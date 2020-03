Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Από τι είναι κατασκευασμένα τα Chemtrails – Αεροψεκασμοί; Βιολογικά όπλα; Coronavirus;

Η ισπανική γρίπη πρέπει να ονομάζεται γρίπη του Κάνσας

Αυτό που τα μέσων ενημέρωσης, οι πολιτικοί και οι ειδικοί στον τομέα της υγείας σχεδόν ποτέ δεν αναφέρουν όταν μιλάνε για τη λεγόμενη ισπανική γρίπη, η οποία σκότωσε 25 έως 50 εκατομμύρια ανθρώπους μεταξύ του 1918 και του 1920, από όπου προέρχεται και που την εξαπλώθηκε παγκοσμίως. Ένας ρητά και συνειδητά παραμένει σιωπηλός για την πηγή και πως δεν έχει γίνει τίποτα για να αποφευχθεί η εξάπλωση.

Ο μολυσματικός ιός της γρίπης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αμερικανική στρατιωτική βάση Fort Riley, Κάνσας, ΗΠΑ, την άνοιξη του 1918. Οι Αμερικανοί στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν εκεί για τον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο και κάθισαν και φτάρτησαν, εξαπλώνοντας τον ιό σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αμερική . Όταν μεταφέρθηκαν μπροστά, ο ιός ήρθε μαζί τους στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο.

Η ακόλουθη φωτογραφία δείχνει εκατοντάδες άρρωστους στρατιώτες των ΗΠΑ στο στρατιωτικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης του Kansas, 1918 ή 1919:

Έτσι, η προέλευση είναι το Κάνσας και επομένως η ασθένεια θα πρέπει να ονομάζεται γρίπη του Κάνσας, επειδή δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία. Μόνο αυτό δεν είναι εφικτό, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντοτε «το καλό» και οι Αμερικανοί και ιδιαίτερα οι αμερικανοί στρατιωτικοί δεν πρέπει να συνδέονται με εκατομμύρια θανάτους, ακόμα και αν είναι αλήθεια.

Η ισπανική γρίπη είναι γνωστή μόνο επειδή η Ισπανία ήταν ουδέτερη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ως εκ τούτου δεν είχε ως λογοκρισία όπως οι πολεμοχαρείς χώρες, οι οποίες δεν ανέφεραν τίποτα για την πανώλη και τη μαζική εξαφάνιση στρατιωτών και πολιτών που θεωρούνταν επιβλαβείς για τον πόλεμο. Στην Ισπανία, η θανατηφόρα ασθένεια αναφέρθηκε ανοικτά και εκτενώς και γι ‘αυτό δόθηκε το όνομα Ισπανική γρίπη.

Το γεγονός είναι ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν η πηγή του ιού και οι αμερικανοί στρατιώτες το έδιναν παντού. Όσον αφορά την επικαιρότητα, πού ή ποια είναι η πηγή του ιού κορώνας σήμερα; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτουν οι ιολόγοι.

Τώρα οι Κινέζοι άκουγαν στενά όταν ο διευθυντής του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) Ρόμπερτ Ρέντφιλντ ρωτήθηκε σε ακρόαση του Κογκρέσου την Τετάρτη εάν οι θάνατοι αποδόθηκαν λανθασμένα στη γρίπη αντί για το convid-19. Ο ίδιος απάντησε: «Ορισμένες περιπτώσεις έχουν πράγματι διαγνωσθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Αυτό σημαίνει ότι ο ιός corona μπορεί να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να φτάσει στην Κίνα, τον οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν εκεί. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκαν τελικά ότι οι περιπτώσεις κοροναϊών ήταν μεταξύ εκείνων που προηγουμένως πέθαναν από τη γρίπη. Η πραγματική πηγή του ιού ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ένας σχολιαστής. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν τον κόσμο, ιδιαίτερα την Κίνα, μια συγγνώμη», δήλωσε ένας άλλος. «Ο αμερικανικός ιός κορώνας», έγραψε ένα.

