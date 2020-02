2020-02-26 01:30:18

Η Nalyssa Green παρουσιάζει το video για το κομμάτι «Καλοκαίρι». Το video είναι δημιουργία της Κάκιας Κωνσταντινάκη και γυρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Αστυπάλαια.



Το «Καλοκαίρι» είναι ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το τελευταίο album της Nalyssa Green «Μπλουμ», που κυκλοφόρησε από την Inner Ear το φθινόπωρο του 2018. To «Μπλουμ» αγαπήθηκε πολύ γρήγορα από τον κόσμο και συμπεριλήφθηκε στις περισσότερες λίστες με τους καλύτερους ελληνικούς δίσκους του 2018.



Η δεύτερη κοπή βινυλίου έχει εξαντληθεί και μετά από μεγάλη ζήτηση, ακολουθεί η τρίτη κοπή σε βιολετί βινύλιο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου 2020.



Δείτε το videoclip:

