιτάξτε και τις επόμενες κάρτες κοιτάξτε τι σας περιμένει χιχι.

Αυτό το κάνουν για να τρομάζουν και ματαιοδοξούν τον κόσμο για το κακό και αναπόφευκτο που θα υποστούν και αυτό γιατί τους ευχαριστεί, είναι όπως ο βιαστής ο κακούργος ο θύτης που λέει σαδιστικά στο θύμα κοιτά κοίτα τι κακό θα σου κάνω. Εμείς κάνουμε σχεδία για το τι θα κάνουμε τα επόμενα 2-20 έτη αυτοί οι κάποιοι έχουν σχεδία για το τι θα κάνουν εδώ και αιώνες.

Υπάρχει ένα παιχνίδι καρτών που κάθε κάρτα είναι και ένα όπλο ή σχέδιο των illuminati,υπάρχουν πάνω από 650 κάρτες αλλά οι βασικές και οι πιο γνωστές είναι περίπου 330. Εγώ επέλεξα μερικές από τις πιο σημαντικές και για κάθε μια θα κάνω έναν απλό σχολιασμό. Μια κάρτα μπορεί να αποσκοπεί σε πολλούς σκοπούς,αλλά όλες συντελούν έμμεσα ή άμεσα προς τον βασικό σκοπό τους,ένας αρχηγός… να κυριαρχεί τα πάντα. Οι οριζόντιες κάρτες είναι η παλιά εκτυπωμένη έκδοση του 1995. Εκεί που λέει power είναι η δύναμη resistance είναι η αντοχή-αντίσταση-άμυνα.

Κάθε κάρτα έχει κάποιες ιδιότητες και τα βελάκια-τρίγωνα είναι ένδειξη πως να ενώνετε με τις άλλες κάρτες. Φτιάχνεται την δική σας νέα τάξη των πραγμάτων πολεμώντας των άλλων την νέα τάξη των πραγμάτων και μέσω του παιχνιδιού καταλαβαίνεις το βρώμικο παιχνίδι που σου παίζουν στην πραγματικότητα.

Quarantine=καραντίνα, όταν υπάρχει μια τεράστια βιολογική απειλή,μπορείς να φαρμακώσεις ή απομονώσεις όποιον θες. Poison=δηλητήριο,υπάρχουν δηλητήρια που μπορείς να σκοτώσεις να προκαλέσεις αναπηρίες μέχρι και αν αλλάξεις την προσωπικότητα του άλλου. Liquor Companies=Εταιρίες υγρών σκευασμάτων, χημικά,ποτά. World Hunger=παγκόσμια πείνα,προκαλεί παρακίνηση για κάθε τι αρκεί να υπάρξει τροφή, προκαλεί απόγνωση στην ψυχή και φρικτούς πόνους στο σώμα. Soft Drinks=ελαφρά ποτά σαν την coca cola,red bull.

Psychiatrist=ψυχίατροι,για να λέγεσαι ψυχίατρος πρέπει να ξέρεις από τι αποτελείτε η ψυχή και πως την θεραπεύεις,οι ψυχίατροι δίνουν φάρμακα καταστέλλουν δεν θεραπεύουν,αλλιώς δεν θα είχαμε και τρελοκομεία. Fast food chains= αλυσίδες καταστημάτων γρήγορου φαγητού,πηγαίνετε ένα τέτοιο γεύμα σε ένα χημείο να σας πουν πόσο τα % είναι φαγητό και πόσο % χαρτόνι και χημικά. Subliminals=υποσυνείδητα μηνύματα για να καταναλώνεις, Κetchup is a Vegetable=η κέτσαπ είναι λαχανικό,η Βιρτζίνια των ΗΠΑ είναι πρώτη στο κόσμο σε θανάτους παχύσαρκων παιδιών,είχε πάει εκεί ο σεφ Jamie oliver να τους μιλήσει για τα λαχανικά,όταν έδειξε την ντομάτα τα παιδιά δεν γνώριζαν τι είναι αυτό, ήξεραν μόνο την κέτσαπ.

Drug companies=εταιρίες ναρκωτικών αλλά σημαίνει και ουσιών όπως αναβολικά στεροειδή, φάρμακα. Tobacco Companies= καπνοβιομηχανίες, πάνω από 6.000.000 το χρόνο. Νutrition Nazis=οι ναζί της διατροφής, είναι οι γιατροί,διαιτολόγοι, δάσκαλοι, διαφημιστές που σου λένε π,χ, πόσο καλή είναι η ζάχαρη,το κόκκινο κρέας επί καθημερινής βάσης και άλλα διάφορα. Fiendish Fluoridators=διαβολικοί φθοριοτές, το φθόριο είναι ένα τοξικό απόβλητο που βλάπτει τους ιστούς και τα νεύρα, το έχουν πλασάρει στο νερό και στα προϊόντα υγιεινής.

