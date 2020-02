Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ανοιχτά σύνορα Οι πολιτικοί στην Ευρώπη συμβάλλουν στην εξάπλωση του κορωναϊού του Γουχάν με τον ίδιο τρόπο που επέτρεψαν στις χώρες τους να εισέλθουν πρόσφυγες



Η αριστερή πολιτική ιδεολογία θα είναι ο θάνατος της Ευρώπης κάποια μέρα, και πιθανότατα στον περισσότερο χρόνο της ζωής μας.



Πριν από μερικά χρόνια, οι διάφορες χώρες της ηπείρου άνοιξαν τις πόρτες τους σε κύματα και κύματα μουσουλμάνων προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καταστρέφοντας τις πόλεις τους με ανθρώπους που απλά δεν μοιράζονται τις αξίες τους ή την ιστορική χριστιανική πίστη τους.



Τα αποτελέσματα ήταν προβλέψιμα: οι πόλεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, όπου σχηματίστηκαν μεγάλες κοινότητες μεταναστών, έγιναν «ζώνες χωρίς δικαίωμα πρόσβασης» για τους πολίτες που έχουν δικαίωμα από την γέννηση τους ήδη. Το έγκλημα και η βία έχουν γίνει τόσο άσχημα σε ορισμένες από τις περιοχές αυτές, που η αστυνομία δεν τις περιπολεί πλέον.

Τώρα, η ίδια ανοικτή νοοτροπία των συνόρων εκθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων στον κοροναϊό του Wuhan, όπως αναφέρουν τα Summit News:

Ακόμη και όταν οι κοροναϊοί αρχίζουν να εξαπλώνονται στην ήπειρο, οι υπάλληλοι της ΕΕ αρνούνται σθεναρά να εφαρμόσουν τους συνοριακούς ελέγχους, επιμένοντας ότι η ιερότητα των ανοιχτών συνόρων είναι πιο σημαντική.Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων στην Ιταλία έχει αυξηθεί από 3 σε 322 μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, με 10 θανάτους, αλλά οι αρχές επιμένουν ότι ο χώρος Σένγκεν, ο οποίος καταργεί τους ελέγχους διαβατηρίων και τους συνοριακούς ελέγχους μεταξύ 26 ευρωπαϊκών κρατών, δεν πρέπει να διακυβεύεται.Και, σύμφωνα με τις ειδήσεις, αν και περίπου 50.000 πολίτες στη Λομβαρδία και στη Βενετία βρίσκονται υπό εσωτερικό κλείδωμα, δεν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές για τα εθνικά σύνορα.

Στην Ιταλία, ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte αρνείται να εφαρμόσει μέτρα ελέγχου των συνόρων και ασφάλειας, λέγοντας ότι δεν θα κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού ή να τον συγκρατήσουν. Αυτή η απάντηση ώθησε τον πρώην Ιταλό υπουργό Εσωτερικών Matteo Salvini να απαιτήσει από τον Conte να παραιτηθεί «αν δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί την Ιταλία και τους Ιταλούς».



Αλλά άλλοι Ιταλοί αξιωματούχοι ευθυγραμμίζονται με την κυβέρνηση Conte.



«Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε τα σύνορα ανοιχτά, κλείνοντας σύνορα θα ήταν ένα δυσανάλογο και αναποτελεσματικό μέτρο αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Roberto Speranza επίσης σε δημοσιογράφους στη Ρώμη την Τρίτη.



Η RT ανέφερε ότι τα σύνορα θα παραμείνουν ανοιχτά, παρόλο που η Ιταλία επιβεβαιώνεται τώρα ότι αποτελεί σημαντική πηγή του ιού που διαδίδεται στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.

Διαδίδεται σε όλη την Ευρώπη



«Σχεδόν δώδεκα πόλεις έχουν τεθεί σε καραντίνα σε όλη τη βόρεια ιταλική περιφέρεια της Λομβαρδίας και της Βενετίας και οι προμήθειες στο βορρά έχουν μειωθεί. Οι δημόσιες εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί και παντού οι αγοραστές έχουν απογυμνώσει τα ράφια σούπερ μάρκετ των προβλέψεων », ανέφερε η ρωσική ειδησεογραφία.



Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, σημειώνει η RT, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θυμάτων κορωναϊού στην Ισπανία αυξήθηκε σε επτά. Πριν από τότε, ένας Γερμανός τουρίστας και ένας Βρετανός εξέτασαν θετικά τον ιό στις Καναρίους Νήσους και στη Μαγιόρκα αντίστοιχα, παρόλο που και οι δύο έχουν εκτονωθεί από τα νοσοκομεία.



Την Τρίτη, η Ελβετία και η Αυστρία, που συνορεύουν με τη Βόρεια Ιταλία, επιβεβαίωσαν τις πρώτες τους περιπτώσεις του ιού.



«Ο ελβετικός ασθενής, ένας 70χρονος άνδρας, επέστρεψε από μια εκδήλωση στο Μιλάνο πριν από δύο εβδομάδες. Σε όλες τις Άλπεις της Αυστρίας, ένα νέο ιταλικό ζευγάρι εξέτασε θετικά την ασθένεια μετά την είσοδό του στην Αυστρία από το Μπέργκαμο στην Ιταλία την Παρασκευή «, ανέφερε η RT

Δύο πρόσθετες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί και στη Γαλλία. Ένας ασθενής επέστρεψε πρόσφατα από την Ιταλία ενώ ο άλλος από την Κίνα.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει την έκρηξη «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος», ενώ ο Γενικός Διευθυντής της ΠΟΥ Τέντρος Αχάνωμα Γκρέμπρεους Tedros Adhanom Ghebreyesus δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο ιός έχει «πανδημικό δυναμικό» – αν και πιστεύουμε ότι έχει ήδη φτάσει σε αυτό το επίπεδο.



Και στις Η.Π.Α., αξιωματούχοι της υγειονομικής περίθαλψης έχουν επίσης πει ότι πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα για μια μεγάλη εστία.



«Η εκτεταμένη μετάδοση του COVID-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταφραστεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη ταυτόχρονα», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Δρ Nancy Messonnier, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Παθήσεων.

[LIVE] Coronavirus: Real Time Counter, World Map, News

[embedded content]

Coronavirus: How the deadly epidemic sparked a global emergency | Four Corners

[embedded content]

2 φοιτητές της κοινότητας του κολλεγίου της Καλιφόρνιας που εκτίθενται στον ασθενή με το μυστήριο του κοροναϊού. Η Κορέα προσεγγίζει 1.000 νέες περιπτώσεις σε 48 ώρες: Ζωντανές ενημερώσεις

Περίληψη:



• Η Νιγηρία επιβεβαιώνει την πρώτη περίπτωση



• Η Νότια Κορέα αναφέρει 256 νέες περιπτώσεις



• Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι το ξέσπασμα στο Ιράν πιθανότατα χειρότερο από ό, η εστία θα μπορούσε να πάει «σε οποιαδήποτε κατεύθυνση»



• Παρακολούθηση Cali 8400, 28 περιπτώσεις στην πολιτεία



• Η Κίνα αναφέρει 327 νέες περιπτώσεις και 44 νέους θανάτους την Πέμπτη



• Δεκάδες υπάλληλοι νοσοκομείων που αντιμετώπιζαν τον ασθενή με κορωναϊό των ΗΠΑ με «άγνωστη» καταγωγή που «παρακολουθείται»,



• Το Facebook ακυρώνει την ετήσια διάσκεψη προγραμματιστών «F8»



• 700 στη Νέα Υόρκη ζήτησαν να «απομονωθούν»



• Το Ιράν επιβεβαιώνει 26 θανάτους, μολυσμένο από αντιπρόεδρο για γυναίκες και οικογενειακές υποθέσεις



• Οι Κάτω Χώρες επιβεβαίωσαν την πρώτη τους υπόθεση



• Η Βόρεια Ιρλανδία επιβεβαιώνει την πρώτη περίπτωση



• Η Νορβηγία επιβεβαιώνει τρεις νέες περιπτώσεις



• Η Γερμανία επιβεβαιώνει 14 νέες υποθέσεις



• Lagarde: Δεν υπάρχει ακόμη χρόνος για την παρέμβαση της ΕΚΤ για την καταπολέμηση της οικονομικής αντίδρασης της επιδημίας



• HHS λέει ότι ο κίνδυνος για τα κοινά παραμένει «χαμηλός»



• Η Ιταλία αναφέρει 3 ακόμη θανάτους, φθάνοντας συνολικά σε 17, οι συνολικές περιπτώσεις έπληξαν το 650



• Pence, ο Azar διορίζει τον Mnuchin, τον Kudlow & τον χειρουργό γενικό Adams στην ομάδα εργασίας Coronavirus



• Η Starbucks αναφέρει ότι άνοιξε ξανά το 85% των κινεζικών εστιατορίων



• Azar: Η υπόθεση Sonoma μπορεί να είναι «κοινοτική μετάδοση»



• Ο Σαλβίνι συναντιέται με τον Ιταλό πρόεδρο εν μέσω κυβερνητικής κερδοσκοπίας εθνικής ενότητας



• Οι νέες περιπτώσεις της Νότιας Κορέας υπερβαίνουν τις νέες περιπτώσεις της Κίνας, καθώς η SK επιβεβαιώνει 505 νέες περιπτώσεις



• Η Κίνα, η Ιαπωνία κλείνει το σχολείο σε εθνικό επίπεδο



• Το ξέσπασμα της κοινότητας των φόβων του CDC στην επαρχία Sonoma μετά την ανακάλυψη της πρώτης αμερικανικής περίπτωσης «άγνωστης προέλευσης»



• Το CDC λέει ασθενή από το νομό Solano



• Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει προσκυνήματα στους Ιερούς Τόπους



• Η Hawaiian Airlines αναστέλλει την υπηρεσία στη Νότια Κορέα



• Οι γείτονες της Βραζιλίας λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν τον ιό

Φεύγοντας από την Κίνα, φαίνεται ότι ο αριθμός των νέων υποθέσεων από την Κίνα θα ξεπεράσει και πάλι τον αριθμό των ηπειρωτικών υποθέσεων την Πέμπτη.

Το γερμανικό κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας επιβεβαίωσε 14 νέες περιπτώσεις του ιού στην περιοχή Heinsberg, ανεβάζοντας το σύνολο της Γερμανίας σε 26.



Ακολουθεί ο χάρτης του Johns Hopkins και ο κατάλογος των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων έμοιαζε με 1: 30ET:

Today might be the first day since the coronavirus epidemic emerged when the main global story on the subject does not have a BEIJING or SHANGHAI dateline.

— Vincent Lee (@Rover829) February 27, 2020

.@Starbucks now says 85% of stores in China are open– important as this is its "Second home market" and one where the company continues to focus its growth efforts on. More than half of its stores there had been closed as of its latest earnings report last month: https://t.co/HpZxVfbIkd

— Kate Rogers (@katerogers) February 27, 2020

Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές ανησυχούν για την πρώτη περίπτωση άγνωστης προέλευσης, την οποία επιβεβαίωσε το CDC χθες το βράδυ. Αυτό έρχεται ως κριτικοί slam Azar επειδή αρνήθηκε να εγγυηθεί ότι το εμβόλιο κοροναϊού θα ήταν «προσιτό σε όλους».

Η κομητεία του Σολάνο, όπου η σοβαρά άρρωστη γυναίκα εκθέτει δεκάδες νοσοκομειακούς εργάτες στον κοροναϊό, φιλοξενεί τη Βάση Πολεμικής Αεροπορίας Travis που προσπάθησε να εξάγει τους μολυσμένους ασθενείς στην πόλη κοντά στο Λος Άντζελες.

Ο νομός της Καλιφόρνιας, όπου μια γυναίκα που τώρα ήταν σοβαρά άρρωστη, εξέθεσε δεκάδες υπάλληλους του νοσοκομείου στον κοροναϊό, είναι επίσης έδρα της Βάσης Πολεμικής Αεροπορίας Travis, όπου οι μολυσμένοι ασθενείς της Diamond Princess στεγάστηκαν σε μονάδα καραντίνας.



