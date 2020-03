medlabgr

Η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας για τον 21ο αιώνα.Μερικά αποκαλυπτικά δεδομένα* δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος:* Στις 34 από τις 36 χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, περισσότερος από το μισό πληθυσμό είναι υπέρβαρος και σχεδόν ένας στους τέσσερις είναι παχύσαρκος.* Ο μέσος όρος επιπολασμού (συχνότητα) της παχυσαρκίας στους ενήλικες στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ έχει αυξηθεί από 21% που ήταν το 2010 στο 24% το 2016, με αποτέλεσμα επιπλέον 50 εκατομμύρια να είναι παχύσαρκοι.* Παρά την επιδίωξη την τελευταία δεκαετία να αντιμετωπισθεί η παχυσαρκία, χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα εξ αιτίας του καθιστικού τρόπου ζωής και της κατά 20% αύξησης στην πρόσληψη θερμίδων στις χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, τα τελευταία 50 χρόνια.* Στις επόμενες τρεις δεκαετίες το αυξημένο σωματικό βάρος θα έχει κόστος την απώλεια έως και 92 εκατομμυρίων ζωών στις χώρες του ΟΟΣΑ, με τις ασθένειες που σχετίζονται με το αυξημένο βάρος και την παχυσαρκία να μειώνουν το προσδόκιμο ζωής κατά τρία χρόνια έως το 2050.* Παγκοσμίως, τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω του αυξημένου τους βάρους ή της παχυσαρκίας τους.Πολλοί Ευρωπαίοι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοιΣύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο επιπολασμός της παχυσαρκίας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχει τριπλασιασθεί από τη δεκαετία του 1980.* Το 30-70% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρβαροι, ενώ 10-30% είναι παχύσαρκοι.* Κατά μέσο όρο, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16% των ενηλίκων ήταν παχύσαρκοι το 2014, ενώ το 2000 το 11% ήταν παχύσαρκοι.* Στην Ελλάδα, 50% των γυναικών και 70% των ανδρών έχουν σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό.* Προβλέπεται ότι έως το 2030 περισσότεροι από το 50% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού θα είναι παχύσαρκοι. Σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες έως 89% του πληθυσμού θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.Η παχυσαρκία προκαλεί πλήθος χρόνιων ασθενειών* Το 44% του διαβήτη τύπου 2, το 23% της ισχαιμικής καρδιοπάθειας και μεταξύ 7% και 41% ορισμένων τύπων καρκίνου, οφείλονται ή αποδίδονται στο υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως και το 7% των εθνικών προϋπολογισμών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανώνται κάθε χρόνο σε ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Σε αυτό προστίθεται το ευρύτερο οικονομικό κόστος που προκαλείται από τις ημέρες απώλειας εργασίας λόγω ασθένειας, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την πρόωρη θνησιμότητα.* Η σοβαρή παχυσαρκία μειώνει το μέσο προσδόκιμο ζωής κατά μια δεκαετίαΆτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 30-34,9 kg/m2,κατά μέσο όρο ζουν 2-4 χρόνια λιγότερο από αυτούς με κανονικό ΔΜΣ (18,5-24,9 kg/m2) και αυτοί με ΔΜΣ μεγαλύτερο του 40 kg/m2 ζουν κατά μέσο όρο 10 χρόνια λιγότερο.* Η παχυσαρκία είναι η πέμπτη κατά σειρά αιτία θανάτου παγκοσμίως.* Η παχυσαρκία είναι παράγοντας κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων τύπων καρκίνων, κάτι που την καθιστά την πέμπτη κατά σειρά αιτία θανάτου, παγκοσμίως.Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας. Βασικός άξονας, όπως τόνισαν οι ειδικοί, είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από την προσπάθεια οικοδόμησης μιας κοινής αντίληψης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μέσω της διεύρυνσης της εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών υγείας σε θέματα παχυσαρκίας και να αναγνωρισθεί αυτή ευρύτερα ως ασθένεια, να εξαλειφθεί το στίγμα που συχνά τη συνοδεύει και τέλος να ενταθούν τα μέτρα ανάσχεσης της ραγδαίας αύξησης των ποσοστών υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων στην Ευρώπη.Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ευθύμιος Καπάνταης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας: "Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γίνει ευρύτερα αντιληπτό γιατί η παχυσαρκία είναι μια νόσος και ποιες είναι οι αιτίες και οι συνέπειές της. Το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι "Ώρα για δράση” για αυτόν ακριβώς το λόγο. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να κάνουν τη διαφορά με την καλύτερη ενημέρωσή τους για τη νόσο και καταβάλλοντας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αναγκών και των ανησυχιών των ασθενών".Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (WOD) που έχει οριστεί για το 2020 στις 4 Μαρτίου, αποτελεί σημείο αναφοράς για τοπικές, εθνικές και διεθνείς δράσεις στην υποστήριξη των ανθρώπων με παχυσαρκία. Σκοπός είναι να οδηγήσει στην επίσημη αναγνώριση της παχυσαρκίας, από την πολιτεία και την κοινωνία, ως χρόνιας νόσου που απαιτεί ενεργό και δραστική διαχείριση, δηλαδή πρόληψη και θεραπεία. Επίσης, στόχος είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη γνώση και κατανόηση της παχυσαρκίας ως θεραπεύσιμης ασθένειας, ιδίως μεταξύ των επαγγελματιών υγείας ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην θεραπεία της.Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη για την Πολιτική Υγείας του ΟΟΣΑ με τίτλο: "The Heavy Burden of Obesity, The Economics of Prevention”, (Οκτώβριος 2019)