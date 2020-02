[21/02/2020 - 16:02]

Υπάρχει μια εξωγήινη υπόγεια βάση κάτω από τη λίμνη Erie, ισχυρίζεται ερευνητής

Ένα νέο βίντεο που εμφανίζει ένα μη αναγνωρισμένο ιπτάμενο αντικείμενο. Το ΑΤΙΑ καταγράφηκε στη λίμνη Erie, στην αμερικανική πολιτεία του Οχάιο και στο βίντεο φαίνεται ότι πετάει μέσα από τα σύννεφα ενώ για αρκετό χρονικό διάστημα παραμένει ακίνητο στην επιφάνεια της λίμνης.

Όπως και ο αφηγητής του βίντεο, έτσι γείτονες που ζουν κοντά στη λίμνη αναφέρουν συχνά την εμφάνιση των UFOs εκεί. Αυτό υποδηλώνει ότι η λίμνη Erie είναι πηγή εξωγήινης δραστηριότητας και ότι τα αντικείμενα παραμένουν σκόπιμα ακίνητα από πάνω της, αλλά για άγνωστους λόγους.

Δρ Ο Richard Sauder, φιλόσοφος και συγγραφέας βιβλίων για μυστήρια, ισχυρίζεται ότι:

“Υπάρχει μια υπόγεια βάση κάτω από τη λίμνη Erie, η οποία είναι μέρος των μεγάλων λιμνών που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά”.

Ο Sauder πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει μια εξωγήινη βάση κάτω από το μανδύα των υδάτων της λίμνης Erie για τη διαχείριση των υδρόβιων εξωγήινων κατοίκων.

Σαφώς, η λίμνη είναι στενά συνδεδεμένη με το φαινόμενο των UFO, όταν εντοπίστηκαν άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα σε αυτό το μέρος.

“Αυτά τα UFOs είναι πιθανώς επανδρωμένα από ένα εξωγήινο είδος που ζει κάτω από το βυθό που έχει επίσης την τεχνολογική πρόοδο που τους επιτρέπει να βγουν από αυτό το περιβάλλον”.

“Αυτή η λίμνη είναι ένα κατάλληλο μέρος για την κατασκευή υπόγειων οικοδομών, είναι εύκολο να τρυπήσει λόγω της ύπαρξης τεράστιων κοιτασμάτων και με αυτό τον τρόπο τα ιπτάμενα αντικείμενα μπορούν να εισέλθουν και να βγουν χωρίς προβλήματα”.

Ένας μάρτυρας ανέφερε, επίσης, ότι είδε ένα μεγάλο UFO να αναδύεται πάνω από τη λίμνη Erie: “Ένα περίεργο μεταλλικό κωνικό αντικείμενο με δύο λαμπερά φώτα που βγήκαν από τη λίμνη και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν”.

Άλλοι μάρτυρες έδειξαν αυτό το μέρος ως μια μυστηριώδη περιοχή, όπου συμβαίνουν γεγονότα που θεωρούνται πολύ περίεργα.

