[19/02/2020 - 16:28]

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ χρησιμοποιεί εξωγήινη τεχνολογία, σύμφωνα με ισχυρισμούς

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Kατά το παρελθόν, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει καταθέσει μια ποικιλία “εξωτικών” διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά με προηγμένες μορφές προωθήσεως και ενέργειας, σύμφωνα με ισχυρισμούς έξω από το Π.Α..

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αφορά “εξωτικά” διαστημόπλοια, είναι εξαιρετικά περίπλοκο και περιγράφει μεθόδους μείωσης της μάζας ενός αεροσκάφους χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κυμάτων βαρύτητας, οι οποίες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το 2016, όταν συγκρούστηκαν δύο μαύρες τρύπες.

Αυτές οι πρωτοποριακές εξελίξεις στις εναλλακτικές λύσεις για την πρόωση με πυραύλους και τα ορυκτά καύσιμα βρίσκονται μέσα στον σχηματισμό του νέου οργανισμού που ονομάζεται «Διαστημική Δύναμη» του Προέδρου Donald Trump.

Πολλοί συνωμοσιογράφοι και ερευνητές ισχυρίζονται πως, τουλάχιστον από το 1947, γίνονται κρυφές έρευνες για τεχνολογική και στρατηγική υπεροχή στο πεδίο της μάχης, με τεχνολογίες που θεωρούνται εξωγήινες ή εξωγήινης έμπνευσης.

Αμέτρητοι πρώην στρατιωτικοί και υπεργολάβοι έχουν βγει, κατά καιρούς, στην δημοσιότητα υποστηρίζοντας ότι εργάζονται με εξωγήινους τεχνίτες και τεχνολογία σε εξειδικευμένα προγράμματα με εξαιρετική μυστικότητα, του οποίους διαψεύδουν οι σκεπτικιστές.

Το κατά πόσο όλα αυτά μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι, δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη αρχή, ωστόσο, οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές, όπως ισχυρίζονται όσοι υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία.

Παρακολουθήστε και ένα σχετικό βίντεο για περισσότερες πληροφορίες:

