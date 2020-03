Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ετοιμαστείτε για στρατιωτικό νόμο για αυτόν τον λόγο γίνεται όλη αυτή η ψευδό-πανδημία



Ποια είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τι φέρνει;

[embedded content]

AMG: Countries Continue to Battle Coronavirus as Global Death Toll Reaches 5,835

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14 Μαρτίου – Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Ιωάννης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η χώρα θα πάει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να οριστεί για μέγιστο διάστημα 30 ημερών. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει το διάταγμα του Προέδρου εντός πέντε ημερών.



Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις κρίσης που απαιτούν έκτακτα μέτρα, π.χ. Για παράδειγμα, όταν απειλείται η εθνική ασφάλεια και η συνταγματική δημοκρατία ή όταν συμβαίνει ή επικρατεί καταστροφή.



Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι μια σειρά εξαιρετικών μέτρων πολιτικής, οικονομικής και δημόσιας τάξης που μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας ή σε ορισμένες διοικητικά εδαφικές μονάδες.

Κατά την πολιορκία ή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εξαιρουμένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μπορεί να περιορίζεται μόνο στο βαθμό που απαιτεί η κατάσταση.

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1584365843~acl=%2A%2F646042754.mp4%2A~hmac=86c34639e826585d6c927177f6b3d4b0821ffa3ab59111dedf7ef35d0b570835/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/3688/7/193444752/646042754.mp4

Κατά τον καθορισμό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ορισμένες αρμοδιότητες της εξειδικευμένης κεντρικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής δημόσιας διοίκησης εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών αρχών και άλλων αρχών που προβλέπονται από το διάταγμα που καθορίζει την κατάσταση της πολιορκίας ή της έκτακτης ανάγκης.



Κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία ξεκίνησε σε περίπτωση καταστροφών που απαιτούν πρόληψη, περιορισμό ή, εάν είναι απαραίτητο, εξάλειψη των συνεπειών των καταστροφών, η διαχείριση των μέτρων που λαμβάνονται είναι ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης υπό την άμεση εποπτεία της Υπουργικής Διοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών και το συντονισμό του Πρωθυπουργού.

[embedded content]

THE LOCKDOWN IS COMING! IS THIS A TEST OR THE REAL THING?

Μέτρα που μπορούν να λάβουν οι αρχές όταν εντοπιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

Κλείσιμο των κρατικών συνόρων στο σύνολό τους ή στην περιοχή όπου εντοπίστηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των συνόρων που είναι ακόμη ανοιχτά και επιτήρηση σε όλο το μήκος των συνόρων.

Την απόκτηση αγαθών σύμφωνα με το νόμο που περιορίζει ή απαγορεύει την κυκλοφορία οχημάτων ή προσώπων σε ορισμένες περιοχές ή μεταξύ ορισμένων ωρών και τη χορήγηση αδειών ελεύθερης κυκλοφορίας σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

να διεξάγουν ελέγχους σε άτομα ή χώρους, εάν χρειάζεται,



Απόφαση προσωρινής διακοπής ορισμένων πρατηρίων καυσίμων, εστιατορίων, καφετεριών, συλλόγων, καζίνο, ενώσεων κεντρικών γραφείων και άλλων δημόσιων χώρων.

προσωρινή αναστολή της εμφάνισης ή της διανομής δημοσιεύσεων ή προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών •

Να διατάξει τον εξορθολογισμό των τροφίμων και άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητα.

Απαγόρευση της οδικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας, ποτάμιας και εναέριας κυκλοφορίας σε διάφορες διαδρομές.

https://www.survivalmd.org/vsl/index.php?r=1295&r=3820&hop=medeea23&CBRehoppp2=https%3A%2F%2Fwww.survivalmd.org%2Fvsl%2Findex.php%3Fhop%3Dmedeea23&hstr=1584350633465|medeea23.AMG1503rom||ec276283-4ccc-4e68-95b7-0b73a26cf308||survmd1&code={0}&key=B84025E9&parms=&ds=0&ts=01.403C34D1430ACDB4792EB8A222A7BA0A8F7F9E31&rx=1

«Εκτιμώ την ψήφο στο κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Έστειλε ένα μήνυμα από τη μονάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που οι περισσότεροι βουλευτές και κόμματα έχουν καταλάβει το βάρος αυτής της στιγμής «, δήλωσε ο Ιωάννης.



