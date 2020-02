Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Τις τελευταίες 6 εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει περισσότερους από 200.000 στρατιώτες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης



Κάτι μεγάλο έρχεται – κάτι τρομερά μεγάλο.



Παγκόσμιος σεισμός;



Πόλεμος; Μαζικές ελλείψεις τροφίμων;



Μαζικές συλλήψεις Δημοκρατών που κατέχουν οι δαίμονες;

US Deploys Additional 200,000+ Troops Overseas – Something Big Is Coming

Unprecedented World Events…The Bible Warned Us Of These Days!

