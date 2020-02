parapona-rodou

Ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», ο οποίος βρίσκεται εντός της πόλης του Ηρακλείου, αποτελεί σήμερα το 2ο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ακολουθώντας τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τη χωρητικότητα της επιβατικής του κίνησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης περαιτέρω αύξησης της κίνησης (συνολική κίνηση 2019= 8 εκ. επιβάτες).Το υφιστάμενο αεροδρόμιο αντιμετωπίζει περιορισμούς λόγω συμφόρησης ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής, περιορίζοντας μια σημαντική θετική προοπτική. Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου μειονεκτούν σε σχέση με τις προδιαγραφές των σύγχρονων αεροδρομίων που εξυπηρετούν δημοφιλείς προορισμούς.Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου στην περιοχή του Καστελίου, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θεμέλιο λίθο το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αερολιμένα και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με ένα σύνολο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών προκειμένου να ικανοποιήσει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Μεταξύ των έργων που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνονται και οι οδικές συνδέσεις του νέου αεροδρομίου.Ποιά είναι τα μέρη που συμμετέχουν στην κατασκευή και εκμετάλλευσηΕταιρεία Αεροδρομίου κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης:Ελληνικό Δημόσιο (45,90%) – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) – GMR Airports Ltd (21,64%)Κατασκευαστής: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (100%)Οικονομικές Παράμετροι Προσφοράς:Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία Αεροδρομίου: 45,90%Κόστος κατασκευής: €480.000.000,00 εξαιρουμένου του εξοπλισμού αεροναυτιλίας ο οποίος εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και θα καθοριστεί μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης από κοινού με την ΥΠΑ.Αντισταθμιστικό Αντάλλαγμα, το οποίο θα καταβάλλεται από την Εταιρεία ετησίως ως εξής: Συνολικά 2% επί των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του Έργου, εκ των οποίων 1% στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου) και 1% για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου καθώς και σε άλλες κοινωφελείς δράσεις.Χρονοδιάγραμμα ΈργουΣυμβατική διάρκεια Περιόδου Παραχώρησης: 35 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης (06/02/2020) και συμπεριλαμβάνει την Περίοδο Μελέτης-Κατασκευής.Συμβατική διάρκεια Περιόδου Μελέτης-Κατασκευής: έως (60) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι το έργο αναμένεται να παραδοθεί το 2025.Απασχόληση – Θέσεις Εργασίας2.000 εργαζόμενοι κατά την Περίοδο Μελέτης-Κατασκευής.Η στελέχωση της Εταιρείας του Αεροδρομίου, θα περιλαμβάνει το μόνιμο προσωπικό, κατανεμημένο σε διευθύνσεις και τμήματα, ενώ σύμφωνα και με τις συνήθεις πρακτικές των αεροδρομίων, η Εταιρεία προτίθεται να αναθέσει κάποιες παροχές/εργασίες σε τρίτους (πχ εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, καθαριότητα, συντήρηση πρασίνου, τεχνική (IT) υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ), προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με τη βέλτιστη ποιότητα.Τι περιλαμβάνει το έργο1 Διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200m κατηγορίας κατά ICAO 4E1 παράλληλος τροχόδρομος κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους8 συνδετήριοι τροχόδρομοι του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχοδρομο2 συνδετήριοι τροχοδρομοι με τον διάδρομο του Στρατιωτικού ΑεροδρομίουΧώρος στάθμευσης αεροσκαφών (apron) για 27 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσηςαεροσκαφών κατηγορίας κατά ICAO C & 5+1 θέσεις τύπου MARS κατηγορία κατά ICAO E (ή 10+2 σταθερές θέσεις στάθμευσης Κατηγορίας C)1 Τερματικό κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 5 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 72.000m2 εκ των οποίων περί τα 13.000m2 χώροι εμπορικών χρήσεων και περίπου 1.000m2 μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι11 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πύργος Ελέγχου, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Κέντρο ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίουΔυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών πλήρης διοχέτευσης των αστικών αποβλήτων των οικισμών Θραψανού, Αρχάγγελου, Γαλελιανού, Σκλαβεροχωρίου, Ευαγγελισμού, Λιλιανού, Αγίας Παρασκευής, Ρουσοχωρίων στην Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού του ΑεροδρομίουΧώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης οχημάτων (ΙΧ, Ταξί, Αστικά-Εμπορικά Λεωφορεία)Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίαςΟδός πρόσβασης 2 κλάδων με 4 κυκλικούς κόμβουςΧώρος Εμπορικών Χρήσεων επιφάνειας 400στρ.Έργα τοπικάΠαρεμβάσεις επί του ΒΟΑΚ για την κατασκευή του νέου Α/Κ Χερσονήσου με επεμβάσεις αναβάθμισης των χαρακτηριστικών των τοπικών οδών προς ΧερσόνησoΟδός σύνδεσης Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ στο ύψος του οικισμού Χερσονήσου μήκους περίπου 18km, 2 κλάδων με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκοςΑποκατάσταση της υφιστάμενης Ε.Ο. Χερσόνησος – Καστέλι στα σημεία επιρροής από την νέα οδό σύνδεσης ΒΟΑΚ – ΑεροδρομίουΟδός σύνδεσης Αεροδρομίου με την Οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννος μήκους περίπου 6km, με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκοςΠεριμετρική οδός Καστελίου μήκους 1,5kmΕξωτερικό περιμετρικό δίκτυο Αεροδρομίου με την αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων οδών που επηρεάζονται εκτιμώμενου συνολικού μήκους 20km.