«Η πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι να συνεχίσει την καταπολέμηση της επιδημίας των κοροναϊών και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλη την κρίση που έχει συμβεί. Η κυβέρνηση που αναλαμβάνει τώρα την εντολή της είναι η κυβέρνηση που έχει συνεργαστεί με τον κινητήρα και λειτουργεί καλά για να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση.



Τώρα θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με όλη μας τη δύναμη. Η νέα κυβέρνηση και εγώ θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την κρίση και, φυσικά, μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, να κυβερνήσουμε πολύ καλά τους Ρουμάνους και τη Ρουμανία «, πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά της, ο Πρόεδρος Ιωάννης έχει προτρέψει τους πολίτες να κάνουν το δικό τους ρόλο για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης.



«Οι αρχές κάνουν το έργο τους, η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά τους και έχει κάνει πολύ καλά μέχρι τώρα – αλλά μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε μέρος της εργασίας που πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε εσείς, αγαπητέ Ρουμανία!



Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις οδηγίες από τις αρχές.



Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς υγιεινής που εκπέμπονται στα δημόσια κανάλια. Πρέπει να αποφύγετε επαφές που δεν είναι απαραίτητες. Ξέρω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Και ναι, πρέπει να λαμβάνετε σωστές πληροφορίες από δημόσιες πηγές, απευθείας από τις αρχές «, δήλωσε ο Πρόεδρος.

«Για να υποστηρίξω τους γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας, έχω θεσπίσει σήμερα το νόμο που επιτρέπει στους γονείς να παραμένουν στο σπίτι και να φροντίζουν τα παιδιά τους υπό ειδικές συνθήκες όταν το σχολείο είναι κάτω», πρόσθεσε.

«Αποφάσισα να κάνω την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την παροχή σημαντικών νέων πόρων για τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να δαπανήσει περισσότερα χρήματα στον τομέα της υγείας «, δήλωσε ο πρόεδρος το βράδυ του Σαββάτου, στις 14 Μαρτίου, όταν ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Ludovic Orban.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει επίσης στις αρχές να πραγματοποιήσουν εξαγορές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας απλουστευμένες διαδικασίες, δίνοντας στην κυβέρνηση όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την κρίση του κοροναϊού όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.



Ο πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης όλα τα πολιτικά κόμματα που ψήφισαν υπέρ της νέας κυβέρνησης.



«Εκτιμώ την ψήφο στο κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Έστειλε ένα μήνυμα από τη μονάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που οι περισσότεροι βουλευτές και κόμματα έχουν καταλάβει το βάρος αυτής της στιγμής «, δήλωσε ο Ιωάννης.

«Η πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι να συνεχίσει την καταπολέμηση της επιδημίας των κοροναϊών και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλη την κρίση που έχει συμβεί. Η κυβέρνηση που αναλαμβάνει τώρα την εντολή της είναι η κυβέρνηση που έχει συνεργαστεί με τον κινητήρα και λειτουργεί καλά για να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση.



Τώρα θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με όλη μας τη δύναμη. Η νέα κυβέρνηση και εγώ θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την κρίση και, φυσικά, μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, να κυβερνήσουμε πολύ καλά τους Ρουμάνους και τη Ρουμανία «, πρόσθεσε ο Πρόεδρος.



Ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά της, ο Πρόεδρος Ιωάννης προέτρεψε τους πολίτες να κάνουν το δικό τους ρόλο για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης.

«Οι αρχές κάνουν το έργο τους, η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά τους και έχει κάνει πολύ καλά μέχρι τώρα – αλλά μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε μέρος της εργασίας που πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε εσείς, αγαπητέ Ρουμανία!



Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις οδηγίες από τις αρχές.



Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς υγιεινής που εκπέμπονται στα δημόσια κανάλια. Πρέπει να αποφύγετε επαφές που δεν είναι απαραίτητες. Ξέρω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Και ναι, πρέπει να λαμβάνετε σωστές πληροφορίες από δημόσιες πηγές, απευθείας από τις αρχές «, δήλωσε ο Πρόεδρος.



«Για να υποστηρίξω τους γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας, έχω θεσπίσει σήμερα το νόμο που επιτρέπει στους γονείς να παραμένουν στο σπίτι και να φροντίζουν τα παιδιά τους υπό ειδικές συνθήκες όταν το σχολείο είναι κάτω», πρόσθεσε

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη