2020-02-23 17:01:17

Καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος είπε πως ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν αντίθετος με την επανένωση των ONE και μάλιστα είχαν γίνει οι δυο τους μαλλιά κουβάρια.



«Είχαμε γίνει μαλλιά κουβάρια με τον Γιώργο, δεν ήθελε την επανένωση των ONE. Δεν μπορείς να καταλάβεις, μαλλιά κουβάρια! Δεν αμφισβητείτε ότι αγαπιόμαστε, αλλά γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Τώρα δεν μου μιλάει, δεν του μιλάω, δεν ξέρω γιατί. Του στέλνω μηνύματα, αλλά δεν μου απαντάει. Μπορεί να έχει τους λόγους του ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί.



Θεωρούσε την επανένωση των ONE κάτι παρωχημένο και γραφικό και ότι θα γελάει ο κόσμος μαζί μας. Πήρα πάνω μου την επανένωση, δεν χρειάζομαι την άδειά του. Είναι ευπρόσδεκτος, θα ήθελα να αναμειχθεί σε όλο αυτό το πράγμα, και τραγούδια να γράψει, και εμφανίσεις να κάνουμε… Δεν είναι ότι δεν μιλάμε επειδή τσακωθήκαμε, να το διευκρινίσω», είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