Η θεωρία έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ένας σεβαστός επιδημιολόγος Zhong Nanshan δήλωσε σε μια συνήθη παρατήρηση σε συνέντευξη τύπου στις 27 Φεβρουαρίου ότι ο ιός, αν και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα, «μπορεί να μην είναι από την Κίνα» .

Ο Zhong αργότερα διευκρίνισε τη δήλωσή του, λέγοντας ότι η πρώτη θέση μιας νόσου που ανακαλύφθηκε δεν είναι «η ίδια με την πηγή». Είπε στους δημοσιογράφους: «Αλλά δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ιός προέρχεται από το εξωτερικό. Μόνο μέσω έρευνας και ανίχνευσης μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση.»

Αλλά μόνο η πρώτη παρατήρηση του Zhong έχει κολλήσει, επαναλαμβάνεται από κινέζους διπλωμάτες, κρατικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους που έχουν προωθήσει σθεναρά την ιδέα.

Την Πέμπτη, ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών πρότεινε ότι ο στρατός των Η.Π.Α. μπορεί να έχει φέρει τον ιό στο Γουχάν, το κέντρο της επιδημίας

Ο Zhao Lijian κατηγόρησε τις ΗΠΑ για έλλειψη διαφάνειας, δήλωσε στο Twitter: «Το CDC πιάστηκε επί τόπου, πότε ξεκίνησε η ασθενής στις ΗΠΑ; Πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί;» Ζήτησε ο Zhao Lijian. «Ποια είναι τα ονόματα των νοσοκομείων;» «Θα μπορούσε να είναι ο αμερικανικός στρατός που έφερε την επιδημία στο Wuhan.

Η «θεωρία» του Zhao επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία, η οποία ταξίδεψε στο Wuhan για τους Παγκόσμιους Στρατιωτικούς Αγώνες τον Οκτώβριο του 2019, εβδομάδες πριν από την πόλη επιβεβαίωσε το ξέσπασμα του Δεκεμβρίου. Η αντιπροσωπεία ήταν μέρος της ομάδας 300 Αμερικανών αθλητών που συμμετείχαν στα στρατιωτικά παγκόσμια παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής μηδέν ήταν στρατιώτης των ΗΠΑ, ήρθε στα παιχνίδια στο Wuhan και έτσι έφερε τον ιό στην Κίνα. Αλλά η Ουάσινγκτον το κρατά εντελώς κάτω από την κάλυψη.

Η φωτογραφία δείχνει την είσοδο αμερικανών στρατιωτών στο γήπεδο Wuhan:

Είναι η δεύτερη φορά που οι αμερικανοί στρατιώτες πυροδοτούν μια παγκόσμια πανδημία και καλύπτονται όπως πριν από 100 χρόνια;

Είδαμε ότι το καθεστώς Trump και το CDC υποβάθμισαν την επιδημία από την αρχή και το περιέγραψαν ως απλή γρίπη. Ο Trump ισχυρίστηκε ότι είχε την κατάσταση υπό έλεγχο και ότι υπήρχε ένα μόνο πρόβλημα στο εξωτερικό.

Η ασήμανσή του με εντυπωσιάζει όταν ο παππούς του, Frederick Trump, πέθανε στις 27 Μαΐου 1918 στην πόλη της Νέας Υόρκης της γρίπης του ισπανικού Κάνσας.

Αλλά η επανεκλογή του είναι πρωταρχικής σημασίας και δεν έχει την πολυτέλεια να δει το αμερικανικό οικονομικό δυστύχημα, έτσι τα αρνητικά νέα είναι ανεπιθύμητα. Οι αγορές δεν ενδιαφέρονται.

Ο καταρράκτης των απαγορεύσεων και των ακυρώσεων σε όλο τον κόσμο που προκλήθηκαν από τον ιό corona έχει προκαλέσει τις αμερικανικές μετοχές τις χειρότερες απώλειες από τη «Μαύρη Δευτέρα» το 1987.

