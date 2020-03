Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ποιοι είναι πραγματικά πίσω από αυτόν τον πανδημικό πανικό του ιου του κορονα; Και γιατί τώρα; CIA’s “Operation Gladio”

GLADIO BIOTERROR: Η «βιολογική επίθεση» του Wuhan σχεδιάστηκε στη δεκαετία του 1970 κατά της Κίνας – στρατιωτικός αξιωματικός του Ηνωμένου Βασιλείου & πληροφοριοδότης.



Η ΤΡΕΛΑ του ΜΑΡΤΙΟΥ 2020



Mayhem Κατασκευάστηκε παγκοσμίως



από μια Πολύ Τρελη και Απελπισμένη καμπαλιστική NTΠ



Ποιος είναι πραγματικά πίσω από αυτόν τον πανδημικό πανικό; Και γιατί τώρα;

Είναι αλήθεια: η τρέλα του μήνα Μάρτη του 2020 κατασκευάζεται για μια ΕΚΔΙΚΗΣΗ από τους παγκοσμιοποιητές. Δεν είναι μόνο τρελοί αλλά το διασκεδάζουν κιόλας. Οι θεότρελοι που έχουν επισημανθεί να σπείρουν περισσότερο παραφροσύνη, παγκόσμια τρέλα. Ήταν ένας Βρετανός στρατιωτικός ανώτερος υπάλληλος που εξέθεσε το σχέδιο γενοκτονίας τους.

Η επιστολή 2010 του καταγγέλλοντος επιβεβαιώνει μια επιχείρηση βιοτρομοκρατίας κατά της Κίνας. Αυτή η μαρτυρία παρέχει απόδειξη μιας σιωνιστικής-άγγλο-αμερικανικής πλοκής για να παραλύσει την Κίνα με μια βιολογική επίθεση. Η βιοαπόθεση απελευθερώνεται στο Γουχάν τον Δεκέμβριο του 2019 αποδεικνύει ότι πότισαν το κουμπί του βιολογικού πολέμου.

Το ότι ο αξιωματικός είχε εξαιρετική πρόσβαση σε εξαιρετικά ταξινομημένα πληροφορίες κατά τη διάρκεια εξαιρετικά προνομιούχων ενημερώσεων του ΝΑΤΟ για την πνευματική ιδιοκτησία την δεκαετία του 1970 είναι χωρίς αμφιβολία.

Έτσι, η επιστολή του στέκεται ως στερεό ανέκδοτο με αποδεικτικά στοιχεία μιας σειράς προκατασκευασμένων βιοτρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον της Κίνας από τις δυτικές δυνάμεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία της αλήθειας βόμβες στο διαδίκτυο, όταν αυτή η ραδιενεργή βόμβα εξερράγη στον κυβερνοχώρο, αυτό ήταν. Οι καμπαλιστές πραγματικά τρελάθηκαν! Τόσο θυμωμένοι ήταν που έβαλαν την τρέλα του Μαρτίου 2020 σε σούπερ-στεροειδή.

Αυτό είναι ό, τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι λαοί – η προετοιμασία της μαζικής συλλογικής τρέλας στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. «

– Αναλυτής πληροφοριών και πρώην αξιωματικός του στρατού των ΗΠΑ



Κάθε περίπτωση πανδημίας κορωναϊού που ξεσπάει κάπου στον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτού του Μαρτίου έχει σχεδιαστεί με ψυχρό υπολογισμό και εκδικητικό σκοπό.



Οι παγκοσμιοποιητές της νέας παγκόσμιας τάξης ζωντανεύουν λόγω της παγκόσμιας αντίστασης στις πολυάριθμες εγκληματικές τους ατζέντες. Ο αυξανόμενος αριθμός εθνικιστικών κυβερνήσεων, πατριωτικών κινημάτων και λαϊκών διαμαρτυριών έθεσε πρόβλημα μετά από το πρόβλημα. Τόσο η Brexit όσο και ο Τραμπ από μόνα τους έχουν παρεμποδίσει σημαντικά το τζάγκουατ του παγκοσμιου. Όταν ο μισός κόσμος γελούσε κυριολεκτικά στην παράλογη υπερηφάνειά τους, ήξεραν ότι έπρεπε να κάνουν κάτι σπουδαίο.