Η γυναίκα δεν εξετάστηκε για 11 ημέρες, επειδή το CDC συνεχίζει να παρακρατεί τα κιτ δοκιμών από ολόκληρη τη χώρα. Η California Gov. Newsom δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η Καλιφόρνια έχει «μόλις μερικές εκατοντάδες κιτ δοκιμών» που ο ίδιος κάλεσε «απλά ανεπαρκής», αναφέρει το SF Chronicle.



Τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης – Natural News, Zero Hedge, InfoWars και Peak Prosperity – έχουν σφυρηλατήσει αυτό το σημείο για πάνω από μία εβδομάδα, με το ερώτημα γιατί διεξάγονται σχεδόν αμελητέες δοκιμασίες ανθρώπων στην Αμερική. Τα εντελώς αναξιόπιστα mainstream μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν υποβαθμίσει όλη αυτή την πανδημία από την πρώτη μέρα, ισχυρίζονται ότι είναι μια «θεωρία συνωμοσίας» που αναφέρει τους αριθμούς του CDC που δείχνουν ότι μόνο 445 άτομα έχουν δοκιμαστεί σε ολόκληρη την χώρα.

Η Travis Air Force Base προσπάθησε να εξάγει τους μολυσμένους ασθενείς στην Costa Mesa, κοντά στο Λος Άντζελες

Την περασμένη εβδομάδα, η βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Travis προσπάθησε να εξαγάγει κρυφά μέχρι και 50 μολυσμένους ασθενείς στο Fairview Developmental Center της Costa Mesa, χωρίς καμία έγκριση των ηγετών της πόλης Costa Mesa. Το κέντρο Fairview χτίστηκε για να φιλοξενήσει ενήλικες με νευρολογική δυσλειτουργία και δεν διαθέτει καθόλου εγκαταστάσεις βιολογικής διασκέδασης. Το κέντρο έχει ιστορικό μυστηριωδών θανάτων, βίαιες επιθέσεις σε ασθενείς και ακόμη και βιασμούς ασθενών. Πάνω από το 43% των ασθενών έχουν χορηγηθεί υπνωτικά φάρμακα, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Όταν αξιωματούχοι της πόλης έμαθαν το σχέδιο της Πολεμικής Αεροπορίας για να μεταφέρουν τους μολυσμένους ασθενείς εκεί, διέκοψαν και κατέθεσαν μια ομοσπονδιακή αγωγή ζητώντας από έναν δικαστή να χορηγήσει μια προσωρινή εντολή συγκράτησης για να σταματήσει η ενέργεια:

COVID-19 to «Super- Spread» in USA Inc. in 3-4 Weeks Time Frame ~ Universal Vaccine 6 months

[embedded content]

BREAKING NEWS FOR 2.27.2020

[embedded content]

ΚΟΡΩΝΑΒΙΡΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – Kerry Cassidy VIDEO – 27 Φεβρουαρίου 2020



1000 * – είναι καιρός να βγαίνει η αλήθεια για αυτό το bs – το ίδιο με το ανθρωπογενές AIDS και όλα τα υπόλοιπα – ένα μόνο πρόγραμμα σφαγή NΤΠ – σκεφτείτε τους «Λίθους της Γεωργίας» και τι γράφεται στις πέτρες εκεί: η θανάτωση του πληθυσμού κλπ.

KERRY CASSIDY: CORONAVIRUS AND THE TRUTH – FEB27

[embedded content]

Ο ιαπωνικός υπουργός Υγείας Katsunobu Kato δήλωσε την Παρασκευή το πρωί στο Τόκιο ότι δεν θα αποκλείσει το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σχολεία περισσότερο από 1-2 εβδομάδες, όπως ελπίζει σήμερα η κυβέρνηση. Είπε ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις με το ξέσπασμα.

We understand that there is great uncertainty & concern among the community. We are taking all appropriate measures & following guidance of @CAPublicHealth & county agencies. We do not plan to cancel classes or suspend operations at this time.

— Los Rios Colleges (@LosRiosColleges) February 27, 2020

Must see! Global pandemic and the relation to 5G

[embedded content]

Global Pandemic and the Army of the Apocalypse – Observation & Discussion

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

