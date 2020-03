Οι τουρκικές δυνάμεις εφαρμόζουν ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Περιλαμβάνει πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου “Bayraktar TB2”.

Συνεχίζει η Τουρκία τις προκλήσεις στον Έβρο, δίνοντας στη δημοσιότητα το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόζουν οι τουρκικές δυνάμεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη, λόγω της συγκέντρωσης προσφύγων.

Το σχέδιο έχει ονομαστεί “1453” – ονομασία καθόλου τυχαία φυσικά μιας και πρόκειται για το έτος άλωσης της Κωνσταντινούπολης- και πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου “Bayraktar TB2”, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενων επαναπροωθήσεων εκ μέρους των ελληνικών αρχών.

Τα τουρκικά drone, συγκεκριμένα, εντοπίζουν το σημείο, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι επαναπροωθήσεις, και άμεσα ενημερώνουν τις επίγειες τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες αναλαμβάνουν – στη συνέχεια – το έργο της αποτροπής των ελληνικών κινήσεων.

Βίντεο δείχνει Τούρκους χειριστές Bayraktar TB2 να παρακολουθούν τις κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων, αλλά και της FRONTEX στα σύνορα.

Drone surveillance of #Greece troops by #Turkey on border code named as «1453», a reference to the conquest of Constantinople (Istanbul) by Turkish army.

The footage was advertised by Turkish state-run news agency Anadolu. #NeoOttomanism by any means. pic.twitter.com/bjoiskIvRl

Tα Bayraktar TB2 είναι UAV παρακολούθησης και δεν φέρουν οπλισμό. Έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στις επιχειρήσεις της Τουρκίας σε Συρία και Λιβύη με μέτρια αποτελέσματα καθώς καταρρίπτονται εύκολα.

Πηγή: Hurriyet

