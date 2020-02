Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝΑΪΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αποκλειστικό: Νοσοκομεία απολύουν μολυσμένους από τον κοροναϊό ασθενείς? Εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταλείπουν το Γουχάν! – Πρέπει να παρακολουθήσετε βίντεο!

Μια αποκλειστική συνέντευξη για τον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία στο Wuhan της Κίνας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, απαλλάσσουν τους ασθενείς με «κοροναϊό» που δεν έχουν ανακάμψει πλήρως.

Πριν διαβάσετε όλο το άρθρο, σταθείτε και δείτε τις σκηνές στο παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε την αλήθεια. Μια γυναίκα παραπονείται και αναρωτείται αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, έτσι θα μας έχετε για δεκαετία εσείς, αναρωτείται. Αισθάνονται σαν να είναι σε εγκλωβισμένοι σε φυλακές. Ένας άλλος κύριος επειδή φορούσε κοντό παντελόνι και φαινόταν λίγο από τα πόδια του τον έκαναν παρατήρηση να τα κρύψει γιατί έτσι κινδυνεύει να μολύνει τους άλλους αν έχει πυρετό (ετοιμάστε μπούρκες για το καλοκαίρι, μάλλον θα μας απαγορεύσουν τα μπικίνι ). Σε μια άλλη σκηνή στο βίντεο υποχρεώνουν τον λαό να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την ανυπακοή τους.

Coronavirus: gouvernments and medias are liyng. Part 14

[embedded content]

Εξαιτίας του ιού οι γεωργοί απαγορεύονται να πάνε να ταΐζουν τα ζώα τους αποτέλεσμα να παγώνουν και να ψοφάνε. Δεν επιτρέπεται να σπείρουν. Ο στρατός στην Κίνα πηγαίνει στους γεωργούς και ελέγχει τις αποθήκες τους με πρόθεση φυσικά για να κατασχέσει τα πάντα.



Από την άλλη το κράτος όμως βεβαιώνει ότι θα φροντίσει για τα πάντα. Δηλαδή θα πάρει όλο το έλεγχο της διατροφής, με αυτό και μόνο σας έχουν κάνει σκλάβους τους. End-game επέτυχαν τον σκοπό τους καθώς έφτασαν στο σημείο να απαγορεύσουν το ψάρεμα στους ψαράδες φυλακίζουν γεωργούς που κρύβουν τις σοδιές τους και την τρώνε οι ίδιοι. Ότι θα καλλιέργειες από εδώ και πέρα θα είναι του κράτους όχι ιδιοκτησία Είδατε λοιπόν πως θα αναλάβει τα πάντα η Νέα Τάξη θα σας πάρει ότι έχετε και θα λέει να μην ανησυχείτε διότι τώρα θα αναλάβουν αυτοί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε η Νέα Τάξη να κερδίσει τον έλεγχο στα πάντα.

THIS CHANGES EVERYTHING: «Severe Disruptions»

[embedded content]

DHS: China Can’t Feed Itself — Food Wars Have Begun

[embedded content]

Υπάρχει έλλειψη ρυζιού στην επαρχία Hubei, αν και αναφορές δείχνουν ότι κάτι άλλο λέγεται.

Ένας Κινέζος αξιωματούχος λέει ότι η επιδημία θα μπορούσε να πνίξει την οικονομία της χώρας εάν η ασθένεια δεν μπορεί να ελεγχθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Στη Νότια Κορέα, ένα ευρύτατο γεγονός προκαλεί φόβο, αφού μια ολόκληρη πόλη έχει ενημερωθεί για να παραμείνει στο εσωτερικό της και να απομονωθεί.

Δύο θάνατοι έχουν αναφερθεί στο πλοίο #PrincessDiamond Cruise που βρίσκεται σε καραντίνα στην Ιαπωνία, προκαλώντας ανησυχίες για την παγκόσμια εξάπλωση του ιού.

Σύντομα οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον πεινασμένοι, η εξέγερση είναι ακριβώς γύρω από τη γωνία. Η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

«Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν μπορώ να πω γιατί θα συλληφθώ».

Απεβίωσαν τους «ανακτημένους» ασθενείς με τις εντολές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτή είναι η αρχή του τέλους της Κίνας. Παρακολουθήστε.

First case in Brazil

[embedded content]

Πάνω από εκατό χιλιάδες διαφυγής σε λίγες μέρες … Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί μέχρι τώρα!

Ο τρόπος με τον οποίο ασχολείται αυτή η κομμουνιστική κυβέρνηση με το Covid-19 δεν φαίνεται να έχει σημασία αν ο λαός του ζει ή πεθαίνει.

Η Κίνα δημιούργησε αυτό το τέρας.

Έχω ακούσει ότι τα εκατομμύρια που έχουν φύγει είναι στην πραγματικότητα μόνο μέρος του πραγματικού θανάτου. Μετά από μια σειρά Δυτικών επαγγελμάτων, το ποσό της λοίμωξης υπολογίστηκε με βάση τις διεθνείς περιπτώσεις και το ποσοστό της εξάπλωσης.

Είπαν ότι ο αριθμός των υποθέσεων είναι 42 φορές υψηλότερος από ό, τι ισχυρίζεται η Κίνα.

Αυτό βασίζεται στις 41 μολυσμένες στο Wuhan και 3 μολυσμένες αλλού.

Έτσι, αν υπολογίσετε πόσα είναι τώρα, δεν είναι ένα αστείο. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι επίσης 2,6% και τώρα χαρακτηρίζεται επισήμως ως χειρότερο από τη γρίπη, η οποία λέγεται ότι έχει ποσοστό θνησιμότητας 0,01%.

Ο ιός Wuhan Biolab είναι το πραγματικό και σωστό, πιασάρικο και ακριβές όνομα.

Ακούγεται ότι όλα είναι ενορχηστρωμένα. Ακριβώς για να κάνουμε τα πάντα δυνατά, οι NEWS MEDIA REPORTS καθιστούν πάντα αξιόπιστες.

Είναι άσχημα τα πράγματα για τον καλό κινεζικό λαό. Αν υπάρχει αλήθεια ότι οι Κινέζοι επιστήμονες είχαν στραφεί από τους ιούς από ένα καναδικό ιατρικό εργαστήριο όπου εξετάστηκαν για να σώσουν ζωές στο μέλλον, χρησιμοποιήθηκαν για μυστικά έργα , Το καλό θα πληρώσει για το κακό. Ο ιός πιθανόν να έχει εξεταστεί και ίσως τροποποιηθεί για να προστατεύσει τους κινεζικούς ανθρώπους. Δυστυχώς, δραπέτευσε πριν ολοκληρωθεί η έρευνα και έγινε τώρα ένας ιός που αναπτύχθηκε από το Κ.Κ.Κ. που την ενεργοποίησε. Μην αφήνετε τις επικίνδυνες ουσίες να μπουν στα χέρια των παιδιών. Ελπίζουν ότι θα γίνει καλή θέληση για χάρη μας. Ζήτω όσοι μιλούν για την ανθρωπότητα.

Exclusive: Hospitals discharge unrecovered coronavirus patients; Hundreds of thousands flee Wuhan

[embedded content]

Ο κόσμος πρέπει να κατηγορήσει τους ηγέτες του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος Xi Jingping και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για τον έλεγχο του ιού της κορώνας. Αυτά τα SOB δηλητηριάζουν τον κόσμο

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!

Νότια Κορέα: 156 * επιβεβαίωσε!

Εάν αυτό συνεχιστεί, όλα τα έθνη θα βρουν τη θεραπεία στη Κίνα, επειδή είναι προφανές ότι το ΚΚΚ το κρύβει! Ο ιός αναπτύχθηκε πριν από δεκαετίες!

Με τέτοια πράγματα κάνουν ο ένας τον άλλον … σκάβουν τον δικό τους τάφο. Λόγω της αλαζονείας. Ας τους βοηθήσει ο ευάλωτος και ειλικρινής ισχυρός Θεός.

Coronavirus: How the deadly epidemic sparked a global emergency | Four Corners

[embedded content]

Βολεύει στις κυβερνήσεις ο κοροναϊός, για να μην επαναστατεί ο λαός για τίποτα πλέον αλλά να κλειδώνεται και να φοβάται μην τυχόν μολυνθεί. Ωραίο όπλο της Νέας Τάξης.

HS #7 – Coronavirus – Le gouvernement Français nous laisse t’il mourir ?

[embedded content]

Σε ένα σάιτ, «the Future of news», είναι χαρακτηριστικό που ανέφεραν την είδηση του κοροναϊού μήνες ενωρίτερα και ήξεραν και πως θα απλωθεί. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι μολυσμένοι με τον ιό άνθρωποι τους μετέφεραν με αεροπλάνα σε όλο τον πλανήτη επίτηδες για να έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν σε γρήγορο χρονικό διάστημα, για αυτό και ακούτε καθημερινά ότι μολύνθηκαν στο Ιράν στην Ιταλία τώρα στην Βραζιλία κ.τ.λ. να επιβάλουν μετά τους εμβολιασμούς για το δήθεν ‘‘καλό’’ του λαού. Τα ΜΜΕ θα συνεχίσουν την ψεύτικη προπαγάνδα τους.

COVID19 spread fast because of SLOW response time and flying infected people all over the globe

[embedded content]

Ο Δρ Ο Robert Epstein συζητά το πρωτοποριακό έργο του επιβεβαιώνοντας την προφητική ομιλία του Προέδρου Eisenhower στην αποχαιρετιστήρια του επιστολή του 1961, προειδοποιώντας για την άνοδο μιας τεχνολογικής ελίτ που θα μπορούσε να κυβερνήσει την κυβέρνηση με έναν ανιχνεύσιμο τρόπο, κάτι που ονομάζουν φιλικό φασισμό, ολοκληρωτική δημοκρατία, τεχνοκρατία ή αόρατη δικτατορία.

Η έρευνά του δείχνει πώς η Google και η Big Tech μπορούν να μεταφέρουν αόρατα δεκάδες εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο. Φοβείται για την προσωπική του ασφάλεια εξαιτίας της εξουσίας που όχι μόνο ασκεί η Google αλλά και για τις ασκήσεις της.

Θεωρεί ότι το 2020 θα είναι ένα σημείο καμπής που θα καθορίσει εάν τα έθνη θα διατηρήσουν τις δημοκρατίες τους ή αν θα δούμε μια σάρωση των υποψηφίων που θα τεθούν σε λειτουργία από τις εταιρείες Big Tech που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε ένα δυστοπικό σύστημα κινεζικού στυλ με » ή άλλα τέτοια ολοκληρωτικά στοιχεία.

Robert Epstein: We’re Living in Unseen Dictatorship, 2020 is Big Tech Takeover Turning Point

[embedded content]

Θα δείτε σε λίγο καιρό όπως απαγορεύσαν τα καρναβάλια θα απαγορεύσουν και…την θεία κοινωνία με τις ίδιες προφάσεις.

Διώξτε με επανάσταση εδώ και τώρα την μασονία από την βουλή, ειδεμή σας περιμένει η ίδια τύχη.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