Center for Disease Control=κέντρο ελέγχου ασθενειών, τα εργαστήρια-κέντρα που φτιάχνουν και δοκιμάζουν ιούς και ασθένειες. Flesh-eating bacteria=βακτήρια που τρώνε σάρκα, πατήστε στα αγγλικά στο google και θα δείτε πολλές εικόνες με ανθρώπους που έχουν χάσει μέχρι και το πρόσωπο τους.επίσης αυτό είναι και μια παρενέργεια ενώς ρώσικου ναρκωτικού ονόματι crocodile. Genetic Engineers=γενετικοί μηχανικοί-γενετιστές, πατήστε στο google goat with spider dna, κατσίκι με dna αράχνης για να έχει πιο ανθεκτικούς μαστούς

Telephone psychics=τηλεφωνική υποστήριξη ψυχικών,υπάρχουν άτομα που έχουν μάθει κάποιους μηχανισμούς του αόρατου και τι επίδραση μπορούν να έχουν πάνω μας,ένας άνθρωπος πονεμένος πνιγμένος από αγωνία θα πεισθεί πολύ εύκολα με μερικές »επιδείξεις» θα εξιδανικεύσει ο πελάτης τον ψυχικό και θα τον ακούει.Το κακό είναι ότι το 99% δεν σε οδηγούν κάπου καλά. Frankenfood=Φρανκενστάϊν-φαγητό, τροφή με πολλά γονίδια(κομμάτια DNA) από ζώα φυτά και έντομα=νέες πρωτόγνωρες ανίατες ασθένειες και νέα φάρμακα,νέοι και πιο πολλοί καρκίνοι και ανικανότητα αναπαραγωγής.

Schizm=σχιζοφρένεια,σχίζονται τα φρένα της λογικής, τα κρούσματα και οι μορφές αυξάνονται αλλά τα πραγματικά αίτια είναι άγνωστα. Hallucinations= παραισθήσεις,πολλά τα αίτια, ψυχοφάρμακα,ναρκωτικά, τεχνολογία, μέχρι και πνευματισμός. Paranoids=παρανοϊκοί, μανίες, εμμονές. παραισθήσεις καταδίωξης, ζήλιας, πολλά τα αίτια συνήθως από ψυχικά τραύματα.

E.L.F.=electromagnetic low frequency-ηλεκτρομαγνητισμός χαμηλής συχνότητας. O εγκέφαλος έχει κάποια λειτουργικά συστήματα-windows ένα από αυτά είναι το υποσυνείδητο,το οποίο αποθηκεύει αυτά που επαναλαμβάνονται πολλές φορές και οτιδήποτε βλέπεις μα κυρίως τις χαμηλές συχνότητες. Αν εκπέμπω με μια κεραία σε χαμηλή συχνότητα το μήνυμα η κυβέρνηση νοιάζεται, εσύ θα συμπεριφέρεσαι σιγά σιγά δεκτικά επειδή θα το έχεις πάρει σαν εντολή γιατί κυρίως προς το παρόν κινούμαστε-συμπεριφερόμαστε πολύ με το υποσυνείδητο.

Οι αποκωδικοποιητές(είναι πομποί και δέκτες) της τηλεόρασης που λύσαξαν να τους πάρουμε δουλεύουν με χαμηλές συχνότητες και γινόμαστε πολύ δεκτικοί όταν κοιμόμαστε,για αυτό όταν κοιμόμαστε πρέπει να τους κλείνουμε. Που πήγαν όλοι αυτοί οι αγανακτισμένοι; κοιτάξτε πόσο καθησυχασμένος παραμένει ο κόσμος. Πλέον χτυπάνε-πολεμάνε στο μυαλό.Google it e.l.f. mind control. Orbital mind control lasers=Ακτίνα τροχιάς ελέγχου του νου, o dr jose delgado έκανε ένα πείραμα έφτιαξε ένα chip που μπορούσες να το βάλεις στον εγκέφαλο και να τον κάνεις ότι θέλεις από μακρυά μέσο ενός τηλεχειριστηρίου, αυτό έγινε το 1963.

Πλέον αυτό θα το κάνουν με μια ακτίνα από δορυφόρο. Η μόνη άμυνα είναι η προσευχή, είναι η μόνη πνευματική άσκηση του ανθρώπου που μπορεί να κάμπτει εντολές με μορφή ηλεκτρομαγνητισμού, για αυτό που λέω δεν έχω πηγές.

The weird turn pro=Κάνε το παράξενο επαγγελματισμό(πολλές ερμηνείες μπορείς να δώσεις) βλέπε lady gaga και ότι άλλο ανόητο μπορεί να υπάρξει στο σερβίρουν σαν μόδα και τέχνη. Big media= πολλές έννοιες μπορεί να έχει, είναι σε style ξυπνήστε ρε! Don’t touch that dial=Μην αγγίζεις το τηλεχειριστήριο, μένε προσκολλημένος στην τηλεόραση.

Gay activists= ακτιβιστής υπέρ των ομοφυλόφιλων,ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεων.Την ομοφυλοφιλία όλο και περισσότερο την πλασάρουν. Θυμάμαι στην εποχή του 90» στο οπισθόφυλλο πολλών περιοδικών είχε πολλά ροζ τηλέφωνα με γυναίκες, πλέον κυριαρχούν ροζ τηλέφωνα με άντρες. Kiddie TV=παιδική τηλεόραση, σήμερα η πλειονότητα των παιδικών σειρών είναι ανοησίες.

