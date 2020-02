Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η αποδυνάμωση κινείται και πάλι και προσπαθεί να εξαλείψει έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη Γη, προκειμένου να μειώσει τον πλανήτη σε αυτό που λέγεται «βιώσιμη φέρουσα ικανότητα ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων».

Vatican Speaker: Remove 6 Billion People And Introduce New World Order

Αλλά αυτή τη φορά θα μπορούσε να οριστεί η ατζέντα αποδημίας του Βατικανού. Ο καθηγητής John Schellnhuber επελέγη ως εκπρόσωπος της εισαγωγής ενός παπικού εγγράφου για την αλλαγή του κλίματος από το Βατικανό. Είναι ο καθηγητής που προηγουμένως είπε ότι ο πλανήτης ήταν υπερπληθυσμένος από τουλάχιστον έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα το Βατικανό του δίνει μια πλατφόρμα που πολλοί αναμένουν να οδηγήσουν σε επίσημη διακήρυξη της Εκκλησίας για να υποστηρίξουν τη ριζοσπαστική αποδυνάμωση στο όνομα της «επιστήμης του κλίματος».

«Το εκπαιδευτικό έγγραφο, που ονομάζεται εγκύκλιος, πρόκειται να δημοσιευθεί στο Βατικανό στις 18 Ιουνίου», αναφέρει η Breitbart.com. «Με εξαίρεση την εγκύκλιο του 1968 σχετικά με την αντισύλληψη, κανένα έγγραφο του Βατικανού δεν παραλήφθηκε με τέτοια προσδοκία».\

Ο Schellnhuber ονειρεύεται μια «πλανητική κρίση» που διέπεται από μια νέα «συνθήκη γης» που θα αναλάβει την εξουσία πάνω από κάθε έθνος και κυβέρνηση στον πλανήτη. Όπως εξηγεί σε αυτό το έγγραφο στο HumansAndNature.org, είναι υποστηρικτής μιας παντοδύναμης, επικεντρωμένης στο κλίμα παγκόσμιας κυβέρνησης που θα κυβερνήσει τον πλανήτη … μια κυριολεκτική «επιστημονική δικτατορία» βασισμένη σε κάθε «επιστήμη» της κλιματικής αλλαγής.

Το Σύνταγμα της Γης θα υπερκαλύψει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θα καθορίσει τις πρώτες αρχές που καθοδηγούν την ανθρωπότητα στην προσπάθειά της για ελευθερία, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και βιωσιμότητα.

– Το Παγκόσμιο Συμβούλιο θα είναι μια συλλογή ανθρώπων που εκλέγονται άμεσα από όλους τους ανθρώπους στη γη, χωρίς νόμιμη γεωγραφική, θρησκευτική ή πολιτιστική ποσόστωση για περιορισμό της επιλεξιμότητας. και

– Το Πλανητικό Δικαστήριο θα είναι ένα διακρατικό νομικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσβάλει οποιοσδήποτε, ιδίως όσον αφορά τις παραβιάσεις του συντάγματος της Γης.

Με άλλα λόγια, ο Schellnhunber πιστεύει ότι μια νέα παγκόσμια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει «ελευθερία» για την ανθρωπότητα, υπαγορεύοντάς την με ένα νέο πλανητικό δικαστήριο που κυβερνάται από ένα σύνταγμα της Γης που ξεκινά χωρίς αμφιβολία με τον πλανήτη να τροφοδοτεί μόνο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους μπορεί. Τα άλλα έξι δισεκατομμύρια πρέπει απλά να πάνε. Αντί ενός νομοσχεδίου, αυτό το νέο σύνταγμα της Γης θα βασίζεται σε ένα νομοσχέδιο για τους θανάτους και μια παγκόσμια κυβέρνηση που θα μπορούσε να διατάξει την εκμηδένιση δισεκατομμυρίων ανθρώπων για να «σώσει το κλίμα».

