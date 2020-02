2020-02-20 03:13:35

Ο Neil deGrasse Tyson στο Astronio | Astronio Live (#4)



Ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός και παρουσιαστής του "Cosmos", Neil deGrasse Tyson, έρχεται στο Astronio με τη βοήθεια του National Geographic, για μια αποκλειστική συνέντευξη σχετικά με το "Cosmos", την επικοινωνία της επιστήμης και τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν. Ευχαριστώ από καρδιάς το National Geographic για την τιμητική πρόσκληση και για την πολύτιμη ευκαιρία που μου έδωσε. ►Η ιστοσελίδα του National Geographic: https://ift.tt/39NsPId ►Τα trailer του Cosmos: -Ελληνικό trailer: https://youtu.be/cRbA21Eqgik -Αγγλικό trailer με τη φωνή του Carl Sagan: https://www.youtube.com/watch?v=ghZ5gsr6MAk ►Astronio στα social media: Instagram: https://ift.tt/2PegzWp Facebook: https://ift.tt/2zEV1gM Twitter: https://twitter.com/_Astronio_ ►Υποστήριξη του καναλιού: https://www.youtube.com/c/Astronio/join ►Ευχαριστώ πολύ την Τατιάνα Ραπακούλια για τις πολύτιμες συμβουλές της στον υποτιτλισμό του βίντεο. ►Μουσική: Chris Zabriskie - Cylinder Three (Creative Commons License) Kevin MacLeod - As I Figure (Creative Commons License) All music is under a Creative Commons 3.0 license found here: https://ift.tt/2PfqA5Y



Περιγραφή:: Ταξίδια στο διάστημα! Μικρά βίντεο σχετικά με την αστροφυσική και τις θετικές επιστήμες. Ο Neil deGrasse Tyson στο Astronio | Astronio Live (#4)