Scandal=σκάνδαλο, δώσε στον κόσμο σκάνδαλα ελκύεται. Saturday morning cartoons=Σαββατιάτικα πρωινά καρτούν, το σφυρί γράφει »αγόρασε» συμβολίζει τις ατελείωτες διαφημίσεις παιχνιδιών που προκαλούν στα παιδιά ανάγκες και επιθυμίες. Church of elvis= η Εκκλησία του Έλβις,άλλη μια ηλιθιότητα που ακολουθήθηκε από πολλούς. Girlie magazines= περιοδικά με προκλητικές γυναίκες, είναι αυτό που λέμε τσόντα με το κιλό σχέση με το στανιό.

Cable Tv=καλωδιακή τηλεόραση,δες ότι θες εμείς θα σου καλύψουμε τα γούστα σου. Las Vegas=ο παράδεισος για τον κάθε χαρτοπαίχτης και εθισμένο στα τυχερά παιχνίδια Soap Operas=σαπουνόπερες,μακροσκελές τηλεοπτικές σειρές κοινωνικού περιεχομένου, οι περισσότερες εκτός από προσήλωση δεν προσφέρουν τίποτα άλλο

Necronomicon=νεκρονόμικον, είναι ένα βιβλίο μαγείας αλλά και μυθιστόρημα που έχει πλασαριστεί. Δίνονται μέσα κάποιες σφραγίδες δηλαδή κύκλοι με σύμβολα. Αυτές οι σφραγίδες τις ζωγραφίζεις σε λευκό χαρτί και ψέλνεις η λές τα ονόματα των πνευμάτων για να σε βοηθήσουν κτλ Θα πρέπει αυτό το πράγμα να μην το διανοηθείτε καν.

Όταν καλείς πνεύματα και άλλα όντα που δεν ξέρετε καν τι είναι και ποιοί είναι όπως εδώ με σφραγίδες και όχι μόνο, όταν ζητάς ΑΜΕΣΗ επικοινωνία ή βοήθεια με τέτοιους τρόπους δημιουργείς ένα κανάλι-μια σκουληκότρυπα-μια πύλη μεταξύ εσένα και αυτού, και μπορεί να έχει έμμεσες ή άμεσες επιπτώσεις σε νου ψυχή και σώμα κάτι που αναφέρετε και στο βιβλίο.

Επίσης ποιός σου είπε ότι αν σε βοηθήσει μετά θα φύγει; The frog God=ο θεός βάτραχος,σε βιβλία δαιμονολογίας ο δαίμονας Βαάλ έχει τρία πρόσωπα ένα από αυτά είναι και ο βάτραχος,προσοχή! μην αρχίσετε μερικοί να σκοτώνετε βατραχάκια,απλά μην αποδεχτείτε τον θεό βάτραχο όταν το πλασάρουν.

Messiah=μεσσίας,πλάσαρε έναν σωτήρα. Plague of Demons=πανούκλα από δαίμονες, τα πλάσματα που ονομάζουμε δαίμονες δεν έχουν φυσικό σώμα,αυτά στην κάρτα έχουν.Η αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρει ότι θα ανοίξει το φρεάτιο της γης και θα βγουν πλάσματα βδελυρά και θα τρώνε ότι βρίσκουν θα κάνουν μεγάλες καταστροφές,αυτό όταν οι άνθρωποι θα έχουν φτάσει στο απροχώρητο σε κακία,κάποιοι τα λένε τέρατα άλλοι νεφελείμ.

Reformed Church of satan=Αναμόρφωσε-φτιάξε την εκκλησία του σατανά,απαιτείτε ένας ας πούμε ειδικός ναός και τελετή ώστε να μπορέσει το κατάλληλο ανθρώπινο σώμα να αντέξει τις δυνάμεις και τις δονήσεις ενός πλάσματος που λέγεται σατανάς. Italy=Ιταλία,κάνε την Ιταλία να είναι αυτή μοδάτη. Hail Eris= κατάγεται ο Eρις. Το άπειρο είναι μια κατάσταση που ο νους δεν μπορεί να διανοηθεί ακόμα κάτι παρόμοιο είναι και το χάος. Ο Έρις είναι ο πρίγκιπας του χάους με τρομερή γνώση και άλλα πολλά εξού και τα διάφορα τατουάζ που είναι ένα χάος.

Όλο αυτό είναι μια νέα ηλίθια θρησκεία ονόματι discordian που πάνε να πλασάρουν.Οι πιο πιθανοί ακόλουθοι είναι αυτοί που αγαπούν και έχουν πολλά τατουάζ. We are having fun yet?=Δεν έχουμε πλέον πλάκα; δεν είναι αποδεκτοί από την κοινωνία ιδίως οι μεγάλοι σε ηλικία τρυπημένοι τύποι κτλ. Punk rockers=αλήτες ροκάδες,είναι μια μόδα και νοοτροπία.

