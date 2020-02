Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Από την πανδημία στο αστυνομικό κράτος – Το σχέδιο του 2010 για την απελευθέρωση βιολογικών όπλων για την εισαγωγή στρατιωτικού νόμου

Το στρατιωτικό και βιομηχανικό αστυνομικό κράτος των Η.Π.Α. ποτέ δεν δίστασε να θυσιάσει τις ζωές των Αμερικανών για να επιτύχει το στόχο του να αποκλείσει τον έλεγχο όλων των κινήσεων – όχι μόνο μέσα και έξω από τη χώρα αλλά και εντός της χώρας.



Όπως το Ίδρυμα Ροκφέλερ τόνισε με ευχαρίστηση το 2010, τα βιολογικά όπλα είναι μια φανταστική ευκαιρία να πείσουν έναν πληθυσμό που είναι ήδη ψυχικά στην πλάτη τους να εγκαταλείψει τον έλεγχο των φυσικών τους μορφών στις μηχανορραφίες του κράτους.

Ενώ η συνέντευξη σε αυτό το βίντεο καταγράφηκε το 2014, όταν η επιδημία Ebola κατέστρεψε τη Δυτική Αφρική, οι παρατηρήσεις του Vox είναι πιο εφαρμόσιμες στην επιδημία κοροναϊού το 2020 που προκάλεσε τις δυτικές δυνάμεις να σιελίζουν από την αξιοζήλευτη κατάσταση της Κίνας ξεκίνησε

. Είναι μια τρελή κοινωνικοπαθητική μηχανή κρατικού ελέγχου με την οποία θα πρέπει να τεθεί σε καραντίνα περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι πίσω από ένα «Cordon Sanitaire». Οι αρχές έχουν ήδη επιτρέψει στους μεταφορείς του ιού να γλιστρήσουν πριν επιβληθούν – πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η μαζική καταστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν έχει άλλο σκοπό παρά ένα τεράστιο ανθρώπινο πείραμα στις ελευθερίες που χρησιμοποιεί ο πληθυσμός για την φευγαλέα ψευδαίσθηση της ασφάλειας θα καταστρέψει.

Τα στρατεύματα του ΟΗΕ στους Παγκόσμιους Στρατιωτικούς Αγώνες στην Κίνα Γουχάν εβδομάδες πριν από την εκδήλωση του ιού της κορώνας

Στην παρούσα έκθεση, εξετάζουμε προσεχώς την τελετή έναρξης των Στρατιωτικών Παγκοσμίων Αγώνων στο Wuhan της Κίνας, εβδομάδες πριν από την εκδήλωση του ιού corona.

Είναι απλά μια σύμπτωση ότι μια πανδημική προσομοίωση μιας επιδημίας του παγκόσμιου ιού κορώνας στο θέμα των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα με τις τελετές έναρξης στο θέμα των Ηνωμένων Εθνών στο Wuhan, Ground Zero για την εκδήλωση;

Διερευνούμε επίσης ποιο έθνος θα γεμίσει το κενό, αφού η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ήταν παγιδευμένη από το ξέσπασμα.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