Πολύ σημαντικότερα, οι κορυφαίοι παγκοσμιοί είναι τώρα σε σοβαρό κίνδυνο. Πραγματικά, οι εξουσίες που είναι (TPTB) γνωρίζουν ότι έχουν αποτυπωθεί όπως ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία. Ποιος δεν ξέρει πολλά από τα περιβόητα ονόματά τους και τα παράξενα πράγματα;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΡΩΝΑΒΙΡΟΥΣ



Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απεργούσαν απελπισμένα ολόκληρο τον πλανητικό πολιτισμό σε ασύγκριτο χάος και πανδαιμόνιο με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΩΝΑΒΙΡΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.



Τι χάος;



Αυτό το ΧΑΟΣ!

Δεν υπήρξε πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να τερματίσει η TPTB ολόκληρες χώρες όπως έκαναν κάνοντας μια βιοτεχνολογία πανδημία κορωναϊού και ενθάρρυνση του πανικού που ακολούθησε.



Υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για τον οποίο δύο από τις συνηθέστερες λέξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα mainstream media (MSM) ΜΜΕ – «πανδημία» και «πανικός» – έχουν παρόμοια ορθογραφικά λάθη. Οι παγκοσμιοποιητές γνωρίζουν καλά αυτό το λόγο. Η κακομεταχείριση είναι, μετά από όλα, το απόθεμα τους στο εμπόριο που χρονολογείται από χιλιετίες. Εδώ είναι ένα μόνο παράδειγμα του έργου τους σήμερα: η τεράστια καραντίνα της ιταλικής με τον κοροναϊό προκαλεί ταραχές πανικού και φυλακών. μετοχές με διαφάνεια



Οι φοβιστές γνωρίζουν ότι όσο περισσότερος φόβος μπορούν να δημιουργήσουν με αυτόν τον χορογραφημένο πανδημικό πανικό, τόσο περισσότερες κοινωνίες παντού θα ωθηθούν σε χάος. Γιατί είναι ο Ordo ab Chao που παρέχει πάντα την τέλεια στρατηγική και το πλαίσιο για να αναδιατάξουν τη διεθνή τάξη σύμφωνα με το σχέδιο της νέας παγκόσμιας τάξης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Είτε η ακόλουθη επικεφαλίδα του MSM αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα είτε όχι, στο κρουαζιερόπλοιο Grand Princess που προσβάλλεται από κορωναϊό, προσθέτει περαιτέρω το αυξανόμενο χάος που κατασκευάζεται σε όλο τον πλανήτη σήμερα:

Τρελαμένοι με κοροναϊό στο πλοίο: ‘Άνθρωποι αγωνίζονται για σάπια τρόφιμα’. Όλο αυτό το δράμα έχει πίσω από το πένθος της Καλιφόρνιας, έτσι δεν είναι; Ήταν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom που απέρριψε για πρώτη φορά το κρουαζιερόπλοιο, αλλά που στη συνέχεια απομακρύνθηκε και του επέτρεψε να αποβιβαστεί στο Λιμάνι του Όκλαντ.

Αυτό είναι η κλασική τρέλα Καλιφόρνιας που όλοι έχουν παρακολουθήσει για χρόνια; Απλά κοιτάξτε την απόλυτα κατακερματισμένη και απελπιστική κοινωνία σε χάος που τώρα είναι γνωστή ως Hollyweird. Και, παρεμπιπτόντως, μερικοί από αυτούς τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου μπορεί πραγματικά να πληρώσουν παράγοντες κρίσης που φυτεύτηκαν σε αυτό το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο για να δημιουργήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο MSM:

Άλλοι παγκόσμιοι κατακλυσμοί, ίδιοι



Οι ίδιες μυστικές κοινωνίες και οι παγκοσμιοποιημένοι θεσμοί έκαναν το ίδιο πράγμα με την ισπανική γρίπη του 1918. Αυτό που είναι πολύ λιγότερο κατανοητό είναι ότι όλοι οι άλλοι γενοκτονικοί κατακλυσμοί και καταστροφές των τελευταίων 120 χρόνων ήταν επίσης φανταστικά σχεδιασμένοι.



Όταν ακόμη και μια σύντομη έρευνα σχετικά με τις ρίζες αιτιών των ακόλουθων καταστροφικών γεγονότων αποκαλύπτει τους ίδιους δράστες συνείδησης, φανταστείτε πόσο πιο ενοχοποιητικά στοιχεία αποδεικνύουν η βαθιά έρευνα αυτών των άκρως επακόλουθων γεγονότων.

