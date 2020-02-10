2020-02-10 14:10:36
Φωτογραφία για ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΤΟ 2020-ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ(Βίντεο)

Will Obama Return In 2020?



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2020 Double Vision & The Two Trumps Of The NWO!



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Safest City in the World (New York)

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