Church of violentology=H εκκλησία της βιαιότητας,υπάρχουν εκκλησίες χριστιανικές αιρετικές που ξαφνικά κάνουν αποτρόπαιες και σκληρές βιαιοπραγίες στους υποτιθέμενους αμαρτωλούς. The auditor from hell=O ελεγκτής της κόλασης,υπάρχει κάποιος που κάνει επιθεώρηση στους illuminati και όχι μόνο είναι κάποιος αντιπρόσωπος του κακού,και που ζει; κάπου ανάμεσα μας, πολύ δυνατή κάρτα στο παιχνίδι.

Society for creative Anarchism=μια κοινωνία που να παράγει-προωθεί τον αναρχισμό. Reorganization=αναδιοργάνωση,βάζουν διάφορες ομάδες »αναρχικών» και όχι μόνο να προκαλούν καταστάσεις που να βολεύει την κυβέρνηση συνήθως για αντιπερισπασμό. Sabotage= δολιοφθορά, θυμηθείτε το 2011 στην Αθήνα ζημιές εκατομμυρίων που έκαναν μερικοί κουκουλοφόροι με πρόφαση την δολοφονία ενός 15 χρόνου, εκείνη την περίοδο υπέγραφαν μνημόνια.

International Communist Conspiracy=Διεθνής Κομμουνιστική Συνωμοσία,άλλο ένα εργαλείο του σιωνισμού όπιο των εργαζομένων,και δεξί χέρι του καπιταλισμού δύο αποδείξεις αυτού είναι ότι ο Στάλιν παρέδωσε με το τέλος του 2 παγκόσμιου πολέμου την Ελλάδα στην καπιταλιστική δύση. Η σημερινή κομμουνιστική κατάσταση στη Κίνα των 100.000.000 πλουσίων και του 1.5 δις φτωχών και πεινασμένων είναι σωστή και βασισμένη στα κομμουνιστικά πρότυπα;

Ο κομμουνισμός όπως και ο ναζισμός και όχι μόνο κάνει τον άνθρωπο να έχει άλλη αντίληψη για την πραγματικότητα και να μην μπορεί να έρχεται σε λογικά συμπεράσματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πολεμούν το αίτιο την ρίζα αλλά το αποτέλεσμα,βλέπουν μόνο την εξωτερική επιφάνεια των πραγμάτων και έτσι είναι κοιμισμένοι σε ένα γλυκό ρομαντικό επαναστατικό όνειρο ενώ ταυτόχρονα απλά υπηρετούν τα σατανικά σχέδια.

Don’t forget to smash the state=μην ξεχάσεις να σπάσεις το κράτος,πολλές έννοιες μπορεί να έχει. Apathy=απάθεια, κάνε τους ανθρώπους να μην νοιάζονται να μην νιώθουν. C.I.A.(Central Intelligence Agency)=κεντρική υπηρεσία πρακτόρων,μερικοί το λένε και criminals in action εγκληματίες σε δράση. Cyborg soldiers=ρομποτικοί στρατιώτες,στρατιώτες με υπερδυνάμεις και ικανότητες οι ταινίες Elysium, iron man και Edge of Tomorrow δεν είναι τόσο τυχαίες.

Jihad=τζιχαντιστές Mercenaries=μισθοφόροι, στην ουσία άνθρωποι που πληρώνονται για να πάνε νόμιμα να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Suicide Squad=Ομάδα αυτοκτονίας Exterminators=εξολοθρευτής,άτομα που είναι χειριστές όπλων που προκαλούν μαζική καταστροφή.

Market Manipulation=χειρισμός της αγοράς,βασικός σκοπός είναι οι άνθρωποι να βγάζουν χρήματα με τέτοιο τρόπο ώστε το σχέδιο μας να επωφελείται. Multinational oil companies=πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου,έχουν κάνει τον κόσμο να έχει ανάγκη το πετρέλαιο και τα παράγωγά του και να μην βγαίνουν άλλες πηγές ενέργειας για τα οχήματα. Offshore banks=εξωχώριες τράπεζες,τράπεζες που ξεπλένουν και φυλάττουν βρώμικο χρήμα συνήθως είναι σε τροπικά νησιά και μακρινά μέρη. Fundie Money=σημαίνει δωροδοκία,είναι ο χρηματισμός θρήσκων και αιρέσεων προς άλλους για χάρες.

Tv preachers=τηλεοπτικοί ιεροκήρυκες,εδρεύουν κυρίως στα κανάλια της Αμερικής και τάζουν παράδεισους και εκφοβίζουν με κολάσεις με αντίτιμο να τους δώσεις ένα χρηματικό ποσό για να βοηθήσουν τον κόσμο, η απελπισία, οι ενοχές και η ανοησία των ανθρώπων τους πλουτίζουν.