Ομοσπονδιακός νόμος του 1913,



Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος,



Αρμενική Γενοκτονία,



Μπολσεβίκικη επανάσταση,



Ισπανική γαλκοκτονία γρίπης,



Η Μεγάλη Ύφεση,



ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ,



Το Ολοκαύτωμα,



9/11 Τρομοκρατικές επιθέσεις,



Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, και



Πανδημία του κορωναϊού του Wuhan



όλα έχουν ένα κοινό πράγμα.



Και αυτό είναι κάθε κάτοικος



στον πλανήτη Γη για να το μάθετε



τι είναι αυτό.

Αυτός είναι μόνο ένας μερικός κατάλογος των πιο σημαντικών γεγονότων μαζικών ατυχημάτων που είχαν προγραμματιστεί και πραγματοποιήθηκαν κρυφά από τους ίδιους τραπεζίτες, οι οποίοι επίσης συνωμότησαν παράνομα να περάσουν τον υπερβολικά μοιραίο νόμο Federal Reserve του 1913.

Ενώ πολλοί καταλήγουν ότι είναι όλα σχετικά με τα χρήματα, πραγματικά δεν είναι. Τα χρήματα είναι μόνο τα μέσα για την άσκηση απόλυτης εξουσίας σε όλη την ανθρωπότητα. Ο πραγματικός στόχος είναι η ολική παγκόσμια κυριαρχία. Και υπάρχει μια φυλετική εξουσία που έχει «φαγωθεί» να κυβερνά τον πλανήτη για χιλιετίες. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ότι αυτή η φυλή θερμών ζωνών χρησιμοποιεί κρυφά τις Δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις για να πραγματοποιήσει τα κακόβουλα σχήματα τους.

Αυτό που εξετάζετε είναι η μεγαλύτερη πτώση του χρηματιστηρίου DJIA στο ιστορικό της αγοράς – πτώση σημείων 2013+ που σημειώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. Ελεγχόμενη κατεδάφιση του παγκόσμιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Δεν υπάρχει ίσως καλύτερος τρόπος να σπέρνουν οι σπόροι του χάους και του άγχους παγκοσμίως παρά να προκαλέσει την κατάρρευση ενός ήδη εξαιρετικά εύθραυστου παγκόσμιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος (GE & FS).

Στην πραγματικότητα, αυτό το «Καζίνο Παγκόσμιου Τζόγου» για τους πλούσιους και ισχυρούς έχει τρελαθεί στην άκρη του γκρεμού από τη συντριβή του χρηματιστηρίου του 2008. Το TPTB όχι μόνο δεν έβλεπε ποτέ τι προκάλεσε τη Μεγάλη ύφεση του 2009 και μετά, αλλά έκτοτε εσκεμμένα ανασχηματίζεται στη δεύτερη μεγάλη Μεγάλη Ύφεση, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένας Μαύρος κύκνος ή δύο για να εκθέσουν πλήρως τα θανατηφόρα ελαττώματα και τις αμέτρητες ευπάθειες σε ολόκληρο το Godforsaken σύστημα (δηλ. GE & FS). Όπως πάντα, το διεθνές τραπεζικό καρτέλ (IBC) χρηματοδότησε την δημιουργικότητα αυτών των καταστροφικών Μαύρων Κύκνων- Black Swans.

Η GE & FS ζει στην πραγματικότητα με δανεισμό δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα συντρίμμια των χρηματιστηρίων όλων των εποχών συνέβη στη Μαύρη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 1987. Πώς το IBC έχει υποστηρίξει τεχνητά την αγορά από τότε είναι μια απόδειξη για το καλά κερδισμένο τους χαρακτηριστικό –Οικονομικοί Αφέντες του Σύμπαντος.

Η GE & FS ζει στην πραγματικότητα με δανεισμό δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα συντρίμμια των χρηματιστηρίων όλων των εποχών συνέβη στη Μαύρη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 1987. Πώς το IBC έχει υποστηρίξει τεχνητά την αγορά από τότε είναι μια απόδειξη για το καλά κερδισμένο τους χαρακτηριστικό –Οικονομικοί Αφέντες του Σύμπαντος.

