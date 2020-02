Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Αν δεν νομίζετε ότι έχετε προγραμματίσει τα πάντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε λυπόμαστε. Ωστόσο, θα πρέπει να αναζητήσετε τον ορισμό της γνωστικής ασυμφωνίας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το Ίδρυμα Rockefeller στα επόμενα βίντεο. Μεταξύ του Ιδρύματος Rockefeller και του Ιδρύματος Gates, δεν ξέρουμε ποιος έχει την καλύτερη τύχη, αλλά και οι δύο απλά προβλέπουν αυτές τις επιδημίες.

Τον Μάιο του 2010, το Think Tank του Ιδρύματος Rockefeller δημοσίευσε ένα χειρόγραφο 54 σελίδων με τίτλο: Σενάρια για το Μέλλον της Τεχνολογίας και της Διεθνούς Ανάπτυξης. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πως η πανγκόσμια ελίτ Global Elite μας καθόριζε δημοσιεύοντας τα χαρτιά αυτά χρόνια εκ των προτέρων μέχρι το πραγματικό «γεγονός» που χρησιμοποιούν ως «τι» όταν έρχεται ζωντανά. Το Ίδρυμα Rockefeller, όπως το Ίδρυμα Gates και το πρόσφατο «Γεγονός 201» που πραγματοποίησε την περασμένη 18η Οκτωβρίου, προέβλεπαν την επιδημία των κοροναϊών και τις σχετικές ψυχολογικές επεμβάσεις όπως το «ιατρικό» στρατιωτικό νόμο και την καραντίνα στο κοινό.

The Rockefeller Foundation Predicted the Coronavirus in 2010: The Good, the Bad and the Very Ugly

[embedded content]

Die Simpsons (Coronavirus)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

www.nikosxeiladakis.gr

