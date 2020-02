parapona-rodou

Οι διοργανωτές Ροδήλιος Ποδηλατικός όμιλος και Sports Tours Hellas με την εταιρεία RodosCycling, και συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον ΔΟΠΑΡ και το Επιμελητήριο Ν. Αιγαίου, βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, για 4η συνεχόμενη χρονιά, του μοναδικού διεθνή αγώνα για επαγγελματίες ποδηλάτες, οι οποίοι θα προσφέρουν υψηλή ποιότητα θεάματος σε όλες τις διαδρομές του νησιού και όλη την ποδηλατική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Στην τέταρτη χρονιά διεξαγωγής τους, για πρώτη χρονιά συμμετέχουν 25 ομάδες εκ των οποίων για πρώτη φορά 2 ανήκουν στην κατηγορία Pro Team. H Νορβηγική UNO-X Develpoment Team & η αμερικανική Team NOVO NORDISK.Το πρόγραμμα των αγώνωνΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ώρα 17.30, επίσημη παρουσίαση των ομάδων στην πλατεία ΔημαρχείουΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ, ‘’International Rhodes Grand Prix’’ 194 χλμ. Εκκίνηση 11.00 Πλατεία Δημαρχείου. Τερματισμός 15.30 στην πλατεία Δημαρχείου.ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ, Αγώνας σιρκουί στον παραλιακό δρόμο της νέας Μαρίνας στις 16.00, στα πλαίσια της Ένωσης των Δωδεκανήσων με την ΕλλάδαΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 12.00 Εκκίνηση 1ου Εταπ απόστασης 150 χλμ., με εκκίνηση από την πλατεία Δημαρχείου και τερματισμό στις 15.30 στο χωριό Μαριτσά. Οι ποδηλάτες θα κάνουν 4 στροφές μήκους 19 χλμ. ανα στροφή γύρω από τα Μαριτσά.ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 10.45, Εκκίνηση 2ου Εταπ απόστασης 145 χλμ., με εκκίνηση από την πλατεία Δημαρχείου και τερματισμό στο Παραδείσι στις 14.30.ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 11.00, Εκκίνηση 3ου Εταπ απόστασης 164χλμ. με εκκίνηση και τερματισμό στην πλατεία Δημαρχείου.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές, τα περάσματα και τα σπριντ ευθείας & ανάβασης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των αγώνων: www.rhodestour.grΟι ομάδες που συμμετέχουν2 PRO TEAM3 ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ11 ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ9 ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΑΜΠ1 Team SKS Sauerland NRW2 Cyprus National Team3 Dukla Banska Bystrica4 Maloja Pushbikers Continental Team5 Spirit Tifosi BSS6 Aiolos of Athens7 Rodilios-Iviskos Team8 Velo Schils – Interbike RT9 UNO-X Development10 Tufo Pardus Prostějov11 Greek National Team12 Bygdø IL13 Team Novo Nordisk14 Holdsworth Zappi15 Lotto Kern Haus16 Εurope Cycling Trips – CMI Pro Cycling17 Toronto Hustle18 Dauner Akkon Pro Cycling Team19 Montenegro-ProApparel-NiCe Cycling Team20 Joker Fuel of Norway21 Tønsberg Cycle Club22 Mazowsze Serce Polski23 Νational Team of Turkey24 Team Vorarlberg Santic25 Asker CX Elite menΔείτε το promo video των αγώνων