Μόλις οι διάφορες αλληλεπικαλυπτόμενες «φούσκες» της αγοράς, οι οποίες αποτελούν το GE & FS, όλες ξεφυτρώνουν η μία μετά από την άλλη (μετοχές και ομόλογα, εμπορεύματα και νομίσματα, ακίνητα και παράγωγα, ενέργεια και άνθρακας, ασφάλειες και προσόδους) τύπος της κοινωνικής μετατροπής σε κοιμισμένα πρόβατα που δεν είχε βιώσει ποτέ πριν (τουλάχιστον αυτό είναι το διαβολικό σχέδιο τους). Τα καλά κρυμμένα σπίτια έχουν σχεδιάσει αυτό το σκηνικό τελικού χρόνου με μεγάλη προσοχή για πολλές δεκαετίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τίτλοι των επιχειρήσεων μοιάζουν τώρα.

Το τέλος της ελευθερίας του λόγου



Φυσικά, ο κύριος στόχος τους αυτή τη φορά είναι η πλήρης απομόνωση του πλανήτη Γη. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τον ιατρικό στρατιωτικό νόμο για να επιτύχεις αυτόν τον φιλόδοξο στόχο.

Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που οι παγκοσμιοποιητές είναι απόλυτα αποφασισμένοι να κάνουν μετά από βιασύνη, είναι πρώτα να κλείσουμε την ελευθερία του λόγου. Ο πρώτος στόχος τους είναι το Διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι ειδικά τα δίκτυα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, πάνω στα οποία ο κόμπος της ΝΤΠ σκοπεύει να επιβάλει λογοκρισία του Ορβέλ, ώστε να τερματίσει την ταχεία διάδοση κάθε ευαίσθητη αλήθεια που είναι επικίνδυνη για την ελίτ της εξουσίας.

Το άμεσο σχέδιο παιχνιδιού τους είναι να χρησιμοποιήσουν τον νόμο Bio-Patriot για να εξαλείψουν πρώτα την αλήθεια του κοροναϊού από τον κυβερνοχώρο μέσω δρακόντεων υπαγορευμένων από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σε συμπαιγνία με άλλους παγκοσμιοποιημένους θεσμούς. Μόλις ολοκληρώσουν αυτή την αποστολή, θα πάνε με κάποιο τρόπο μετά από κάθε αλήθεια-καταγράφων στο διαδίκτυο, ειδικά εκείνοι που εκθέτουν τον Σιωνισμό.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δημιουργήθηκε για να προωθήσει τον μελλοντικό νόμο Bio-Patriot ως προοίμιο να κηρύξει ιατρικό στρατιωτικό νόμο. Αυτες οι εντατικοποιημένες πανδημικές ψυχολογικές επιχειρήσεις (PSYOP) προορίζονται με σκοπό να παράσχουν μια αποφασιστική αιτιολόγηση για να περάσουν τον προκαθορισμένο νόμο περί βιοπατριώτη. Όσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά νόσου και θνησιμότητας που προκαλούνται από το COVID-19 στις ΗΠΑ, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να δηλωθεί κάποιο επίπεδο ιατρικού στρατιωτικού νόμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα εταιρικά μέσα έχουν πολλαπλασιάσει τόσο πολλή υστερία του κοροναϊού. Βλέπετε: Είναι η κύρια αποστολή του Τραμπ να επιβάλει το νόμο Bio-Patriot το 2020;

5G + Coronavirus



Είναι πρωταρχικής σημασίας να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η παγκόσμια ανάπτυξη της 5G για τους παγκοσμιοποιητές. Τόσο η παράνομη διακίνηση 5G όσο και η επακόλουθη κατασκευή του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) αντιπροσωπεύουν τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας παγκόσμιας τάξης. Πώς αλλιώς να ενεργοποιήσετε πλήρως το αναδυόμενο Matrix Global Control που θα χρησιμοποιηθεί από την προγραμματισμένη One World Government για την παρακολούθηση κάθε κατοίκου στη Γη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 5G βγήκε και η επιδημία του κοροναϊού συνέβησαν σχεδόν την ίδια στιγμή. Και τα δύο αυτά ισχυρά όπλα με μυστηκότητα υποστηρίζουν αμοιβαία και καλύπτουν το ένα το άλλο. Όταν η επίσημη ζώνη επίδειξης 5G στο Γουχάν, η Κίνα έσπασε με μια καταστροφή δημόσιας υγείας που προκάλεσε 5G, οι ελεγκτές του κοροναϊου διενήργησαν τη βιοτρομοκρατική επίθεση.

