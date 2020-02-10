ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΤΟ 2020-ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ(Βίντεο)
2020-02-10 14:10:36
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