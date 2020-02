2020-02-16 05:38:41

Μερα σημερα



Σημερα ηταν μια μερα διαφορετικη με πελαγιασιο καιρο και οπως συνηθως τα ψαρια πιαστηκαν οταν ηταν να τα μαζεψουμε και να φυγουμε,ειναι απο τις μερες και τα ψαρεματα που μενουν στη μηνμη μας ,εχετε την καλημερα μας και σημασια εχει παντα να περναμε καλα στη θαλασσα ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