Voodoo economics=τα βουντού της οικονομίας.Με την βοήθεια ενός πλάσματος που λέγεται πνεύμα ή δαίμονα.Δημιουργεί ένα κανάλι-σύνδεσμο-σκουληκότρυπα σε εσένα και το κουκλάκι,ότι δόνηση δέχεται το κουκλάκι μεταφέρνεται και σε εσένα και μετατρέπετε σε υλικό ανταπόκρισμα. Η κάρτα αυτή θέλει να δείξει ότι έτσι είναι και η γραφειοκρατία εάν θέλει κάπου να σε πονέσει βγάζει τον ανάλογό νόμο. Pyramid marketing schemes=Πυραμοειδές σχεδιάγραμμα αγοράς,όσο πιο ψηλά είσαι τόσο πιο πολλά θα βγάζεις. Loan Sharks=καρχαρίες δανείων,είναι οι τράπεζες και επιχειρήσεις που δανείζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να σε εκμεταλλευτούν στο έπακρο.

privatization=ιδιωτικοποίηση,κάνεις δικά σου δημόσια κτήρια ή επιχειρήσεις και εκμεταλλεύεσαι όπως θες. Supreme Court=Ανώτατο Δικαστήριο,το μαύρο τρίγωνο δείχνει το ανώτατο δικαστήριο,και πιο κάτω όσους έχει αθωώσει ή αδιαφορήσει, τον Παπανδρέου τον έχουν ανατρέξει στο ανώτατο δικαστήριο,και τι συνέβει;;όλα ξεχάστηκαν-αποσιωπήθηκαν.

Hurricane=τυφώνας,οι τυφώνες καταστρέφουν χωριά και πόλεις έτσι ξανά ζωντανεύει η οικονομία. International weather organization=Διεθνής οργανισμός καιρού,είναι οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες που αλλάζουν και μελετούν τον καιρό Earthquake projector=προβολέας σεισμών,τεχνολογία που προκαλεί σεισμούς Tidal wave=Παλιρροιακό κύμα Nuclear accident=Πυρηνικό ατύχημα,η Ιαπωνία με κάποιο τρόπο ζόρισε την νέα τάξη των πραγμάτων και έτσι την παραδειγμάτισε με ένα σεισμό 8.9 ρίχτερ ένα καταστρεπτικό τσουνάμι κοντά στα πυρνικά εργοστάσια της. The hand of madness=το χέρι της τρέλας,φτάσε τον κόσμο στην τρέλα.

Rewriting history=ξαναγράψε την ιστορία,θυμηθείτε την Ρεπούση που λέει ότι στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας οι Έλληνες δεν σφαγιάσθηκαν αλλά πέθαναν από τον συνωστισμό, ή αλήθεια είναι ότι σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους πάνω από 100.000 Έλληνες. World War Three= Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος,θα χρησιμοποιηθούν και πυρηνικά(θα υπάρξει ανάρτηση με τρόπους επιβίωσης από ραδιενέργεια)

Survivalist=αυτός που προετοιμάζεται για την επιβίωση μετά την καταστροφή, έτσι όπως υπάρχει ένας νόμος της φύσης » ο ισχυρός επιβιώνει» έτσι και εδώ αυτός που προετοιμάζετε και γνωρίζει πράγματα θα επιζήσει. Population reduction=μείωση του πληθυσμού, πολλά μπορούν να ειπωθούν για αυτή την κάρτα,θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό για πολλούς πρακτικούς λόγους της νέας τάξης των πραγμάτων.

How to fold 20 dollar bill to look like twin towers

[embedded content]

Antiwar Activist=Ακτιβιστές κατά του πολέμου,παρ όλα αυτά ο πόλεμο δεν σταματάει. Black Activist=Μαύρος ακτιβιστής. Just say no=Απλά πες όχι,πες όχι σε κάθε τι κακό σου σερβίρουν αυτή η στάση του ανθρώπου μπορεί να ματαιώσει πολλά δεινά. Peace in our time=Σειρά σου τώρα θα έχεις ειρήνη, Political Correctness=πολιτική ορθότητα,την προδοσία πολλοί την αγάπησαν τον προδότη κανείς, δείχνει το κρέμασμα των πολιτικών, όταν είναι άχρηστοι τότε κανείς δεν νοιάζεται για το τομάρι τους. Law and Order=Νόμος και τάξη Upheaval=αναταραχή,η δράση της εξοργισμένης μάζας μπορεί να αναστείλει πολλά πράγματα Dictatorship= Δικτατορία.

Power to the people=Η δύναμη των ανθρώπων,όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε κάθε τι κακό. Revolution= Επανάσταση,η επανάσταση είναι η πράξη που μπορεί να ρίξει καθεστώτα και δικτατορίες. Enough is Enough=Φτάνει πια,αρκετά, η οργή είναι το νεύρο της ψυχής,είναι το εφαλτήριο που σε κάνει να υπερπηδάς τα όρια.

