Ο επιστήμονας του MIT, Shiva Ayyadurai, ισχυρίζεται ότι ο φόβος για το coronavirus είναι μια «απάτη κατά του κράτους» για να χειραγωγήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Ayyadurai, ο οποίος είναι γνωστός για τον αμφισβητούμενο ισχυρισμό του ότι είναι ο «εφευρέτης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», έχει διδακτορικό δίπλωμα στη βιολογική μηχανική και λειτουργεί ως Δημοκρατικός στις εκλογές της Γερουσίας των ΗΠΑ το 2020 στη Μασαχουσέτη.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Προέδρου Donald Trump ότι οι Δημοκρατικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι υπεύθυνοι για την εξάπλωση της τρομοκρατικής νόσου «πολύ πιο πέρα από τα γεγονότα που δικαιολογούν», ο Ayyadurai συμφώνησε ότι ο πανικός ήταν υπερβολικός για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

Ως διδακτορικό MIT στη βιολογική μηχανική που μελετάει και κάνει σχεδόν κάθε μέρα έρευνα στο ανοσοποιητικό σύστημα, ο φόβος του κοροναϊού από το Deep State θα μειωθεί στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες απάτες για να χειριστεί τις οικονομίες, να καταστείλει τη διαφωνία,

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Ιατρική !» tweet Ayyadurai.

As an MIT PhD in Biological Engineering who studies & does research nearly every day on the Immune System, the #coronavirus fear mongering by the Deep State will go down in history as one of the biggest fraud to manipulate economies, suppress dissent, & push MANDATED Medicine! https://t.co/Q5VeOqzWEp

— Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD. Inventor of Email (@va_shiva) March 9, 2020

Πράγματι, ανεξάρτητα από την πραγματική κλίμακα της κρίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Δημοκρατικοί έχουν καταλάβει επ ‘αυτής να κατηγορήσει το Trump για την πρόσφατη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς σχεδόν το σημείο της φωνής για το χάος.

Ενώ το Trump κατηγορήθηκε ότι εγκατέλειψε τις Ηνωμένες Πολιτείες ακατάπαυστα για να αντιμετωπίσει μια πιθανή πανδημία, ενώ μόνο 5.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ δοκιμάστηκαν για τον ιό, άλλοι ισχυρίστηκαν ότι η κρίση έχει απαχθεί από τους πολιτικούς αντιπάλους του Trump για να τον κατηγορήσει άδικο.

Είτε κάποιος αντιμετωπίζει το ξέσπασμα ως σημαντική απειλή για τον κόσμο, είτε μια υπερβολική υπερβολική υστερία φαίνεται να καταρρέει κατά μήκος των παρατασιακών γραμμών.

Μια δημοσκόπηση του Reuters / Ipsos που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι οι Δημοκρατικοί είναι διπλάσιοι από τους Ρεπουμπλικάνους να λένε ότι ο ιός αποτελεί άμεση απειλή για τις ΗΠΑ

Κάποιοι έχουν επισημάνει αριθμούς από τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη, οι οποίες δείχνουν ότι οι χώρες αυτές έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο, ενώ οι νέες περιπτώσεις τώρα βρίσκονται σε παρακμή.

Η Κίνα έχει επίσης δηλώσει νίκη για τον ιό, με τον κινέζο πρόεδρο Xi Jinping να λέει ότι «η παλίρροια έχει μετατραπεί», ένα συναίσθημα που συμμερίζεται ο Alfred Wu, αναπληρωτής καθηγητής στο σχολείο δημόσιας πολιτικής Lee Kuan Yew του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, η εστία έχει ουσιαστικά τελειώσει στην Κίνα. «

Φαίνεται ότι σε αυτόν τον 21ο αιώνα δεν πιστεύουμε ως επί το πλείστον σε κάτι που έχει ειπωθεί ή γίνει.

Επομένως, αν υποθέσω ότι το Deep State βρίσκεται πίσω από αυτόν τον ιό που ονομάζεται COVID-19, απλά δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη σκέψη ως αδύνατη.

Θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ένας σωστά εκλεγμένος πρόεδρος θα οδηγούσε μέσω του μύλου του πολιτικού BS που έχει;

Αυτό δεν εξηγεί την «σκοτεινή πλευρά», τις πολύ πιο σκοτεινες , πιο κακές και ισχυρές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο που τώρα ονομάζονται «Deep State».

Το προηγούμενο δοκίμιο μου θα βοηθήσει να μάθω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι – μυστικές κοινωνίες και που βρίσκεται πίσω από την επιθυμία να καταστρέψει το ατού και την Αμερική.

