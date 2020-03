5/5 (1)

Τον Οκτώβριο του 2019, μια ομάδα 15 επιχειρηματιών, κυβερνητικών αξιωματούχων και γιατρών συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη για να σχεδιάσει την παγκόσμια απάντηση σε ένα παγκόσμιο ξέσπασμα ενός φαινομένου ποτέ και πριν και τελείως πλασματικού κορωναϊού.

Πρόκειται για μια άσκηση με συγκινησιακές ομοιότητες, με ταυτοχρόνως, με το 2019-nCoV. Τρεις και μισή ώρα αργότερα, η ομάδα ολοκλήρωσε την άσκηση προσομοίωσης και, παρά τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τον υποθετικό κοροναϊό από τη θανάτωση 65 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο φανταστικός κοροναϊός στο κέντρο της προσομοίωσης του Event 201, μια συνεργασία μεταξύ του Johns Hopkins Center for Health Security, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντζα Γκέιτς, ονομάστηκε CAPS και ξεκίνησε με χοίρους στη Βραζιλία πριν εξαπλωθεί γύρω από κόσμος.

Πολλοί από εκείνους που συμμετείχαν στο Event 201 δήλωσαν ότι το Big Tech δεν είναι πλέον πλατφόρμα, αλλά σταθμός και πρέπει να παρεμβαίνει για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. Ένα άλλο δώρο συνήθως δαιμονοποίησε θεωρίες συνωμοσίας. Το σχέδιο ήταν να λογοκρίνει όλες τις πληροφορίες από το Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία «πλαστών ειδήσεων» υποστηρίζοντας ότι η διάδοση ψευδών πληροφοριών κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από το συνηθισμένο και θα πρέπει να σταματήσει.

Η ημερήσια διάταξη χωρίς μετρητά

Η ταμειακή ατζέντα είναι μέρος του προγράμματος της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που συμβαδίζει με τον μετανθρωπισμό, δηλαδή την ψηφιοποίηση όλων των στοιχείων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων, των πληροφοριών και της ίδιας της ζωής.

Με την εφαρμογή του μέτρου, μια κοινωνία χωρίς μετρητά θα μπορεί να ελέγχει, να παρακολουθεί κάθε οικονομική συναλλαγή, επιτρέποντας στις αρχές να δημιουργήσουν μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ποιος θα σταματήσετε οποιαδήποτε πιθανή ανυπακοή ή επανάσταση προτού συμβεί.

Επίσης, αυξάνει τα έσοδα της κυβέρνησης μέσω φόρων. Για παράδειγμα, η Κίνα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να ανταποκριθεί στην ημερήσια διάταξη χωρίς μετρητά, δηλώνοντας ότι τα χαρτονομίσματα πρέπει τώρα να τεθούν εκτός κυκλοφορίας λόγω της πιθανότητας να περιέχει ίχνη του COVID-19 και έτσι να συμβάλλει στη διάδοση του κοροναϊού.



Καραντίνα και στρατιωτικός νόμος

Οι κυβερνήσεις απολαμβάνουν τα σενάρια του στρατιωτικού δικαίου, επειδή τα ανθρώπινα δικαιώματα αναστέλλονται. Η αυταρχική Κίνα έχει επαινεθεί από πολλούς παγκοσμιοποιημένους, όπως ο καθυστερημένος Ντέιβιντ Ρόκφελλερ ή τον ΠΟΥ ως πρότυπο για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη. Ορισμένες από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που καταφέρνουν να αποφύγουν την κινεζική λογοκρισία δείχνουν το αστυνομικό κράτος. Η Ιταλία έχει εκδώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει αναπτύξει τα στρατεύματά της στους δρόμους και η Ισπανία σχεδιάζει να δηλώσει κατάσταση ανησυχίας.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Η πανδημία του κοροναϊού έχει δώσει μια καλή δικαιολογία για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να βρουν ένα από τα αγαπημένα τους προγράμματα νέας παγκόσμιας τάξης: τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ο λόγος που η ημερήσια διάταξη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ότι επιτρέπει στις αρχές να έχουν πρόσβαση στο ανθρώπινο σώμα, και όχι μόνο στο σώμα των πολιτών, αλλά και στην κυκλοφορία του αίματος.

Για να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε ιδέα τι είναι εκείνη η βελόνα όταν εγχέεται, έτσι ώστε όλα τα είδη στοιχείων να μπορούν να εμφυτευτούν στο σώμα μας. Συμπτωματικά (ή όχι), η Κίνα ψήφισε νόμο στις 29 Ιουνίου 2019, ο οποίος εφάρμοσε εθνικό υποχρεωτικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

Συμπτωματικά (ή όχι), ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2019, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την επιδημία του κοροναϊού έγινε παγκόσμια είδηση. Για να μην πούμε, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εμβόλια DNA και μικροτσίπ.

Bill Gates ID2020: ψηφιακή αναγνώριση μέσω μικροτσίπ

Ο Bill Gates, η εστία της νέας παγκόσμιας τάξης, οδηγεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και εμβόλια για χρόνια. Ο συνιδρυτής της Microsoft ήταν μέρος του Event 201 που μίλησε για την πανδημία του coronavirus πριν συμβεί.

Αλλά ο Γκέιτς προώθησε επίσης ένα άλλο αμφιλεγόμενο έργο: ID 2020. Αυτή είναι η ατζέντα του ανθρώπινου μικροτσίπ. Πωλείται ως «ένας αξιόπιστος τρόπος» για να εκπληρώσει ένα «θεμελιώδες και καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα»: να προστατεύσει την ταυτότητά σας τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στον φυσικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το έργο της Google Nightingale, το οποίο θα έχει πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, ονόματα και διευθύνσεις χωρίς να χρειάζεται να συμβουλεύεται ασθενείς.

2030 Ημερήσια διάταξη: Wuhan, μία από τις έξυπνες πόλεις της Κίνας

Μια ατζέντα που εμπλέκεται στην πανδημία του κοροναϊού είναι η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, η οποία περιλαμβάνει «έξυπνες πόλεις». Πριν από την πανδημία, η Κίνα είχε ήδη σχεδιάσει ποιες από τις πόλεις της θα προγραμματιστούν να γίνουν πιλοτικές «έξυπνες πόλεις». Ο Γουχάν ήταν ένας από αυτούς (που έχει νόημα γιατί ήταν επίσης ο τόπος της εκτόξευσης της Κίνας 5G).

Συμπέρασμα

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η τελετή έναρξης των Αγώνων του Παγκοσμίου Πολέμου του 2019 στο Γουχάν δηλώνει έναν «Νέο Κόσμο», αναφερόμενος στη Νέα Παγκόσμια Τάξη και σηματοδοτώντας επίσης τη μεταμόρφωση της κοινωνίας, ακόμα μια ένδειξη ότι το όλο γεγονός ήταν έτοιμο. Όποια και αν είναι η αλήθεια για την προέλευση του ίδιου του ιού, ποιος το δημιούργησε, πώς απελευθερώθηκε και αν είναι πραγματικά τόσο επικίνδυνο, το όλο φαινόμενο της πανδημίας του κοροναϊού είναι αναμφισβήτητα χρησιμοποιούμενο για να επιταχύνει διάφορες ημερήσιες διατάξεις της Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Ελέγχουν τον λαό με Drones

Μην φοβάστε το ιό του κορόνα αλλά αυτά που σας ετοιμάζει η νέα τάξη

It is very dangerous to catch each patient or drunk was charged with coronavirus infection !!!

Trump about Virus.

Âmes sensibles s’abstenir. Coronavirus: les médias nous mentent! partie 19