«Σε μια πρωτοφανή εγκύκλιο για το περιβάλλον, ο Πάπας πρέπει να υποστηρίξει ότι η ανθρώπινη εκμετάλλευση των πόρων του πλανήτη έχει ξεπεράσει τα φυσικά όρια της Γης», αναφέρει ο The Guardian. «… Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής χωρίς επανάσταση στην καρδιά και το μυαλό».

Ο Πάπας προσπαθεί να αλλάξει την καρδιά. Αυτό που θα μας σώσει δεν είναι η τεχνολογία ή η επιστήμη. Αυτό που θα μας σώσει είναι ο ηθικός μετασχηματισμός της κοινωνίας μας «, δήλωσε ο Καμερλίτης πατέρας Eduardo Agosta Scarel, επιστήμονας του κλίματος που διδάσκει στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες.



Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ανησύχησε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι

Είναι ενδιαφέρον ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Τζέρι Μπράουν, θα μπορούσε να χαιρετίσει μια τέτοια ατζέντα αποδημίας που διοργανώνεται με μια νέα παγκόσμια κυβέρνηση. Πρόσφατα tweeted σχετικά με πάρα πολλούς ανθρώπους σχετικά με την Καλιφόρνια και είπε: «Πόσοι άνθρωποι μπορούμε να πάρουμε σε κάποια στιγμή;» Κυβερνήτης Brown συνεχίζει να λέει ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ο λόγος για τον οποίο η σημερινή ξηρασία είναι πολύ χειρότερη από οτιδήποτε σε αυτό έχουν δει το παρελθόν.

Προφανώς η Καλιφόρνια έχει πάρα πολλούς ανθρώπους, λέει ο κυβερνήτης Μπράουν και αυτό σημαίνει ότι η Καλιφόρνια πρέπει να αποπληθωριστεί σκοπίμως.

Το Βατικανό και ο Τζέρι Μπράουν ενώνουν τις προσπάθειές τους από άλλους υποστηρικτές της αποδημίας, όπως ο Bill Gates, ο οποίος κάποτε είπε ότι τα εμβόλια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 10 έως 15%.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό αυτό, έχει πλέον βρεθεί ότι χημικά αποστείρωσης προστίθενται σκόπιμα σε εμβόλια για τις νέες γυναίκες, σύμφωνα με την Ένωση Καθολικών Ιατρών της Κένυας, μια οργάνωση που χρηματοδοτείται από την UNICEF και εργάζεται για εμβόλια.

Παρομοίως, ένα συγκλονιστικό 75% των παιδιών που εμβολιάστηκαν σε μια μικρή πόλη στο Μεξικό νοσηλεύθηκαν ή πέθαναν μετά από πρόσφατο γύρο εμβολιασμών, πολλοί από τους οποίους είχαν υποθέσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος μιας προσπάθειας αποπληθωρισμού.

Ταχεία αποπληθωρισμός vs. αργή αποδυνάμωση

Δεδομένου ότι είστε ένας από τους στόχους της παγκόσμιας αποδυνάμωσης, ίσως θελήσετε να αυξήσετε την συνείδησή σας για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Όταν πρόκειται για αποδημία, οι παγκοσμιοποιητές θεωρούν δύο προσεγγίσεις:

SLOW DEOPOLATION: Η μέθοδος αυτή επικεντρώνεται στη συγκαλυμμένη αποστείρωση μέσω εμβολίων, δωρεάν χάπια ελέγχου γεννήσεων και εκπαιδευτικές προσπάθειες στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών για να πείσει τις γυναίκες να έχουν λιγότερα παιδιά. Η ιδέα είναι να αφήσουμε τα σημερινά 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους να πεθάνουν αργά, ενώ το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται, προκαλώντας συρρίκνωση του συνολικού πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε να το ονομάσετε ως «μη βίαιη» μέθοδο για τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου. Κανείς δεν πρέπει να πεθάνει πρόωρα γι ‘αυτό, με άλλα λόγια, να ακυρωθεί.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει στρατηγικές γρήγορου σκοτώματος που ουσιαστικά σκοτώνουν δισεκατομμύρια ανθρώπους ενώ είναι υπεύθυνοι για κάτι άλλο. Οι πιο πιθανές υποψήφιες χώρες είναι η απελευθέρωση ενός βιολογικού όπλου με αεροζόλ (Ebola 2.0;), η εισαγωγή επιθετικών ιών του καρκίνου σε εμβόλια (για πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό, δείτε την ομολογία του πρώην επιστήμονα εμβολίου Merck Maurice Hilleman), τον παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο και τη σκόπιμη απελευθέρωση όπλων EMP καταστρέφει το ηλεκτρικό δίκτυο και ούτω καθεξής. Αυτές είναι προφανώς οι πιο επαίσχυντες, σκληρές απόπειρες αποπληθωρισμού και θα αποτελούσαν προφανώς μαζική δολοφονία μεγάλης κλίμακας.

Οι μέθοδοι «αργής αποδημίας» έχουν δοκιμαστεί από τη δεκαετία του ’70. Δεν έχετε δουλέψει. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αναπτύσσεται, οι μεσίτες της παγκόσμιας δύναμης φαίνεται να πειραματίζονται με προσεγγίσεις «ταχείας κατάργησης του πληθυσμού» για να επιτύχουν το στόχο τους να εξαφανίσουν έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους από τον πλανήτη.



Εσκεμμένη αποδυνάμωση εναντίον ακούσια αποδυνάμωση

Μια άλλη διάσταση αυτής της συζήτησης προκύπτει από τη διάκριση μεταξύ «σκόπιμης» και «ακούσιας» αποδυνάμωσης.

Η σκόπιμη ερήμωση είναι βεβαίως η επιδίωξη δράσεων και μέτρων με τα οποία ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη πρέπει να μειωθεί άμεσα και ποσοτικά.

Η ακούσια αποδυνάμωση είναι αυτό που συμβαίνει όταν συμβαίνουν καταστροφές και τα συστήματα που κρατούν ξαφνικά την κατάρρευση του σύγχρονου πολιτισμού: για παράδειγμα, μια διακοπή ρεύματος ή μια γενετική ρύπανση των φυτών εκτός ελέγχου που οδηγεί στην παγκόσμια πείνα. Οι επιστήμονες για την αλλαγή του κλίματος επιμένουν ότι η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα προκαλέσει καταστροφική κατάρρευση της κοινωνίας και θα οδηγήσει σε θάνατο εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, οι παγκοσμιοποιητές κατανοούν τον εαυτό τους ότι είναι συμπονετικοί για την ανθρωπότητα βασιζόμενοι στην εσκεμμένη αποδυνάμωση, η οποία αποτρέπει την καταστροφική, ακούσια αποδυνάμωση (δηλαδή τον παγκόσμιο θάνατο μετά την καταστροφική κατάρρευση του παγκόσμιου οικοσυστήματος). Για παράδειγμα, δικαιολογούν προγράμματα αποστειρωμένων εμβολιασμών με μυστικά ή μιλούν για την εξάλειψη έξι δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. Με άλλα λόγια, όταν σας δολοφονήσουν και έξι δισεκατομμύρια αδελφών και αδελφών σας, θυμηθείτε ότι αγαπούν τη ζωή και προστατεύουν το οικοσύστημα!

Αλλά πώς ακριβώς πηγαίνετε για την εξάλειψη έξι δισεκατομμυρίων ανθρώπων εάν, ως παγκόσμιος, πιέσετε για μαζική δολοφονία στο όνομα της επιστήμης του κλίματος;



Πώς σκοτώνεις έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους; Δώδεκα πιθήκους!

