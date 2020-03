5/5 (1)





Αυτό είναι πολύ πιο πιθανό!

Η κινεζική κυβέρνηση διεξήγαγε μια άσκηση στο Wuhan στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, προσομοιάζοντας μια απάντηση σε … ένα νέο στέλεχος του κοροναϊού!

Ποιες είναι οι πιθανότητες οι κινεζικές αρχές να επιλέξουν τυχαία να ασκήσουν έναν κοροναϊό στη χώρα τους, δεδομένων των χιλιάδων παθογόνων και ασθενειών για τις οποίες θα μπορούσαν να ασκήσουν;

Αυτή η άσκηση πραγματοποιήθηκε ακριβώς 30 ημέρες πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2019 – την ίδια ημερομηνία που άρχισαν τα στρατιωτικά παιχνίδια του Γουχάν και την ίδια ημερομηνία που συνέβη το 201 (Big Pharma, Bill Gates, CDC της Κίνας, CDC της Αμερικής κλπ. ). πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, όπου προσομοιάστηκε ένα «πλασματικό» σενάριο για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας κορωνοϊού.



Όπως η κινεζική κυβέρνηση προηγούμενη γνώση; Οι κινεζικές αρχές διενήργησαν μια νέα άσκηση ιού κορώνας 30 ημέρες πριν ξεκινήσουν οι στρατιωτικοί αγώνες του Wuhan.

Αυτές οι πληροφορίες έγιναν γνωστές από τη θαρραλέα αναφορά της Κινέζας δημοσιογράφου Τζένιφερ Ζενγκ (και του Σπύρου Σκούρα για την τηλεοπτική του συνέντευξη):

Coronavirus Crisis in China: What To Believe? Brave Journalist Lifts Veil of Secrecy

Στην ιστοσελίδα της, η Zeng δημοσίευσε μια αγγλική μετάφραση του κινεζικού άρθρου Wuhan Customs Holds 30 Days Countdown για στρατιωτικές ασκήσεις και ασκήσεις έκτακτης ανάγκης σε λιμάνια, οι οποίες αποκάλυψαν την άσκηση.

Εδώ είναι οι 3 πρώτοι παράγραφοι:

«Μια εισερχόμενη πτήση από μια άγνωστη χώρα έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Wuhan Tianhe σήμερα το απόγευμα (18 Σεπτεμβρίου). Ξαφνικά, η πύλη παρακολούθησης της πυρηνικής ακτινοβολίας ανησυχεί. Τα τελωνεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Wuhan Tianhe, το οποίο υπάγεται στο τελωνείο του Wuhan, αμέσως έλεγξαν και εξέτασαν τον επιβάτη που προκάλεσε το συναγερμό και τις αποσκευές του. Ο επιβάτης βρέθηκε να μεταφέρει ένα μπουκάλι «μετάλλευμα της Μυανμάρ» που υπερέβη σοβαρά το κανονικό επίπεδο ακτινοβολίας

Εν τω μεταξύ, μια αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι «ένας επιβάτης στην εισερχόμενη πτήση αισθάνθηκε άβολα, είχε δυσκολία στην αναπνοή και έδειξε ασταθείς ζωτικές λειτουργίες».Τα τελωνεία του αεροδρομίου άρχισαν αμέσως το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και άρχισαν γρήγορα να καταδικάζουν τον ασθενή, να καθαρίζουν το αεροπλάνο και να διερευνούν περαιτέρω εκείνους που είχαν άμεση και έμμεση επαφή με τον επιβάτη.

Δύο ώρες αργότερα, το Κέντρο Επείγουσας Ανάγκης του Wuhan ανέφερε ότι ο ασθενής είχε διαγνωσθεί κλινικά με μια νέα λοίμωξη από κοροναϊό.

Αυτή η εικόνα δείχνει τη σκηνή στην οποία πραγματοποιήθηκε η άσκηση έκτακτης ανάγκης στο λιμάνι κατά τη διάρκεια της ημέρας στο αεροδρόμιο του Wuhan, ανταποκρινόμενη στην αντίστροφη μέτρηση 30 ημερών στους Τελωνειακούς Στρατιωτικούς Αγώνες του Wuhan 2019.



Με την έναρξη του στρατιωτικού παιχνιδιού εντός 30 ημερών, η κοινή εκτελεστική επιτροπή της Επιτροπής Τελωνείων και Στρατιωτικών Αγώνων του Wuhan διοργάνωσε αυτή την άσκηση έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο Wuhan Tianhe με το σύνθημα «Προστασία των Τελωνείων και Εξασφάλιση της Ασφάλειας των Στρατιωτικών Αγώνων».

