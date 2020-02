2020-02-27 07:03:40

Αν σας άρεσε η κινηματογραφική μεταφορά των "300", μην το χάσετε!Ένα trailer για το sequel της περιπέτειας του 2006, "300" με τίτλο "300: Rise of an Empire" κυκλοφόρησε μόλις χθες! Όπως και στην προηγούμενη ταινία σε στυλ graphic novel, θα δούμε τον ανθρωποποιημένο θεό, Ξέρξη να προσπαθεί να καταλάβει ακόμη περισσότερες περιοχές.



Δείτε στο Video που ακολουθεί έντονες σκηνές μάχης ανάμεσα στον Ξέρξη, (Rodrigo Santoro στον ίδιο ρόλο που είχε στους 300) και την πολεμίστρια Αρτεμισία (Eva Green που γνωρίσαμε στο Royale fame) εναντίων του Έλληνα Στρατηγού Θεμιστοκλή (Sullivan Stapleton).



Η ταινία είναι βασισμένη στο τελευταίο graphic novel του Frank Miller, Xerxes.



Το ότι το sequel πατάει σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα και δεν ξεφεύγει στη σφαίρα του "ότι νάναι", είναι θετικό και ανυπομονούμε να δούμε τη συνέχεια μιας εξαιρετικής παραγωγής, στη μεγάλη οθόνη.



thessnea.blogspot.gr

