Δημιουργία των Ανουνάκι: Ο πρώτος προηγμένος πολιτισμός στη Γη. Ίσως, το μεγαλύτερο μυστικό στην ανθρώπινη ιστορία

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα σχολεία διδάσκουν λίγα ή τίποτα για τον πρώτο προηγμένο πολιτισμό στον κόσμο;

Η ιστορία της δημιουργίας των Anunnaki παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο. Περίπου 445.000 χρόνια πριν, οι αποκαλούμενοι “δημιουργοί” έφτασαν στον πλανήτη μας. Ήταν γνωστοί ως Anunnaki, που σημαίνει “εκείνοι που ήρθαν από τον ουρανό στη γη”.

Αυτοί οι εξωγήινοι ζούσαν σε ένα πολύ μακρινό πλανήτη που ονομάζεται Nibiru, ένας πλανήτης που εισέρχεται στο Ηλιακό μας σύστημα μία φορά κάθε 3.600 χρόνια.

Πολλές περιγραφές και ιστορίες δείχνουν πως ο Nibiru είναι πολύ μεγαλύτερο από τον πλανήτη μας και είναι άφθονος σε οξείδιο του σιδήρου, κάνοντας τους ωκεανούς και τα ποτάμι κόκκινα.

Οι σουμέριες πινακίδες και επιγραφές αναφέρουν πώς η ατμόσφαιρα του Nibiru άρχισε να επιδεινώνεται και έγινε ένα εχθρικό και επικίνδυνο περιβάλλον.

Οι Anunnaki χρειαζόταν ένα σημαντικό στοιχείο για να συνεχίσουν να ζουν στον πλανήτη τους: χρυσό.

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω βίντεο για περισσότερες πληροφορίες , free your Mind….

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