Το Μιλάνο, στην Ιταλία παρουσίασε ένα πολύ παρόμοιο γεγονός «5G + Coronavirus», και γι ‘αυτό ολόκληρη η ιταλική χερσόνησος είναι τώρα κλειδωμένη. Οι παγκοσμιοποίησης δεν θα αφήσουν τίποτα να θέσει σε κίνδυνο το γενικό σχέδιο εφαρμογής 5G-IoT. διότι αντιπροσωπεύει την ίδια τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου καθεστώτος κατασκοπείας και επιτήρησης. Χωρίς αυτήν, η πρόκληση της φυλακής των κρατουμένων στον προγραμματισμένο πλανήτη της φυλακής Γης είναι σαν ένα διορθωτικό ίδρυμα χωρίς κάμερα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Η Βόρεια Ιταλία, ειδικά η διεθνής οικονομική πρωτεύουσα του Μιλάνου και ολόκληρης της Λομβαρδίας, έχουν τεθεί σε καραντίνα, διότι αυτή η περιοχή είναι η προγονική κατοικία της πανίσχυρης Μαύρης Ευγένειας. Πολύ λίγοι γνωρίζουν, αλλά είναι το Μιλάνο και η Βενετία που κυβερνούν πραγματικά τις οικονομικές δυνάμεις του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Ασφάλισαν και τα δύο ιταλικά κέντρα εξουσίας για να ελέγξουν όλες τις κινήσεις προς και από την περιοχή. Αυτή η πρωτοφανής καραντίνα προγραμματίστηκε χρόνια εκ των προτέρων μέσω της σκόπιμης ανάπτυξης του 5G σε όλη την ευρύτερη περιοχή του μετρό του Μιλάνου.

(Βλέπε: MILAN QUARANTINE: Ιταλικό Coronavirus Epicenter μετασχηματισμένο σε μια δοκιμή 5G πριν από την επιδημία) Με άλλα λόγια, οπουδήποτε έχει πραγματοποιηθεί η στρατιωτική ανάπτυξη του 5G, τα πολυάριθμα 5G σούπερ hotspots θα παρέχουν ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για το bioweapon coronavirus να απελευθερωθούν στον πληθυσμό με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια πιο σφαιρική εικόνα αυτής της βιολογικής λειτουργίας «5G + Coronavirus» μοιάζει με αυτό: σχεδόν κάθε έθνος που έχει βιώσει τα μεγαλύτερα κρούσματα του κοροναϊού έχει επίσης τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των 5G ηλεκτρικών πλεγμάτων. Ο τεχνολογικός κόμβος του Wuhan προσδιορίστηκε νωρίς ως παιδί αφίσας τόσο για το 5G όσο και για το IoT στην Κίνα, γι ‘αυτό και η μεγαλούπολη μειώθηκε τόσο γρήγορα. Βόμβα κοροναϊού: Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να ονομάζεται «5G COVID-19»



Τώρα που το μικρό νέο από μόνο του αρκεί για να τερματίσει ολόκληρη την αποτυχημένη επιχείρηση 5G, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τηγανητά πριν μολυνθούν από μια θανατηφόρα βιοαποκατάσταση-COVID-19. Απλώς κοιτάξτε τον κατάλογο των χωρών που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων περιπτώσεων κορώνας από τις 10 Μαρτίου 2020. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Ιράν έχει εφαρμόσει διάχυτη ανάπτυξη 5G σε αγροτικές περιοχές σε εθνικό επίπεδο, όπως έκανε η Νότια Κορέα σε όλες τις αστικές περιοχές.

Ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος;



Και πάλι, ολόκληρη αυτή η επιδημία του κοροναϊού είναι απόλυτα ενορχηστρωμένη από τους ίδιους ανθρώπους (διαβάστε: Black Nobility και οι συνάδελφοι του Διεθνούς Τραπεζικού Καρτέλ) που ήταν επίσης πίσω από την ισπανική γρίπη του 1918. Και αυτή η πανδημία κατέληξε να σκοτώνει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι είχαν πάνω από έναν αιώνα για να σχεδιάσουν και να τελειοποιήσουν τη σημερινή καταστροφική πανδημία του κοροναϊού.