Ο στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να βελτιωθεί η πρόληψη των κινδύνων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων πύλης και να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα της Wuhan Custom να ανταποκρίνεται σε επείγοντα περιστατικά, ιδίως στους τομείς της δημόσιας υγείας. »

Η αναφερόμενη εικόνα είναι είτε η ακόλουθη είτε η εικόνα που φαίνεται παραπάνω:

Συνέπειες :Όπως λέει η Ζενγκ, ο μέσος άνθρωπος στην Κίνα δεν έχει ιδέα για την πηγή του ιού, το φόντο της επιδημίας, και τώρα αυτή η νέα πληροφορία για την προηγούμενη γνώση της κινεζικής κυβέρνησης.Η πλειοψηφία των ανθρώπων εκεί παίρνει τις πληροφορίες τους μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κίνας όπως οι WeChat και Weibo, οι οποίες παρακολουθούνται και λογοκρίνονται σε μεγάλο βαθμό.

Στην πραγματικότητα, υπήρχαν δρακόντεροι νέοι νόμοι στην Κίνα που προβλέπουν ότι παίρνετε 15 χρόνια φυλάκισης για «διάδοση φημών» και καταδικάζοντάς σας σε θάνατο για «σκόπιμα εξαπλώνοντας τη νόσο (κοροναϊό)». Τι σημαίνει αυτό;

Πρώτον, δείχνει ότι η κινεζική κυβέρνηση – όπως οι μεγάλοι δυτικοί παίκτες USG, CDC, Big Pharma, Bill Gates και Co. – εμπλέκεται άμεσα.



Δεύτερον, μπορεί να αποδυναμώσει τη θεωρία ότι είναι ένα φυλετικό βιο-όπλο. Εάν οι Κινέζοι ήξεραν ότι αυτό θα έρθει και (τουλάχιστον) θα το επιτρέψει ή θα το δημιουργήσει σκόπιμα και θα το απελευθερώσει (στο χειρότερο), θα πυροβοληθούν στο πόδι. Είναι πολύ πιο πιθανό ότι αν το κυκλοφόρησαν στην περιοχή τους, θα αναπτύξουν ένα μη φυλετικό βιο-όπλο.

Ο δημιουργός του νόμου BioWepons λέει: Ο κοροναϊός είναι ένα βιολογικό όπλο πολέμου.

Οι θάνατοι έχουν αναφερθεί ότι έχουν αυξηθεί στο Ιράν και αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η κριτική επιτροπή εξακολουθεί να είναι αναποφάσιστη σε αυτή την ερώτηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η USG έχει σίγουρα μια μακρά ιστορία πειραματισμού με τους πολίτες της [π.χ. Β. Λειτουργία θαλάσσιου ψεκασμού (1950), πειράματα από το Ναυτικό Κέντρο Εφοδιασμού του Norfolk (1951), Λειτουργία Big Itch (1954), Έργο 112 (1962) κ.λπ.]. Γιατί η κινεζική κυβέρνηση πρέπει να είναι καλύτερη;

Η κινεζική κυβέρνηση υπογράφει την ατζέντα αποδημίας;

Υπάρχουν ακόμη πολλά ακόμα ερωτήματα από τις απαντήσεις σε αυτή την επιδημία κορωνάριου, αλλά η προηγούμενη γνώση της κινεζικής κυβέρνησης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του παζλ. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο άρθρο σχετικά με την ιστοθέση του Zeng, Μια κατάσταση βασανιστηρίων, που περιγράφει την ακραία ταλαιπωρία της από το βίαιο κινεζικό καθεστώς, το οποίο αντιστράφηκε, κλειδώθηκε, βασανίστηκε, σκοτώθηκε και έσπασε ακόμη και ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ το 1999 τα όργανα τους.

Το Φάλουν Γκονγκ (ή το Φάλουν Ντάφα) είναι μια σύγχρονη κινεζική πνευματική πρακτική που συνδυάζει τον διαλογισμό και την πρακτική με μια ηθική φιλοσοφία για τις τρεις ιδιότητες της αλήθειας, της συμπόνιας και της ανοχής. Διαφέρει από τα σχολεία του Qi Gong, καθώς δεν υπάρχει αμοιβή ή επίσημη ιδιότητα μέλους και καμία τελετουργία.

Έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι η ψυχική και σωματική υγεία βελτιώνεται σημαντικά. Μόλις κάθε δώδεκα Κινέζοι την ασκούσαν. Αν και δεν απειλούσε με κανέναν τρόπο την κινεζική κυβέρνηση, οι αξιωματούχοι αισθάνονταν ότι ήταν αριθμημένοι και οι δυνάμεις τους απειλούνταν, γι ‘αυτό κατέστρεψαν σκληρά και αηδιαστικά. Δυστυχώς, αυτό είναι το είδος του σκοταδιού που έχουμε να κάνουμε όταν πρόκειται για την κινεζική κυβέρνηση.