Η δολοφονία ενός ατόμου ονομάζεται δολοφονία. Η δολοφονία έξι δισεκατομμυρίων ανθρώπων είναι γνωστή ως «επιστήμη του κλίματος». Αλλά πώς το κάνετε ακριβώς αυτό;

Είναι πιο εύκολο από ό, τι νομίζετε. Όπως φαίνεται στην ταινία Δώδεκα πιθήκους, η απελευθέρωση ενός γενετικά τροποποιημένου ιού σε ένα μεγαλύτερο αεροδρόμιο σε όλο τον κόσμο είναι αρκετή. (Δεν λέω ότι αυτό είναι αλήθεια επειδή ήταν σε μια ταινία, θα ήταν παράλογο, στην περίπτωση αυτή η ταινία δείχνει σωστά πόσο εύκολα μπορεί να διανεμηθεί ένα βιο-όπλο από κάποιον που σκοπεύει να καταστρέψει τον ανθρώπινο πολιτισμό όπως γνωρίζουμε.)

Από εκεί, ο ιός αναπαράγεται και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε εκτεταμένο θάνατο και αποδημία. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις του κόσμου μπορούν να ελέγξουν τον πληθυσμό τους με κρατικές εξουσίες από την ιατρική αστυνομία, όπως η αναγκαστική καραντίνα, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι καταναγκαστικοί εμβολιασμοί, τα ιατρικά σημεία ελέγχου στις εθνικές οδούς κλπ. (Είναι ένα τέλειο πρότυπο της αστυνομικής κατάστασης όταν το σκεφτόσαστε και δίνει στις κυβερνήσεις την δικαιολογία να τοποθετήσουν ιατρικές μάρκες RFID σε όπλο σε κάθε σώμα.) Κύριοι Freaks, ξέρετε πόσο ενθουσιασμένοι είστε όταν σκέφτεστε για το μικροτσίπ Πληθυσμός! Είναι διασκέδαση

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει ήδη βιολογικά όπλα που θα μπορούσαν να σκοτώσουν ένα δισεκατομμύριο ή περισσότερα

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει και δοκιμάσει εδώ και καιρό τέτοια βιολογικά όπλα ιών, πιθανώς για χρήση ως όπλα πολέμου. (Έγραψα προηγουμένως για την Ebola στον αέρα, η οποία πέρασε από μια ιατρική ερευνητική μονάδα του Στρατού των ΗΠΑ το 1990 και σκότωσε ένα ολόκληρο κτίριο γεμάτο από πίθηκοι πριν «πυροδοτήσει» το κτίριο με χημικά αποστείρωσης).

Ενώ οι διεθνείς συμβάσεις ισχυρίζονται ότι μια τέτοια έρευνα έχει εγκαταλειφθεί, μόνο ένας ανόητος πιστεύει ότι τέτοιες κοίλες υποσχέσεις θα διατηρηθούν ποτέ. Στην πραγματικότητα, η έρευνα μετατοπίζεται μόνο στη συγκεκαλυμμένη κατάσταση, η οποία είναι φυσιολογική για τα «μαύρα νοικοκυριά». Σήμερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει στελέχη ιών που θα μπορούσαν να αποδεκατίσουν την ανθρωπότητα σε λιγότερο από ένα χρόνο … και θα μπορούσαν να είναι «τυχαία σκόπιμα».

Εάν επρόκειτο να ενεργοποιήσετε έναν θανατηφόρο ιό για να αποδεκατίσετε την ανθρωπότητα (παρεμπιπτόντως, η λέξη «αποδεκατισμός» σημαίνει τη θανάτωση κάθε δέκατου, δεν σημαίνει «εξόντωση»), θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ελίτ παγκοσμιοποιητές σας εμβολιάστηκαν τον ιό. Φυσικά, αυτά τα εμβόλια θα γίνουν χωρίς τον υδράργυρο, το αλουμίνιο, τη φορμαλδεΰδη και το MSG που περιέχονται σε εμβόλια για το ευρύ κοινό, καθιστώντάς τα πολύ πιο ασφαλή. Το CDC θα ήταν φυσικά σιωπηλός για την πανδημία αυτή, όπως θα παραδεχόταν και ο επιστήμονας Δρ. Ο William Thompson, ο οποίος δημοσίως παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε επιστημονικές απάτες στο CDC για να αποκρύψει τις συνδέσεις μεταξύ των δύο, διατήρησε απολύτως μυστικά εμβόλια και αυτισμό μεταξύ των Αφροαμερικανών.

