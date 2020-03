2020-03-08 08:04:33

Το ξεραμε οτι θα πιαναμε κατι καλο σημερα



Απο την αρχη σημερα εκτος απο τον φιλο Δημητρη που μου ειπε ο θα πιασω ενα μαυροψαρο ειχα μια πετρα στο μυαλο μου που εχω να την περασω εναμιση χρονο και ηξερα οτι θα πιασω ενα ροφο, τελικα ετσι ακριβως βγηκε το ψαρεμα, να ειστε καλα καλη εβδομαδα την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