Το S & P 500 υποχώρησε 9,5% την Πέμπτη. Ο δείκτης, ο οποίος έπληξε το υψηλό όλων των εποχών τον Φεβρουάριο, έκτοτε έχασε ένα επιβλητικό 26,7 τοις εκατό, καταλήγοντας στο τέλος του 11ετούς ρεκόρ.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 10 τοις εκατό, τη χειρότερη ημέρα από την πτώση σχεδόν 23 τοις εκατό στις 19 Οκτωβρίου 1987, γνωστή ως «Μαύρη Δευτέρα».

Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν επίσης μια από τις χειρότερες ημέρες, χάνοντας 12% παρά την υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να βοηθήσει.

Ας δούμε τι συμβαίνει την Παρασκευή 13η. Εν πάση περιπτώσει, η ζημία που προκαλείται από τα μέτρα περιορισμού είναι γιγαντιαία.

Η εντολή του Trump να μην επιτρέψει στους ταξιδιώτες από τον χώρο Σένγκεν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα σπάσει το λαιμό της βιομηχανίας μεταφορών, ταξιδιών και τουρισμού. 2524 αεροπλάνα διασχίζουν τον Ατλαντικό ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ !!!

Αν όλοι μένουν στο έδαφος ή πετούν γύρω από άδειο, έχουν ουρά αρουραίων με αρνητικές συνέπειες. Εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους.

Η ρύθμισή του δεν είναι «αδιάβροχη» καθόλου, επειδή μπορείτε να πετάξετε στην Αγγλία ή σε άλλη χώρα εκτός Σένγκεν, για παράδειγμα, και από εκεί στις ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, μοιάζει περισσότερο με επίθεση κατά της ΕΕ … έναντι της Κίνας και του Ιράν.

Η Μέρκελ έδωσε στους Έλληνες «ελπίδα» στην οποία είπε: «Το 60 έως 70 τοις εκατό των ανθρώπων στη Γερμανία θα μολυνθεί από τον ιό κορώνας». Οι προοπτικές είναι εξαιρετικές!

Ετοιμαστείτε για τις ιταλικές συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη, όταν άλλες χώρες είναι εντελώς κλειστές. Ακόμα περισσότερες ενέσεις της κεντρικής τράπεζας και περικοπές των επιτοκίων δεν φέρνουν τίποτα και θα εξαφανιστούν.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ήμουν στην Αρμενία επειδή ήμουν προσκεκλημένος στο γάμο ενός φίλου εκεί. Δεν έχω δει τίποτα να κάνει με τον ιό. Τίποτα στη Ρωσία. Μόνο το προσωπικό του αεροδρομίου φοράει μάσκες και γάντια. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο είναι δυνατή χωρίς εμπόδια και είμαι πίσω με ασφάλεια στην Αμπχαζία.

Αχ ναι, παρακολούθησα την ταινία εξάπλωσης 2011 με πρωταγωνιστές τους Matt Demon, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, δικαστικό νόμο και Kate Winslet. Η ταινία ακολουθεί το ξέσπασμα ενός θανάσιμου ιού που ονομάζεται MEV-1 και των καταστροφικών επιπτώσεών του στην κοινωνία.

Η ταινία δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με το CDC και την ΠΟΥ και μεταδίδει το μήνυμα ότι υπάρχει μόνο ένας κανόνας συμπεριφοράς για να φυλακιστείς, να εμβολιαστείς με ένα νεοεπτυγμένο εμβόλιο όταν έρχεται και να μην πιστέψεις σε κανέναν από την εναλλακτική ιατρική ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μόνο τα επίσημα όργανα γνωρίζουν τι είναι σωστό και πρέπει να τα πιστέψετε και να τα ακολουθήσετε άνευ όρων, μέχρι την πλήρη στέρηση της ελευθερίας. Αυτό που δημιουργήθηκε ως φαντασία το 2011 είναι πλέον πραγματικότητα.

