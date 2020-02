dunamitis

Από φίλοι (πρώην συνεργάτες, στο υπουργείο Υγείας) γίναν... εχθροί.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΗ κόντρα ξεκίνησε για τους πλειστηριασμούς και συνεχίστηκε επί προσωπικού. Ο διάλογος (ΣΚΑΙ):Αδωνις:Θέλω να πω στον φίλο μου τον Κατρίνη ότι εγώ θα διατηρήσω στη μνήμη μου τις καλές μας σχέσεις από την εποχή που τον διόρισα πρόεδρο στον ΟΚΑΝΑ, και τον είχα στενό μου συνεργάτη στο υπουργείο Υγείας και μου έδειχνε πάντοτε τον απαραίτητο σεβασμό, όπως πρέπει ένας υφιστάμενος στον υπουργό του.Λυπούμαι που ο κύριος Κατρίνης όταν δεχόταν την πρόσκλησή μου να διοριστεί πρόεδρος στον ΟΚΑΝΑ δεν είχε αντιληφθεί τα κυνικά μου σχέδια. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή και η υποκρισία πρέπει να τελειώνει σε αυτόν τον κόσμο. Εκτός εάν όταν διορίζω τον Κατρίνη είμαι καλός και όταν είμαι αντίπαλος του Κατρίνη είμαι κακός.Θα πω στον κ. Κατρίνη για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, να χαλαρώσει λίγο. Καλός ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί πάει φαίνεται.Κατρίνης: Έκανε μια πρόβλεψη ο κ. Γεωργιάδης ότι οδεύω προς το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να του πω ότι παραμένω στο ΠΑΣΟΚ από το 2007, ενώ εκείνος έκανε άλλες επιλογές το 2012 προς το συμφέρον του και πήγε στη ΝΔ. Δεύτερον επειδή μίλησε με αήθη τρόπο χαρακτηρίζοντάς με ως υφιστάμενό του όταν ήμουν πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, που ανέλαβα σε μια εποχή κρίσης στην τρικομματική κυβέρνηση τότε. Ούτε ήμουν υφιστάμενος ούτε εσείς με διορίσατε. Να το ανακαλέσεττε.Αδωνις: Ποιος σας διόρισε κύριε; Με ποιανού την υπογραφή μπήκατε στον ΟΚΑΝΑ;Κατρίνης: Με προτείνατε στη Βουλή με εξέλεξε η επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.Άδωνις: Ποιος σας πήγε στη Βουλή για να μπείτε; Ο λαϊκιστής Άδωνις Γεωργιάδης; Τώρα το θυμηθήκατε;Με ποιανού υπουργού την πρόταση σας εξέλεξε η επιτροπή; Πείτε το όνομα του υπουργού, μπορείτε να πείτε το όνομα; Εγώ κάθε φορά που στη Βουλή θα μου μιλάτε απρεπώς θα δείχνω το χαρτί του διορισμού σας από εμένα. Από εμένα από εδώ και εμπρός να ξέρετε θα μιλάτε πολιτικά και με σεβασμό.Αυτό που κάνατε ως ΚΙΝΑΛ την περασμένη εβδομάδα ήταν χυδαίο. Ντρέπομαι για την κυρια Γεννηματά γιατί την είχα υψηλότερα στην εκτίμησή μου και μάλλον έκανα λάθος για αυτήν. Ήταν χυδαίο, αλλά αυτό που κάνατε χθες εσείς ήταν ακόμη χυδαιότερο."Για να είμαστε ήρεμοι σε εμένα θα δείχνετε σεβασμό όπως σας δείχνω και εγώ. Κάθε φορά που ο Κατρίνης θα μου κάνει αντιπολίτευση τύπου ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, θα του κοτσάρω τον διορισμό του από εμένα.Με περάσανε μάλλον για πολύ καλό στο ΚΙΝΑΛ και παρεξηγηθήκαμε. Ξέρουμε και εμείς το ανάποδο παιχνίδι και να πείτε στην κ. Γεννηματά να είναι πολύ προσεκτική μαζί μου από εδώ και εμπρός γιατί εγώ δεν ξεχνώ ποτέ τις χυδαιότητες και της έχω φερθεί πολύ καλά και πολύ αξιοπρεπώς, όσο ήμασταν και με εκείνη στην ίδια κυβέρνηση. Τώρα την πειράξαμε...Ο Αυτιάς (ΣΚΑΙ), παρέμεινε θεατής...