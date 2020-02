2020-02-16 20:25:38

Το Depi Evratesil 2020, ο εθνικός τελικός της Αρμενίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου της χώρας στον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου.



Συνολικά 12 καλλιτέχνες διαγωνίστηκαν με σκοπό να αποκτήσουν το «εισιτήριο» για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας.



Τα αποτελέσματα καθορίστηκαν από ένα συνδιασμό televoting και της ψηφοφορίας μιας 9-μελούς επιτροπής αποτελούμενη από τους Anita Hakhverdyan, Lilia Nikoyan, Ruben Babayan, Vardan Hakobyan, Tigran Danielyan, David Tserunyan, Karen Tataryan, Anush Ter-Ghukasyan, αλλά και μιας διεθνούς επιτροπής τα μέλη της οποίας δεν έγιναν γνωστά.



Νικήτρια ανακηρύχθηκε η δικιά μας Athena Manoukian, η οποία με το τραγούδι της «Chains on You» κατάφερε να μαγέψει κοινό και επιτροπή, συγκεντρώνοντας 168 βαθμούς.



Η Αθηνά γεννήθηκε 22 Μαΐου του 1994 στην Ελλάδα από Αρμένιους γονείς. Ήταν υποψήφια στον εθνικό τελικό της Ελλάδας για την Junior Eurovision 2008 με το τραγούδι «Το φιλί της Αφροδίτης» , αργότερα συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και έγραψε ένα τραγούδι για την Έλενα Παπαρίζου. Τα singles της «Party Like A Freak», «I Surrender», «Να λες πως μ’αγαπάς» έγιναν χρυσά, ενώ συμμετείχε και στο βρετανικό X-Factor. Το τραγούδι «Chains on you» είναι μια δημιουργία της ίδιας της Αθηνάς καθώς και του DJ Paco. Είναι ένα ποπ κομμάτι με R&B στοιχεία.



Δείτε την εμφάνισή της που εντυπωσίασε:

