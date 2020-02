Video: Το «τραγούδι» του πάγου: Ο ήχος που κατέγραψαν οι επιστήμονες στην Ανταρκτική

Ένα 9ημερο κύμα καύσωνα στο βόρειο τμήμα της Ανταρκτικής είχε ως αποτέλεσμα να λιώσει σχεδόν ένα τέταρτο του χιονιού στην περιοχή, όπως δείχνουν και φωτογραφίες που δημοσίευσε η NASA.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την εικόνα προ και μετά του καύσωνα στο Eagle Island. Όπως σημειώνει το CNNi, έπειτα από την ένατη ημέρα, είχαν σχηματιστεί λιμνούλες πάνω στον πάγο, που πλέον φαινόταν καθαρά αφού είχε εξαφανιστεί το χιόνι.

Η Ανταρκτική βίωσε τις θερμότερες ημέρες στην ιστορία της τον Φεβρουάριο, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 18 βαθμούς Κελσίου, όσο, δηλαδή έδειχναν τα θερμόμετρα και στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τις μετρήσεις της NASA.

Όπως παρατήρησε η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ, εντός των λίγων αυτών ημερών έλιωσε σχεδόν το 20% του χιονιού.

«Δεν έχω ξαναδεί στο παρελθόν να σχηματίζονται τόσο γρήγορα λιμνούλες στην Ανταρκτική», σημείωσε ο Mauri Pelto, γεωλόγος στο Nichols College της Μασαχουσέτης, ο οποίος παρατήρησε ότι συνήθως τέτοια περιστατικά σημειώνονται στην Αλάσκα και την Γροιλανδία, αλλά όχι στην Ανταρκτική.

Ακόμη, δήλωσε ότι αυτό δεν παρατηρείται ούτε τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μιλάμε για ένα από τα πιο παγωμένα σημεία του πλανήτη.

Οι τόσο υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν στοιχείο του 21ου αιώνα, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξαν τέτοιες καταγραφές.

Συνήθως τα βόρεια της Ανταρκτικής προστατεύονται από τέτοια συμβάντα λόγω των ισχυρών ανέμων, που τις περασμένες ημέρες, όμως, ήταν ιδιαίτερα ασθενείς και δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν την κατάσταση.

Λιώνουν οι πάγοι και γίνεται πράσινη η Ανταρκτική.