Το Deep State έχει κάνει σχεδόν τα πάντα για να επιτύχει τους στόχους μιας ενιαίας παγκόσμιας κυβέρνησης και της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο, όλοι θα υποκύριζαν στους δικτάτορες των Ηνωμένων Εθνών που θα κυβερνούσαν τον κόσμο.

Δυστυχώς, ο Donald J. Trump πήρε τον δρόμο και δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Τέσσερα ακόμη χρόνια από τον Πρόεδρο Trump θα παραβίαζαν σίγουρα την Ατζέντα 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη.



Μία από τις οργανώσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με το COVID-19 είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας.

Δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι μέρος του Deep State, το οποίο λέει ότι το κακό που υπάρχει μέσα σε αυτά μπορεί να μην δημιουργήσει έναν τρόπο να θεωρηθούν οι πολίτες όλων των χωρών σε όλο τον κόσμο ως σωτήρες, αν μπορούσαν να βρουν ένα εμβόλιο για τον κρατικό κοροναϊό;

Ναι, προτείνω στο Deep State να δημιουργήσει και να φυτέψει τον ιό σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, όταν μόλις αρκετοί άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό, θα βρουν θαυμάσια μια θεραπεία.

Ο γιατρός Marc Siegel, ιατρικός ανταποκριτής της Fox News, επέκρινε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως «ομάδα ανησυχούντων» για την αύξηση της παγκόσμιας εκτίμησης κινδύνου από κορώνα από «υψηλό» σε «πολύ υψηλό».

Μια πολύ μεγάλη παγκόσμια εκτίμηση επικινδυνότητας είναι η πιο σοβαρή στο νέο σύστημα προειδοποίησης τεσσάρων επιπέδων από την ΠΟΥ.

Δρ. Ο Siegel συνέχισε: «Πάντα υπερβάλλετε το πρόβλημα και πάντα να φανείτε σαν να κινείται ο κόσμος».



Η ταινία «V for Vendetta» με την Natalie Portman είναι μια ρεαλιστική εικόνα για το τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις.

Η ταινία πραγματοποιείται σε ένα φουτουριστικό Λονδίνο, ένα αστυνομικό κράτος που καταλαμβάνεται από μια φασιστική κυβέρνηση. Δημιουργεί μια καταστροφή μετά την άλλη, την οποία στη συνέχεια η κυβέρνηση παρεμβαίνει για την επίλυση του προβλήματος.

Αν και οι πολίτες δεν αγαπούν την κυβέρνηση, βλέπουν τους ηγέτες τους ως τους σωτήρες τους, που είναι πάντα εκεί για να κάνουν ακριβώς αυτό και να τους σώσουν. Αυτό κάνουν οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις για να εξαρτήσουν τους πολίτες τους από την κυβέρνηση.

Ποιος καλύτερος τρόπος να νικήσουμε τον Πρόεδρο Τράμπμ από το να δημιουργήσουμε μια φυσική καταστροφή από την οποία δεν μπορεί να ανακάμψει;

Το Trump, ένα χρηματιστήριο που χάνει χιλιάδες μονάδες σε μια εβδομάδα, μαζί με τους φιλελεύθερους σκύλους που περνούν την ίδια ιστορία, έχουν αποτύχει πάλι και δεν έχουν ιδέα πώς μπορούμε να σωθούμε.

V for Vendetta (2005) – You May Call Me «V» Scene (1/8) | Movieclips

Τα αεροπορικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να σταματήσουν και να σκοτώσουν μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Το λένε ήδη: «Αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως θα έχουμε, θα βρεθούμε σε ύφεση».

Μπορείτε να βάλετε το κάτω δολάριο σας. Οι σοσιαλδημοκράτες θέλουν όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα και θα κατηγορήσουν το ατού για αυτό.

Εδώ είναι λίγο περισσότερο κίνητρο για τα Ηνωμένα Έθνη και την ανάγκη του Deep State για να απαλλαγούμε από τον Πρόεδρο Trump. Κάτω από την κυβέρνηση του Trump, η χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών από τις ΗΠΑ έχει μειωθεί δραστικά.

V for Vendetta – final revolution scene

Και ανέφερα πόσο μακριά είναι ο ΟΗΕ από τον πλησιέστερο σύμμαχό μας στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ;

Έως ότου ήρθε ο Πρόεδρος Trump, ήμασταν ο κύριος χρηματοδότης μιας πρησμένης και ανεξέλεγκτης συσκευής του ΟΗΕ, η οποία υπήρξε μεγάλη απογοήτευση για περισσότερα από 70 χρόνια.

Θυμηθείτε, η απόλυτη εξουσία δημιουργεί απόλυτη διαφθορά … Σκεφτείτε το αξίωμα «Ποτέ μην πείτε ποτέ».