Το κοινό θα ήταν μόνο του. Και σε αυτό το σενάριο μαντέψτε ποιος είναι πιθανότερο να επιβιώσει; Άνθρωποι που χρησιμοποιούν φαρμακευτικά βότανα και υπερ-τροφές που ενισχύουν την ανοσία. Εκείνοι που έχουν εξαλειφθεί από τον οπλοκαταβληθέντα ιό ελέγχου πληθυσμού θα αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι και υποσιτισμένοι άνθρωποι.

Αυτό θα μπορούσε να είναι το σημείο που η νέα παγκόσμια κυβέρνηση, το Πλανητικό Δικαστήριο, θέλει να εξαλείψει πρώτα και κύρια την εξοικονόμηση των εργάσιμων ανθρώπων που καταβάλλουν καταχρηστικές φόρμες στις κυβερνήσεις και παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις παγκοσμιοποιημένες εταιρείες.

Τώρα λοιπόν ρίχνω την ερώτηση στον Πάπα, τον καθηγητή John Schellnhuber, τον Bill Gates, τον Ted Turner και άλλους φανατικούς αποδυνάμωσης: Πώς ακριβώς σκοπεύετε να απαλλαγείτε από έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους από αυτόν τον πλανήτη;

Το πραγματικά αστείο είναι ότι οι μάζες του κόσμου είναι ήδη πλύση εγκεφάλου τόσο πολύ από την κλιματική προπαγάνδα που θα ταξινομήσουν αν τους είπατε να προσφέρονται εθελοντικά σε «φιλική προς το περιβάλλον ευθανασία» για την καταγραφή του πλανήτη εκτός από το να σκοτώνεις τον εαυτό σου υπακούοντας στα κοπάδια! Δόξα, θα αγοράσουν εισιτήρια!

Είναι ενδιαφέρον ότι η κλήση του Παγκόσμιου Βραβείου Δαρβίνος και η πρόσκληση στον πιο ανόητο, υπάκουο βοσκό στον κόσμο να απομακρυνθεί εθελοντικά από την ανθρώπινη γονιδιακή ομάδα για να φέρει τη Gaia ένα σύγχρονο μαζικό θύμα δεν είναι κακή ιδέα. Οι Αζτέκοι το έκαναν και απλά δούλεψε υπέροχα! (Απλά ρωτήστε όλους τους Αζτέκους που είναι ακόμα γύρω.) Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Από 7 δισεκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια άνθρωποι – Η ατζέντα της παγκόσμιας ελίτ για τον έλεγχο του άρρωστου πληθυσμού

https://www.naturalnews.com/050075_Vatican_climate_science_world_depopulation.html

Με άλλα λόγια, τα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη και ότι πρέπει να λάβουμε πιο άμεσα μέτρα για τη μείωση της γονιμότητας.

Τα τελευταία χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί προσπάθησαν να προωθήσουν την ατζέντα ελέγχου της νόσου της παγκόσμιας ελίτ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν μόνο για μια «σταθεροποίηση» του παγκόσμιου πληθυσμού. Όπως θα δείτε σε αυτό το άρθρο, πολλές από τις παγκόσμιες ελίτ δεν φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά για έναν στόχο μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού σε 500 εκατομμύρια (ή λιγότερο).

Μπορεί να φανείτε παράλογο για εσάς και εμένα να θέλετε να απαλλαγείτε από περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά η παγκόσμια ελίτ συμφωνεί όλο και περισσότερο ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για το καλό του πλανήτη.

EndGame HQ full length version

Agenda 21, The Plan To Kill You – David Icke

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

