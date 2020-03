Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Φυσικά, όλα μοιάζουν με θεωρία συνωμοσίας, αλλά δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο αν δεν υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις που να την υποστηρίζουν.



Δείτε αυτήν την ανάρτηση ως προειδοποίηση για το τι έρχεται σύντομα και αν νομίζετε ότι είναι γελοίο, σκεφτείτε πίσω σε αυτή τη θέση σε λίγα χρόνια ..

Το είπαν.



Μια έκθεση στο Focus αναφέρει:



«Γιατί όλοι χρειάζονται ένα τσιπ κάτω από το δέρμα τους». Και σχεδόν φαίνεται ότι οι θεωρητικοί συνωμοσίας, δυστυχώς, ήταν τελικά σωστοί στους ισχυρισμούς τους.



Το άρθρο λέει:

Σήμερα, στα περισσότερα νοσοκομεία της Γερμανίας, τα δεδομένα του ασθενούς καταγραμμένα σε χαρτί », λέει ο Pförringer – και απαιτεί:« Αυτό είναι σχετικά παλιό σχολείο, πρέπει να αλλάξει! »



Χρειάστηκε ένα λογικό πρότυπο για τη μεταμόσχευση ενός τσιπ σε ασθενείς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με χρόνιες ασθένειες, δυσανεξία σε φάρμακα, προηγούμενες λειτουργίες ή επαφή έκτακτης ανάγκης.

Μόλις οι άνθρωποι έχουν αυτό το τσιπ κάτω από το δέρμα τους, δεν θα είναι πολύ πριν φτάσει ο πρώτος εμπειρογνώμονας και ισχυρίζεται:

«Σήμερα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πληρώνουν με μετρητά που είναι εύκολο να χάσουν. Είναι σχετικά παλιό σχολείο και πρέπει να αλλάξει! «



Αυτό που δεν αναφέρεται, ωστόσο, είναι οι κίνδυνοι πίσω από αυτό.



Αυτή η ασύρματη μετάδοση πληροφοριών παρουσιάζει κίνδυνο.



Βασικά, ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τις ηλεκτρονικές διεργασίες που πραγματοποιούνται μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη. Επομένως, δεν μπορεί να ελέγξει ακριβώς ποια δεδομένα ανταλλάσσονται. Και φυσικά ένα τέτοιο τσιπ μπορεί να διαβάσει κρυφά εάν ο φορέας είναι απρόσεκτος.



Με ένα κατάλληλο σαρωτή, δεν είναι μόνο δυνατή η ανάγνωση πληροφοριών σε κοντινή απόσταση, αλλά και σε μερικές εκατοντάδες μέτρα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για ορισμένες εφαρμογές όπως η εφοδιαστική. Ωστόσο, πολύ επικίνδυνο ως μέρος της διαδικασίας πληρωμής.

Οι εταιρείες που συλλέγουν και ενδεχομένως πωλούν δεδομένα RFID θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προφίλ χρήσης, κίνησης και κατανάλωσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη γνώση και τη συναίνεση των πελατών. Χωρίς συνειδητή ενημέρωση και έγκριση, ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια προσωπικά δεδομένα διαβάζονται μέσω RFID. Τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να διαβάσουν και να αλλάξουν θεωρητικά τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τσιπ χωρίς να το γνωρίζουν.



Άλλες αρνητικές επιπτώσεις θα ήταν:

Δεν θα ήταν πλέον ανώνυμη, όπως στην περίπτωση των μετρητών, το κράτος ή το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας ή άλλα κρατικά όργανα θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν κάθε αγορά από εσάς και αυτό θα σας περιόριζε πάρα πολύ στην ελευθερία σας. Μπορείτε να σκεφτείτε περαιτέρω αποτελέσματα για τον εαυτό σας.

Δεν θα μπορούσατε να δώσετε μόνο λίγα ευρώ σε έναν άστεγο, για παράδειγμα, ή δεν θα ήταν τόσο εύκολο όσο είναι σήμερα.

Εάν μια τράπεζα χρεοκόπησε, δεν μπορείτε να αποσύρετε τα χρήματά σας εκ των προτέρων, είμαστε εντελώς στο έλεος των τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι το τραπεζικό σύστημα παραμένει όπως είναι.

Μπορείτε να αναγκάσετε κάποιον να κάνει πράγματα που δεν θέλετε να κάνετε απειλώντας να αποκλείσετε την πρόσβαση στα χρήματα.



Τέλος, θα ήταν το τελικό βήμα της συνολικής επιτήρησης.



Είναι πολύ ανησυχητικό, κατά την άποψή μου, ότι πολλά από αυτά που ισχυρίστηκαν οι θεωρητικοί της συνωμοσίας αποδείχτηκαν αληθινά εκ των υστέρων.



Εξαετίας τον αποκλεισμό ο κόσμος αρχίζει να τρελαίνεται, πετυχαν τα σχέδια τους η ΝΤΠ.

Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα θα ήταν το σκάνδαλο της NSA, η υπόθεση Pizzagate ή The Epstein και τώρα προφανώς και αυτή η θεωρία.



Υπάρχουν πολλά περισσότερα για να πούμε τι μπορούμε να περιμένουμε.



Το ID 2020 και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης είναι δύο ακόμη θέματα που είναι πολύ σημαντικά και θέλω πραγματικά να τα αναφέρω εδώ και πολύ καιρό.



Όλα αυτά θα έρθουν, αλλά όλα θα είναι εγκαίρως.



Να είστε προσεκτικοί στο μέλλον που ονομάζετε θεωρητικούς συνωμοσίας, τότε θα μπορούσε να είναι ότι έχει δίκιο, όπως βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα.



Και τότε παρατηρούμε ότι είναι αργά για να αναλάβουμε δράση



Όλοι στο κόλπο!!!

Προβλέπει στρατιωτικό νόμο λόγω Κορωνοϊού.

Μετά από έντονες αντιδράσεις αποσύρθηκε το κομμάτι που αφορά τον Στρατό.

Εδώ όμως, στο… ΜΑΛΑΚΙΣΤΑΝ, δεν πρόκειται να αντιδράσουμε… μάλλον θα το … χειροκροτήσουμε κάτι τέτοιο…

Καλλιόπη Σουφλή

Παρακάτω, ο νόμος που βγήκε στην Δανία στις 12 Μαρτίου , ο οποίος προβλέπει στρατιωτικό νόμο λόγω Κορωνοϊού.

Μετά από έντονες αντιδράσεις αποσύρθηκε το κομμάτι που αφορά τον Στρατό.

Τα μέτρα έχουν παρθεί, κλείσιμο καταστημάτων κτλ για 30 μέρες τουλάχιστον..

Θα Εξαφανιστεί ο ιός μέχρι το καλοκαίρι ??? όχι φυσικά !!!!!!!!!!!!!!!

Θα Εξαφανιστεί ο ιός μέχρι το καλοκαίρι ??? όχι φυσικά !!!!!!!!!!!!!!!