Flying saucer=Ιπτάμενα πιάτα(δίσκοι), όλοι έχουμε δεί βιντεάκια με ιπτάμενους δίσκους, ποιοί είναι μέσα; άνθρωποι; εξωγήινοι;,βάλτε λίγο φαντασία και λογική και θα το βρείτε. Blivit=από την λέξη blight που σημαίνει μαρασμός,φθορά, υπάρχουν όπλα και κανόνια που δουλεύουν με διάφορες μορφές ενέργειας και είναι πανίσχυρα και φυλάττονται κρυφά όπως πολλές τεχνολογίες. Foreign aid=βοήθεια από αλλοδαπούς, λένε πως εξωγήινοι δίνουν τεχνολογία στις κυβερνήσεις με αντάλλαγμα να παίρνουν ανθρώπους η να μην διερευνούν όταν τους αναφέρουν άνθρωποι. Η εικόνα δείχνει μια συναλλαγή ενός εξωγήινου με τις κυβερνήσεις

Moonbase=βάση στη σελήνη,οι επιστήμονες δεν ξέρουν τι γίνεται στην άλλη πλευρά της Σελήνης έχουμε φωτογραφίες από τους πιο απόμακρους κόσμους και γαλαξίες αλλά όχι από το φεγγάρι μας.Από πλευράς μαθηματικών η Γη δεν έχει τόση δύναμη να κρατά σε τροχιά την Σελήνη σε τόση απόσταση. Crop circles=κύκλους στις σοδειές,είναι μηνύματα διάφορα,άλλοτε γίνονται για προειδοποίηση, για επιβολή, προτροπή 100αδες οι λόγοι. Alien abduction=απαγωγή από εξωγήινους,εξαφανίζονται τον χρόνο πάνω από 300.000 άνθρωποι,χωρίς το παραμικρό στοιχείο να αφήνουν, κυρίως Ασία και Αμερική, δείτε την ταινία θρίλερ ντοκουμέντο όσοι το αντέχετε

The Fourth Kind – Official Trailer

[embedded content]

Τhe men in black=οι άντρες με τα μαύρα,είναι κάποιοι επίλεκτοι άνθρωποι πράκτορες που υπερτερούν σε σώμα και πνεύμα από τον μέσο όρο,είναι χωρίς στοιχεία και ταυτότητα και είναι ένα είδος αστυνομίας.για αυτούς που »ζούν ανάμεσα μας». Loch Ness Monster=Το τέρας του λόχνες,πείραμα;δεινόσαυρος; μύθος-φαντασία; ποίος ξέρει.

N.S.A.(National Security Agency)=Εθνικό πρακτορείο ασφάλειας,είναι γνωστοί από τις δυνατότητες παρακολούθησης που έχουν και φημίζονται. Spy satelite=κατασκοπευτικός δορυφόρος,το μέσο για να μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα. Warehouse 23=αποθήκη 23,είναι μια αποθήκη που σχεδόν κανείς δεν ξέρει ποιά είναι, που είναι,πόσο τεράστια είναι, και τι έχει μέσα. Clone Arrangers=διασκευασμένοι κλώνοι,τα πορτοκαλί γράμματα γράφουν TANK-δεξαμενή 23,κάποιοι φτιάχνουν κλώνους,ποιούς κλωνοποιούν-αντιγράφουν; κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες όπως αυτές

ΚΛΩΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ Η ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΣΑΥΡΗΤΕΣ!;! PART4

[embedded content]

Δείτε την ταινία

The Island – Trailer HD 1080p

[embedded content]

[embedded content]

Clone= Κλώνος,όταν το έμβρυο φτάσει στον 7 περίπου μήνα αλλάζει θέση γυρνάει το κεφάλι προς τα κάτω και ακούει μέσω δύο μεγάλων αρτηριών τις δονήσεις και τους χτύπους της καρδιάς σαν να ήταν ένας μετρονόμος αυτό ωριμάζει πολύ τον εγκέφαλο ενώ ταυτόχρονα τρέφεται με τα συναισθήματα της μητέρας τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στο χαρακτήρα του. Δεν ξέρουμε τι περνούν στους κλώνους, δημιουργούν ανθρώπους που είναι προγραμματισμένοι ως προς τι;. Έχουν ψυχή έχουν συναισθήματα,αλλά τι άνθρωποι είναι; τι προσθαφαιρέσεις στο DNA έχουν; Στην φώτο φαίνεται ότι έχουν αφαλό.

Οι συνωμοσιολόγοι λένε ότι οι Κινέζοι δημιουργούν πολλούς κλώνους για να γίνουν υπερδύναμη και πως οι περισσότεροι κλώνοι ως άνθρωποι είναι απλά άκαρδοι απαθείς. Οι κλώνοι με χαρίσματα είναι λίγοι και είναι αντικείμενο προς παρακολούθηση. Όπως και να έχει αυτά είναι απλά ιστορίες ποιός ξέρει τι ισχύει και τι όχι. Conspiracy Theorist=συνωμοσιολόγοι, δεν μπορούν να δολοφονούν τον κάθε άνθρωπο που λέει διάφορα παράξενα πράγματα, οπότε τον ονομάζουν τρελό τον διακωμωδούν και μερικοί κωμικοί, βάζουν και μερικούς πραγματικά ηλίθιους και το θέμα λήγει εκεί.

