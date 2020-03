Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ο Tραμπ αποκαλύπτει τα ψεύτικα νέα για το τι είναι πραγματικά στο καθαρό φως της ημέρας. Πρέπει να αφήσει τους ανθρώπους να δουν πόσο μπερδεμένοι ήταν ο ΜΣΜ και οι Δημοκράτες για να τον νικήσουν. Το φως είναι το καλύτερο απολυμαντικό. Έκπληξη, έκπληξη, είναι μια ισραηλινή εταιρεία που έχει ανακαλύψει το φάρμακο / εμβόλιο και σχεδιάζει να το κυκλοφορήσει στην αγορά εντός 3-6 μηνών. Αυτό θα ήταν ένα αδύνατο επίτευγμα αν το εμβόλιο δεν είχε ήδη αναπτυχθεί σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εργάζονται σε αυτό για πάνω από 3 χρόνια.

COVID19 BIOWEAPON CREATED BY ROTHSCHILD AND ROYALS TO CRASH CHINA ECONOMY AND END

[embedded content]

Αυτή ήταν μια επίθεση κατά της Κίνας για να μειώσει την οικονομία της και να δημιουργήσει το μέγιστο χάος σε όλο τον κόσμο για να απομακρύνει τον Tραμπ από την εξουσία επίσης. Οι επόμενες 2-4 εβδομάδες θα δείξουν ακριβώς τι συμβαίνει. Υποθέτουμε ότι ο Tραμπ θα μοιάζει με το άτομο που ελέγχει και ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει το Deep State/ βαθύ κράτος πριν ξεκινήσουν οι κατηγορίες εναντίον του Durham. Όπως θα έλεγε ο Dave στο X22, τα οπτικά είναι σημαντικά!

Purge Election Year 2020 – The Jesuits Wrote The Script!

[embedded content]

Επανεκλογή του Τραμπ

IT’S TIME TO FACE THE TRUTH…

[embedded content]

