2020-02-18 13:18:37

Απαντήσεις στις 20 δημοφιλέστερες ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη του "iSYRIZA", έδωσε τη Δευτέρα 17/2 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας την διαδικτυακή πρωτοβουλία "i ask and watch".



Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Atractos είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν απευθείας τα μέλη της διαδικτυακής πλατφόρμας. Το i watch είναι το πρώτο εργαλείο διαβούλευσης της πλατφόρμας. Έχει προηγηθεί η διαδικασία της υποβολής των ερωτήσεων και ακολούθως της ψηφοφορίας για την επιλογή των 20 δημοφιλέστερων.



«Στόχος μας, μέσα από την πλατφόρμα isyriza.gr, είναι να κάνουμε πιο ουσιαστική την κομματική δράση και διαβούλευση, πιο αποτελεσματική την έννοια της συλλογικότητας αλλά και να βαθύνουμε τη δημοκρατία μέσα στο κόμμα μας», είναι το κεντρικό μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



VIDEO