Comic books=βιβλία κώμικς,τα περισσότερα δεν σου προσφέρουν κάτι. Sniper=ελεύθερος σκοπευτής,εκτελεί δύσκολους στόχους η άτομα που δεν πρέπει να τον ανακαλύψουν. Enormous toy store=τεράστιο μαγαζί παιχνιδιών.αυτό μπορεί να έχει και καλές και κακές έννοιες. Professional Sports=επαγγελματικός αθλητισμός,πόσοι και πόσοι άνθρωποι είναι προσκολλημένοι σε μια μπάλα,σε μια αθλητική εφημερίδα, σε μια ομάδα που δεν είναι δικιά τους, που όλα γίνονται για τα χρήματα,όλα αυτά είναι πνευματικές σαβούρες ώστε ο μέσος νους να μένει εκεί προσηλωμένος και ποιά η πνευματική εξέλιξη ενός τέτοιου ανθρώπου;

Recording industry= δισκογραφική βιομηχανία,κοιτάξτε τους στοίχους των τραγουδιών του τώρα και των παλιών εποχών όπως του 60» του 80», η μουσική είναι χρονισμένη στα 400hz μια συχνότητα που σε αποσυντονίζει την αρμονία του πνεύματος,κάνει τον άνθρωπο πιο υλιστή πιο σκληρό πιο απαθή,οι δονήσεις έχουν άμεση επίπτωση στη ύλη. Juck mail=σκουπιδό μηνύματα, πόσα και πόσα άχρηστα μηνύματα μας στέλνουν στα e-mail μας ξανά και ξανά.

Nice idea. It’s mine now=Ωραία ιδέα,τώρα είναι δικιά μου,πολλές εφευρέσεις και πατέντες έχουν κλαπεί από μεγάλες εταιρίες αδικώντας πολλά σπουδαία μυαλά, επίσης μεγάλες εταιρίες αγοράζουν τα δικαιώματα από από τεχνολογίες και ιδέες για να τις κρατούν κρυφές.

Public art=δημόσια τέχνη, δείτε στην Ελλάδα στην οδό ερμού στον πιο κεντρικό πεζόδρομο της Αθήνας ένα άγαλμα-γούρνα κόπρανα με κάποιες ανάποδες πατούσες,πλατεία κοτζιά πλατεία κλαυθμώνος δείτε με τι σκουπίδια στολίζουν τις πλατείες. Δείτε τους σύγχρονους πίνακες ζωγραφικής τι σκουπίδια είναι. Κάθε μορφή τέχνης δείτε, δείτε πόσο την υποβιβάζουν και την πλασάρουν ως τέχνη, και πόσο την αποδέχονται, πάρτε μια γεύση

deep stupid modern art

[embedded content]

Η κόκκινη εικόνα= Οχ σκατά, έρχονται οι εξωγήινοι ξανά ακολουθούμενοι από τους illuminati μερικούς τρομοκράτες την CIA, FBI, NSA, M14 την νέα τάξη των πραγμάτων τον μεγαλοπόδαρο και το τσουμπακάμπρα καλύτερα να την κάνω. Σατιρίζει τους τρομολάγνους και τους δύσπιστους της λήθης που κοροϊδεύουν. H κίτρινη εικόνα=Μητέρα; οι ράπερς είναι μέρος των illuminati; Όχι γιέ μου οι ράπερς είναι πάρα πολύ ηλίθιοι για να είναι μέρος των illuminati. Απλά είναι οι μαριονέτες τους. Οι πραγματικοί illuminati, έχουν πλήρη επίγνωση του τι κακό θέλουν να κάνουν, θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε και συνειδητοποιημένους σατανιστές, και ως άτομα είναι ικανοί.

Μια ελαφριά εμβάθυνση



Νέα τάξη των πραγμάτων; γιατί η παλιά ποιά ήταν; Η παλιά ήταν η βασιλεία, η νέα τάξη των πραγμάτων ενορχήστρωσε πολλές επαναστάσεις, έδωσε τεχνολογία, ενορχήστρωσε πολέμους επαναστάσεις κινήματα ιδεολογίες. Η Αμερική από τα τελευταία 239 χρόνια τα 222 είναι σε πόλεμο, και έβαλε μπρος ένα σχέδιο που λέγεται παγκοσμιοποίηση και δημιουργία μαζάνθρωπου(άνθρωπος χωρίς κριτική σκέψη, γνώση και δυνατότητες), μειώνονται οι πλούσιοι αυξάνονται οι φτωχοί, λιγοστεύουν οι διοικούντες, όλα αυτά ώστε να μπορεί σε βάθος χρόνου να διοικούνται όλα από έναν αρχηγό..

Υπάρχουν όντα υλικής υπόστασης και άυλης υπόστασης. Η άυλη υπόσταση είναι ύλη που δονείτε σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι αισθητή και αντιληπτή από τις φυσικές σωματικές μας αισθήσεις. Είμαστε βουτηγμένοι σε έναν ωκεανό διαστάσεων, διάφορων ειδών ενέργειας και όντων. Αυτά που βλέπουμε είναι μονάχα ένα μικρό ποσοστό αλήθειας, είμαστε απομονωμένοι στην έρημο και εμείς νομίζουμε πως είμαστε μέσα σε μια πολυκοσμία.