Η Μαύρη Ευγένεια (και η IBC) ήταν επίσης άμεσα υπεύθυνες για ολόκληρο τον κατάλογο των καταστροφών και των κατακλυσμών που περιγράφηκαν παραπάνω. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάνουν – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ – όπου οι τράπεζες κάνουν πολλά χρήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε άκρως υπολογισμένη καταστροφή. Οι προεδρικές εκλογές για τις ΗΠΑ το 2020 είναι μια άλλη καταστροφή που κατασκεύασε η Consigliere Nancy Pelosi. [2]

Όσον αφορά τις σοβαρές ενδείξεις ότι ο βιοτεχνολογικός κορωναϊός – COVID-19 – προωθήθηκε σκόπιμα ως βιοαποκατάσταση μέσω πολλαπλών βιοτρομοκρατικών επιθέσεων κατά της Κίνας, η ακόλουθη έκθεση έχει εκτοξεύσει αυτή τη διεθνή εγκληματική συνωμοσία. Οι «πολύ υψηλής ραδιενέργειας βόμβες αλήθειας» που περιέχονται σε αυτήν την πολύ περιεκτική επιστολή έγιναν από έναν υψηλόβαθμο βρετανικό στρατιωτικό αξιωματικό που είχε αναθέσεις ανώτερων κλιμάκων που τον έβαλαν στον ίδιο χώρο με τον πρόεδρο της επιτροπής του NATO το 1975, καθώς και μερικές από τις πιο ισχυρές εταιρικές επιχειρήσεις στο στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εδώ είναι μόνο ένα απόσπασμα από την προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 19 Μαρτίου 2010 κάτω από τον εσκεμμένα παραπλανητικό τίτλο: Anglo Saxon Mission – The Timeline – Επιστολή από έναν καταγγέλλοντα Στη συνέχεια, ή ταυτόχρονα, βιολογικά όπλα θα χρησιμοποιηθούν κατά του κινεζικού πληθυσμού. Τούτο θα ξεκίνησε τότε μια άλλη αλυσίδα γεγονότων που θα κατέρρεε ολόκληρη την κινεζική πολιτική και κοινωνική υποδομή. Αυτό αναφέρθηκε ως εξής: Ασθένεια, ακολουθούμενη από εκτεταμένη έλλειψη τροφίμων, ακολουθούμενη από μαζική λιμοκτονία. […] Οι βιολογικοί παράγοντες περιγράφηκαν ότι είναι παρόμοιοι με τη γρίπη και θα εξαπλώνονταν σαν πυρκαγιά. Μας κλονίζει και μας αρρωσταίνει να περιγράψω αυτά τα γεγονότα. Μας ενοχλεί ακόμη περισσότερο να γνωρίζουμε ότι πιθανά γεγονότα χειραγωγούνται για να προκαλέσουν την εξαφάνιση ολόκληρου μέρους της ανθρώπινης φυλής.

Αυτός ο τίτλος είναι αρκετά «παραπλανητικός» όχι επειδή δεν είμαστε μάρτυρες μιας βασικά αγγλο-αμερικανικής σειράς βιοτρομοκρατικών μαύρων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στον κόσμο. Μάλλον, επειδή η πραγματική δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία των ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις σχετικά πρόσφατες αγγλοσαξονικές. Ως θέμα ιστορικού γεγονότος, η μαγεία Khazarian ανέλαβε την Αγγλική Μοναρχία όχι πολύ καιρό μετά την θεμελίωση των πρώτων βασιλιάδων στο θρόνο στο Λονδίνο. Εξάλλου, κανένα βασίλειο δεν μπορεί να διαρκέσει χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση για να διατηρήσει τότε το κάστρο και το δικαστήριο. Δείτε: Η ΚΗΑΖΑΡΙΑΚΗ ΜΑΦΙΑ: Δεν ξέρετε, ό,τι δεν ξέρετε!



