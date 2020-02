2020-02-20 12:00:21

Το “Just the two of us” επιστρέφει στους δέκτες μας στις 14 Μαρτίου με τον Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι της παρουσίασης, ενώ σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα ζευγάρια που θα κληθούν να αναδείξουν τις φωνητικές τους ικανότητες. Μέσα από την εκπομπή «Ευτυχείτε» έγιναν γνωστά άλλα δύο ζευγάρια που θα δούμε στο μουσικό show του Open. O λόγος για τον Βαλάντη με την Νικολέττα Καρρά και τον Λεωνίδα Καλφαγιάννη με την Κρυσταλλία. Ακόμα, υπάρχει έντονη φημολογία ότι στο show θα δούμε και τον γνωστό youtuber Αλέξανδρο Κοψιάλη υπό την καθοδήγηση της εκρηκτικής Χρύσπα, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Το σίγουρο είναι ότι χθες το πρωί βρέθηκαν όλοι οι συντελεστές του show στις εγκαταστάσεις του Open προκειμένου να φωτογραφηθούν, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θετικό.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