Κάποιοι.. είναι κάποια στάδια πιο μπροστά από εμάς, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό,oι illuminati είναι και αυτοί πιόνια κάποιων πιο ισχυρών. Όσο πιο εξευγενισμένο είναι ένα υλικό τόσο πιο πολύ ισχύ έχει και μπορεί να δώσει, το πιο εξευγενισμένο υλικό που έχει ο άνθρωπος είναι η ψυχή του,και την θέλουν κάποια άλλα ψυχικά όντα. Είναι δύσκολο να αποδοθεί και επεξηγηθεί πλήρως τι είναι πραγματικά οι διάφορες νέες τάξης των πραγμάτων και γιατί πολεμάνε μεταξύ τους και γιατί υπερισχύει μια συγκεκριμένη που θέλει να φέρει έναν αρχηγό.

Στις ταινίες φαντασίας Equilibrium και Divergent βλέπουμε μια κοινωνία μαζάνθρωπων με έναν αρχηγό, όλα αυτά ύστερα από ένα μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο. Ίσως η μόνη ταινία φαντασίας που θα μπορούσε να αντικατροπτρίσει πιο πιστά την πραγματικότητα σε σύγκριση με όλες τις άλλες είναι η They live του 1988

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ



Ο πραγματικός πόλεμος του ανθρώπου δεν είναι υλικός είναι πνευματικός και κάποιες φορές γίνεται υλικός αν δεν μπορεί να γίνει πνευματικός. Την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης ο κόσμος έχανε της δουλείες του και έκανε πορείες στους δρόμους είχαμε 100αδες δολοφονίες ανέργων εν ψυχρό επειδή τους πήραν οι μηχανές τις δουλείες, και πάλι δεν άλλαξε τίποτα στην ουσία αλλά και να γινόταν παροδικό θα ήταν. Όσες πορείες και να κάνουμε δεν θα αλλάξει τίποτα το ουσιώδες. Ο κόσμος προσπαθεί να αλλάξει από έξω τον κόσμο ενώ ο κόσμος αλλάζει μονό όταν δουλεύουμε το μέσα

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΤΟ ΜΙΣΟΣ, ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ, Η ΠΕΙΝΑ ,ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ. Η ψυχή εκπέμπει ενέργεια δονήσεις, όπως ένα πέτρωμα ουρανίου εκπέμπει ραδιενέργεια, όταν η ψυχή του ανθρώπου υποφέρει απελπίζεται πονάει μισεί εξαπολύει αρνητική ψυχική ενέργεια. Με αυτό κάποια ψυχικά όντα τρέφονται και για να το καταφέρουν χρησιμοποιούν την πυραμίδα-ιεραρχία των χρήσιμων ηλίθιων που έχουν δυνατά πλάσματα μετά illuminati μετά αυτοί τις κυβερνήσεις, και πάει λέγοντας.

Θα προκαλέσουμε παντού αναταραχές, συγκρούσεις και εχθρότητες θα εξαπολύσουμε ένα τρομερό πόλεμο στο κόσμο, θα φέρουμε τους ανθρώπους σε τέτοια θέση ώστε να μας προσφέρουν την ηγεσία και τότε εμείς θα κυριαρχήσουμε.

Ένα πρωτόκολλο που δεν είναι πουθενά γραμμένο: Nα αποσπάσουμε ή να μολύνουμε από το νου των ανθρώπων την αρχή της Θεότητας του Δημιουργού και του Αγίου Πνεύματος ώστε να βάλουμε στη θέση τους, τους υλικούς υπολογισμούς και τις υλικές ανάγκες, έτσι θα περιορίζουμε τον άνθρωπο, θα μπορούμε να τον διαφθείρουμε, μπορούμε να τον κάνουμε πιόνι και να μην καταλαβαίνει τις πραγματικές παγίδες και ούτε να βλέπει πίσω από το θέατρο, και να μην σκέπτονται χωρίς τις επιστημονικές συμβουλές και αποδείξεις που θα δίνουμε. Για αυτό είναι αναγκαίο να καταστρέψουμε την πίστη, κάντε τον άνθρωπο να σιχαθεί την θρησκεία και την πολιτική, όσοι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες δεν υπακούν στα σχέδια σκοτώστε τους.

Αυτή η ανάρτηση είναι ένα κομμάτι που αφορά την αφύπνιση του μυαλού. Το παιχνίδι νικιέται με άλλους κανόνες, να εστιαστείτε στο καλό και θα επακολουθήσουν τα ανάλογα καλά. Αναμένονται και άλλα κομμάτια του πάζλ.

ΤΕΛΟΣ

http://psaras9.blogspot.com

How to fold 20 dollar bill to look like twin towers

[embedded content]

Το βρώμικο σχέδιο των ιλουμινατι κατά του χριστιανισμού κ της ανθρωπότητας

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη