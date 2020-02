2020-02-17 15:40:22

Ο διαγωνισμός της Eurovision που φέτος θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας πλησιάζει και οι χώρες της Ευρώπης επιλέγουν σιγά σιγά τον καλλιτέχνη που θα τους εκπροσωπήσει. Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε και ο εθνικός τελικός της Αρμενίας, με την ελληνίδα Athena Manoukian να παίρνει το εισιτήριο για την σκηνή της Eurovision με το τραγούδι “Chains on You”.



Η Αθηνά Μανουκιάν γεννήθηκε 22 Μαΐου του 1994 στην Ελλάδα από Αρμένιους γονείς. Ήταν υποψήφια στον εθνικό τελικό της Ελλάδας για την Junior Eurovision 2008 με το τραγούδι «Το φιλί της Αφροδίτης», αργότερα συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και έγραψε ένα τραγούδι για την Έλενα Παπαρίζου. Τα singles της «Party Like A Freak», «I Surrender», «Να λες πως μ’αγαπάς» έγιναν χρυσά, ενώ συμμετείχε και στο βρετανικό X-Factor. Το τραγούδι «Chains on you» ένα ποπ κομμάτι με R&B στοιχεία, είναι μια δημιουργία της ίδιας της Αθηνάς, καθώς και του DJ Paco.



