Σχεδόν πάνω στον φράχτη στον Έβρο που χωρίζει την Ελλάδα από την Τουρκία φτάνει ένας Τούρκος ένστολος. Η στιγμή που εκτοξεύει χημικά προς την ελληνική πλευρά έχει καταγραφεί σε video ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές.

Είναι μια από τις νέες εικόνες από τον Έβρο που έρχονται στο φως.

Σε άλλες εικόνες, καταγράφεται η ρίψη χημικών προς το ελληνικό φυλάκιο στις Καστανιές, ενώ ακούγονται και αβολίδοτα, τα οποία χρησιμοποιούνται για αποτροπή.

Δείτε τις εικόνες

[embedded content]

Παράλληλα, έρχονται στο φως και νέες εικόνες από τη στιγμή που άτομα που βρίσκονται από την τουρκική πλευρά, έχουν δέσει ένα συρματόσχοινο στον φράχτη και τραβούν όλοι μαζί με σκοπό να τον ρίξουν.

Μάλιστα, το video που ανέβηκε στο twitter δείχνει πως οι εικόνες αυτές έχουν καταγραφεί από τουρκικό κανάλι.

Illegal immigrants trying to bring down the fence and invade greece using steel wire and hook which were given by the Turkish police. #IStandWithGreece #greece_under_attack #GreeceDefendsEurope#Evros pic.twitter.com/apVQMr2Khl

— Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) March 8, 2020

Ανάλογες εικόνες είχαν δει το φως της δημοσιότητας και χθες, όταν φωτογραφία έδειχνε 20 άτομα να έχουν δέσει στον φράχτη έναν μεταλλικό γάντζο βάρους έξι κιλών και ένα σχοινί 15 μέτρων και τραβούν για να «ανοίξει» ο φράχτης.

Πηγή: Newsit