Ο μόνος τρόπος με τον οποίο η σημερινή πανούκλα ή οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη μάστιγα για αυτό το θέμα θα κατανοηθεί σωστά και θα θεραπευθεί επιτυχώς είναι να εντοπιστούν οι αληθινοί δράστες που έχουν παραμείνει στις σκιές για χιλιετίες. Αυτά τα άτομα αναγνωρίζονται κατηγορηματικά στην έκθεση που ακολουθεί:

Συμπέρασμα:

Αυτό που συμβαίνει πραγματικά εδώ το 2020 είναι ότι εκείνοι που κατοικούν στην κορυφή της κορυφής της παγκόσμιας πυραμίδας δύναμης δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν αυτό τον πλανήτη φυλακή. Υπάρχουν απλά πάρα πολλοί από εμάς «κρατούμενους» που είναι εντελώς εκτός του ελέγχου τους. Όχι μόνο αυτό, αλλά το επίπεδο της ακραίας μικροδιαχείρισης και υπερ-ελέγχου που είναι απαραίτητο για να διατηρήσουν οποιαδήποτε εμφάνιση τάξης έχει γίνει αρκετά νευροσπαστικό για αυτούς.

Αυτή η ταχεία ένταση καθιστά την TPTB εξαιρετικά ανήσυχη και αρκετά τρελή. Η κτηνοτροφία μόνο στις οικογένειες Illuminati είναι αρκετή για να οδηγήσει όλα τα παιδιά τους τρελά, τα οποία είναι ήδη τρελά. Έτσι, οι παλαιότερες γενιές δεν έχουν πλέον τους απαραίτητους κληρονόμους και διαδόχους για να συνεχίσουν την παράδοξα πατριαρχική παράδοση της κυριαρχίας και του ελέγχου.

Κατά συνέπεια, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε όλο και περισσότερους τρομοκρατικούς αγώνες τύπου Gladio προκειμένου να κρατηθούν τα πράγματα υπό τον έλεγχό τους. Η συνεχιζόμενη εξέλιξη των βιοτρομοκρατικών ενεργειών από κοροναϊό είναι ίσως το πιο καταφανές παράδειγμα της απόλυτης απελπισίας τους.

Να θυμάστε ότι το Gladio είναι το τρομοκρατικό σκέλος του ΝΑΤΟ και τι είναι πραγματικά ο «Οργανισμός Τρομοκρατίας του Βόρειου Ατλαντικού». Αλλά ακόμη και η «στρατηγική της έντασης» του Gladio μπορεί να μην τους εξυπηρετεί καλά, καθώς η απρόβλεπτη εξάντληση των ταραχών φυλακών στην Ιταλία δείχνει γραφικά (εκτός αν υποκινούν ένα διάλειμμα στη φυλακή στην αυλή τους). Το γεγονός ότι το Gladio ιδρύθηκε αρχικά από τη μαύρη αριστοκρατία στην Ιταλία για να κάνει τη βρώμικη δουλειά του είναι επίσης αρκετά ξεκάθαρο υπό το φως της εθνικής κλειδαριάς.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η Ιταλία ήταν η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα που έπρεπε να στοχεύσει με το bioweapon coronavirus για έναν συγκεκριμένο λόγο. (Δείτε: Η Ιταλία παίζει με τη φωτιά όταν πρόκειται για την Κίνα;). Γνωρίζατε ότι η Ιταλία είχε σοβαρά προβλήματα με το Deep State όταν η NYT δημοσίευσε αυτόν τον τίτλο: «Αψηφώντας τους Συμμάχους, η Ιταλία σηματοδοτεί τη νέα οδό μετάξης με την Κίνα».

Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι το March Madness 2020 φαίνεται να είναι η αρχή του τέλους της ατζέντας της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που κάνει ή πεθαίνουν για την ελίτ της εξουσίας τώρα που έχουν δεσμευτεί απόλυτα να διοργανώσουν μια μη βιώσιμη παγκόσμια πανδημία. Δεν διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής για την αστυνόμευση αυτής της πανδημίας, καθώς το συνέλαβαν, είναι σε μεγάλο πρόβλημα. Επειδή όταν η σκόνη εγκατασταθεί, κάθε κάτοικος του πλανήτη πρόκειται να κάνει μερικές σοβαρές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν NIMBYs με αυτήν την πανδημία, οπότε όλοι θα θέλουν απαντήσεις που θα οδηγήσουν μόνο στην απογοητευτική επιστολή του 2010 του Βρετανού αξιωματικού.

Τέλος, εάν υπάρχει μια απρόβλεπτη αναστροφή της περιουσίας στην αποθήκη για τις ελίτ, είναι αυτό: μοιάζει με την πανδημία του κοροναϊού που πρόκειται να καταλήξει να είναι η ασημένια σφαίρα που παίρνει κάτω 5G-FOREVER! Μέχρι να έρθει η κορώνα, το 5G juggernaut έτρεξε σε όλη τη γη παρά τους γνωστούς και ακραίους κινδύνους για την υγεία. Τώρα, η 5G έχει τραβήξει τόσο πολλή προσοχή και αξίζει τον έλεγχο, επειδή έχει εμπλακεί βαθιά στην πανδημία του κοροναϊού, η εξέλιξη πιθανότατα θα σταματήσει από τα μεγάλα και τα μικρά έθνη.

Επιχείρηση Gladio: Ένα διεθνές ΝΑΤΟ / CIA τρομοκρατική οργάνωση

Τι είναι το Gladio;

Αυτή η μακρά ξεχασμένη σειρά ταινιών του BBC Timewatch που έσπασε το καπάκι στο Gladio για πολλούς πολίτες. Ο σκηνοθέτης σκοτώθηκε δυστυχώς σε εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες που διέρχονται από τα αμερικανικά έθιμα Το ντοκιμαντέρ έχει ταφεί και ποτέ δεν επαναλαμβάνεται ή απελευθερώνεται, επομένως αυτό είναι σε πολύ χαμηλή ποιότητα.

Operation Gladio – Full 1992 documentary BBC

[embedded content]

Ντάνιελ Γκάνσερ



Ένας συγγραφέας που πιστώνεται με τη βοήθεια του φεγγαριού που υποστηρίζεται από το κράτος στη Δυτική Ευρώπη, μίλησε για τη «Συνθήκη της Ρώμης και την υποστήριξη των ΗΠΑ Gladio»

BUT FIRST: Treaty of Rome & US-backed Operation Gladio

[embedded content]

Δημοσίευσε επίσης αυτό το άρθρο στην ιστοσελίδα του: Secret Warfare: Από τη λειτουργία Gladio έως 9/11 (pdf) (τοπικό αντίγραφο σε προσωρινή αποθήκευση)



και έγραψε το βιβλίο Μυστικά στρατεύματα του ΝΑΤΟ (Amazon) στο Gladio.



Paul L Williams



Έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο το περασμένο καλοκαίρι Λειτουργία Gladio Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΤΗΣ ΚΥΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ MAFIA (σελίδα εκδότη) Από τον PAUL L. WILLIAMS (σελίδα Amazon)



Έκανε μια σύντομη συνέντευξη 30 λεπτών στην RT, όπου παραδέχτηκε ότι ήταν ένας νεόκτιστος δια βίου, μέχρι οι έρευνές του να τον οδηγήσουν να έχει μια στροφή στις απόψεις του.

CIA’s “Operation Gladio” with Paul Williams

[embedded content]

Πρόσφατα συζήτησε το βιβλίο και τα ευρήματά του σε πολύ μεγαλύτερο βάθος για 2 ώρες σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό των ΗΠΑ που βρήκαμε στο YouTube.

Paul L. Williams OPERATION GLADIO

[embedded content]

Και τα δύο αυτά (σύνδεσμοι στο τέλος) απλά σε περίπτωση που «εξαφανίζονται», δεδομένης της ευαίσθητης φύσης τους και της αστυνομίας ελέγχου σκέψης, όλο και περισσότερο ενεργοί.



Γνωστές λειτουργίες Gladio



Υπάρχουν πάρα πολλοί για να αναφέρω, αλλά εδώ είναι μερικοί:



Ιταλία Κακή δολοφονία του Aldo Moro

GLADIO, NATO: Aldo Moro

[embedded content]

Οι Τρελλοί Βραβευτικοί Δολοφόνοι



• Η εξομολόγηση χτυπά το φως στη λειτουργία Gladio Σύνδεση με τους «Crazy Brabant Killers»



Οι Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι



Οι «Τούρκοι (Γκρίζοι) Λύκοι» αποτελούσαν μια τρομοκρατική ομάδα που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην αποσταθεροποίηση της Ρωσίας / Κίνας στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου στρατηγικής για τη ριζοσπαστικοποίηση της ομάδας χωρών μεταξύ Τουρκίας και Κίνας σε πανευρωπαϊκό τούρκικο εθνικισμό.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

