ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΟΝΑΙΟ;(Βίντεο)

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που απομακρύνουν αντικείμενα από τα ράφια των καταστημάτων δεν γνωρίζουν τίποτα για τον ιό και αν το έκαναν, δεν θα νοιάζονταν. Ενεργοποιούν τους αχαλίνωτους, επειδή είναι και άλλοι.



«Πρέπει να φτιάξω χαρτοπετσέτες και τροφές για ζώα συντροφιάς, επειδή όλοι οι άλλοι τους αποταμιεύουν». Τώρα υπάρχει πραγματική μόλυνση.



Το αποκορύφωμα: Αν κανείς δεν είχε αποθήκες, τα ράφια των καταστημάτων θα ήταν επαρκώς αποθεματικά και τα ψώνια θα ήταν μια σχετικά ήρεμη υπόθεση.



Οι καραντίνες, οι κλειδαριές, οι συμβουλές για τη διατήρηση της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και η προπαγάνδα από τοίχο σε τοίχο σχετικά με τη «μετάδοση του ιού» έχουν οδηγήσει σε μαζική ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων και στη στέγαση μεγάλων χώρων.



Ανεξάρτητοι αριθμοί μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Αυτή είναι μια άμεση επίθεση στην οικονομία.

Coronavirus And The Global Orwellian State – David Icke Dot-Connector Videocast

Αποτελεί επίσης μια κατάρρευση του δικαιώματος της «ειρηνικής συγκέντρωσης», μιας από τις φυσικές ελευθερίες που ενσωματώνεται στην 1η τροποποίηση του Συντάγματος.

Ως συνήθως, χρησιμοποιείται η «απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία» για να παρακάμψει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα.



Θα πίστευε ότι το κοινό βλέπει μέσα από αυτή την κουρασμένη δικαιολογία για δικτατορικό έλεγχο, αλλά δεν συμβαίνει. Η γονική κυβέρνηση ως έννοια και πρακτική έχει εισβάλει στο μυαλό.





«Λοιπόν, ασφαλώς, μας φροντίζουν.» Αν το πιστεύετε.

Σε ένα άλλο επίπεδο, οι καραντίνες χρησιμεύουν για την επιβολή της ιδέας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εν δυνάμει ασθενείς για όλη τους τη ζωή – και ως εκ τούτου πρέπει να ακολουθήσουν ιατρικές εντολές. Δοκιμάστε, διαγνωστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Για τι? Για όλες τις πιθανές ασθένειες και λοιμώξεις.



Όσον αφορά τον κορωναϊό, ξεχνάτε για τη στιγμή αυτή τη μετάδοση και τη μεταφορά. Τι γίνεται με τη διαδεδομένη διαγνωστική εξέταση για τον ιό στους ανθρώπους; Είναι ακριβής αυτή η δοκιμή PCR; Είναι χρήσιμο;

Ο David Icke για τον κοροναϊό: Ποιος Ωφελείται από τον Coronavirus;

Coronavirus – Who Benefits? – David Icke

Spain Goes Into Lock Down! Forced Closure of Cafes, Theaters and Gyms

Συνεχίζουμε να επανέρχομαστε στο ζήτημα, διότι όλος ο χαρακτηρισμός μιας «περιπτώσεως coronavirus», αν σημαίνει τίποτα, εξαρτάται από την αλήθεια του τεστ – όχι σε εργαστήριο ή σε ιατρικό περιοδικό, αλλά στη ζωή, στον κόσμο.

Εκτός της Κίνας, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη δοκιμασία ονομάζεται PCR. Πρέπει να γίνει με τεράστια προσοχή, διότι η μόλυνση με άσχετα μικρόβια και κυτταρικό υλικό μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικό και παράλογο αποτέλεσμα. Η PCR(αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), υποστηρίζεται, μπορεί να πάρει ένα μικροσκοπικό, μικροσκοπικό κομμάτι υλικού από έναν ασθενή και να το ανατινάξει πολλές φορές, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί. «Αυτός είναι ο κορωναϊός. Αυτός ο ασθενής είναι μολυσμένος. «



Όχι μόνο αυτό, οι υποστηρικτές του τεστ ισχυρίζονται ότι, πολύ εύκολα, η PCR μπορεί επίσης να καθορίσει την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του ιού στο σώμα του ασθενούς. Γιατί είναι ζωτικής σημασίας;



Διότι, για να αρχίσουμε να μιλάμε για τον ασθενή που αρρωσταίνει πάντα, πρέπει να έχει εκατομμύρια και εκατομμύρια κορωνοαϊούς να αναπαράγουν ενεργά στο σώμα του.

Υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν τον ισχυρισμό ότι η PCR μπορεί να δείξει πόσο ιό βρίσκεται στο σώμα του ασθενούς. Οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να μας πετάξουν – δεν καταλαβαίνουμε τις περιπλοκές της δοκιμής, είναι εξαιρετικά τεχνικό, δεν έχουμε τα προσόντα να κάνουμε μια κρίση κ.λπ.

US Hospitals Call Doctors Out of Retirement, Brace for Tremendous Strain On System

Ομαδική ταφή μετά από τον ιό του κορόνα

Satellite images show mass graves in Iran

Έχουμε ψάξει για έναν τρόπο γύρω από αυτό το μάταιο επιχείρημα. Στη διαδικασία, ανακάλυψαμε κάτι σημαντικό για την PCR. Δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την ακρίβεια της δοκιμής.



Αφήστε μας να εξηγήσουμε. Φέρνετε το αυτοκίνητό σας σε ένα καλό κατάστημα επισκευής. Οι μηχανικοί τη συνδέουν σε μια συσκευή και τρέχουν μια δοκιμή για να διαγνώσουν τι προκαλεί το αυτοκίνητο να σταματήσει. Ποιος λέει ότι οι έλεγχοι είναι ακριβείς;



Σε κάποιο σημείο στο παρελθόν, αυτές οι διαγνωστικές διαδικασίες έχουν ελεγχθεί, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.



Και σίγουρα, όταν οι μηχανικοί λένε: «Βρήκαμε το πρόβλημα», και όταν διορθώνουν αυτό το πρόβλημα, οδηγείτε το αυτοκίνητο και δεν σταματά πια. Αυτό ονομάζεται αποτέλεσμα πραγματικής ζωής.



Αυτή δεν είναι η κατάσταση της PCR. Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι μπορεί να μετρήσει πόσο ιός είναι στο σώμα ενός ασθενούς – πόσο ενός συγκεκριμένου ιού.



Αλλά πού είναι η απόδειξη, σε πραγματικούς όρους, ότι η PCR μπορεί να το κάνει αυτό; Πώς προέκυψε αυτή η απόδειξη;

Όταν λέμε απόδειξη, δεν εννοούμε τεχνικό ταρακούνημα. Δεν αναφερόμαστε στην πολύ πυκνή γλώσσα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες μεταξύ τους. Μιλούμε για πραγματικούς ανθρώπινους ασθενείς και αποτελέσματα.

Εξάλλου, αν η PCR χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ανθρώπων και αν τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού περιπτώσεων κορωναϊού σε διάφορες χώρες και αν ο αριθμός των περιπτώσεων αποτελεί τη βάση, για παράδειγμα, για το κλείδωμα ολόκληρης της Ιταλίας σε μαζική καραντίνα … Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΕΤΕ;



Δεν έχουμε δει καμία ευρεία απόδειξη ότι η PCR είχε ελεγχθεί πάντα σωστά, όταν εισήχθη για πρώτη φορά, για να δείξει ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να κάνει.



ΠΟΙΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ;



Έχουμε καταλήξει σε μια διαδικασία – μια απλή διαδικασία – η οποία θα ελέγξει την ακρίβεια της PCR. Θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από δεκαετίες. Το γεγονός ότι δεν ήταν, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο.



Εδώ είναι.



Από εκατό ασθενών, λαμβάνονται πολύ μικρά δείγματα ιστών. Οι άνθρωποι του εργαστηρίου PCR δεν λαμβάνουν τα δείγματα. Δεν βλέπουν ποτέ τους ασθενείς ή γνωρίζουν ποιοι είναι.



Οι επαγγελματίες του εργαστηρίου τρέχουν αυτά τα εκατό δείγματα μέσω της PCR, αποκτούν αποτελέσματα και στη συνέχεια αναφέρουν: ποιον ιό βρήκαν σε κάθε περίπτωση και πόσο από τον ιό αυτό βρήκαν;



Ας πούμε, σε έξι περιπτώσεις, οι τεχνικοί του εργαστηρίου ισχυρίζονται ότι βρήκαν μεγάλη ποσότητα ιού στους ασθενείς.



Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να είναι άρρωστοι.

Είναι αυτοί άραγε? ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ?



«Έχουμε διαπιστώσει ότι οι ασθενείς 4, 9, 32, 54, 65 και 86 έχουν όλα ένα τεράστιο ποσό ιού στο σώμα τους.»



«Ενδιαφέρων. Ευχαριστώ. Ας δούμε. Χμμ. Αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ γεροί. Δεν είναι άρρωστοι. Υποθέτω ότι η δοκιμή σας δεν λειτούργησε. Είναι μια αποτυχία. «



Ή ίσως η δοκιμή λειτουργεί. Οι έξι ασθενείς είναι άρρωστοι. ΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ. Έξω στον κόσμο όχι στις εφημερίδες.



Αυτό εννοούμε με τα αποτελέσματα της πραγματικής ζωής. Χωρίς μουσική, χωρίς χτυπήματα.



Υπάρχουν περισσότερα. Αυτό το πείραμα με τους εκατό ασθενείς; Θα πρέπει να γίνει, όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές. Εκατό ασθενείς εδώ σε αυτή την εγκατάσταση, εκατό ασθενείς εκεί στην εγκατάσταση.



Τριάντα ή σαράντα διαφορετικές εγκαταστάσεις, και τριάντα ή σαράντα διαφορετικά σύνολα εκατό ασθενών. Θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους επιστήμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων.



Θα έπρεπε να γίνει πριν από δεκαετίες. Δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο ότι ήταν.

Το τεστ ΠΟΤΕ ΔΕΝ Δοκιμάστηκε

ΣΚΑΝΔΑΛΟ



Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό.



Τώρα ας πάμε στην Κίνα, όπου μας λένε η πλειοψηφία των ανθρώπων που «έχουν τον ιό» κατοικούν. Τι διαγνωστικό τεστ χρησιμοποιούν εκεί; CT σαρώσεις των πνευμόνων. Ψάχνετε για τι; Πνευμονία. Γιατί; Επειδή ονομάζεται το υπ ‘αριθμόν ένα σύμπτωμα μόλυνσης από κοροναϊό, έτσι;



Δυστυχώς όχι.



Λοιπόν, η πνευμονία έχει πολλές αιτίες, καμία από τις οποίες δεν χρειάζεται την παρουσία ενός κοροναϊού. Αυτός είναι ο νούμερο ένα.



Η δεύτερη, περίπου 300.000 άνθρωποι στην Κίνα πεθαίνουν από πνευμονία κάθε χρόνο – πολύ πριν εμφανιστεί ο υποτιθέμενος κοροναϊός.



Και ο τρίτος, στην πόλη του Wuhan, όπου υποτίθεται ότι ξεκίνησε η «επιδημία», η ποιότητα του αέρα είναι τρομακτική.



Το περασμένο καλοκαίρι, οι διαμαρτυρίες στους δρόμους του Wuhan επιβεβαίωσαν την αγανάκτηση του πολίτη για το πρόβλημα. Και, σπάνια νέα: η καταστροφική ποιότητα του αέρα μπορεί να προκαλέσει πνευμονία – δεν είναι απαραίτητα κανένα μικρόβιο.



Αλλά βέβαια, μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες από το τραπέζι γιατί, ποιος νοιάζεται για την ακρίβεια των δοκιμών; Αν οι άνθρωποι στο Λος Άντζελες μάχονται για το ποιος παίρνει τους τελευταίους έξι ρόλους του χαρτιού τουαλέτας, αυτό είναι όλη η απόδειξη που χρειαζόμαστε: πρόκειται για μια παγκόσμια επιδημία που προκαλείται από έναν ιό. Σωστά?



Τέλος, θα κάνουμε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα «Άλλα τι Γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους

». Έχουν ατελείωτες ερωτήσεις επικεντρωμένες σε αναφορές περιπτώσεων κορώνας σε αυτή τη χώρα, τη χώρα, την πόλη, την πόλη, έναν άλλο πλανήτη, έναν άλλο γαλαξία. Έχουμε απαντήσει σε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις.

Υπάρχει ένα βασικό σημείο που καλύπτει όλες τις ερωτήσεις:



ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι σε διάφορα μέρη ΟΛΑ πάσχουν από την ίδια αιτία.



Ίσως θελήσετε να διαβάσετε τη δήλωση αυτή αρκετές φορές.

Δεδομένου ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις για τον ιό είναι ανακριβείς, λανθασμένες και παράλογες. Η συγκέντρωση όλων αυτών των ανθρώπων παντού κάτω από την ίδια ταμπέλα του κοροναϊού είναι χωρίς νόημα και απατηλή.

Μην πέσετε γι ‘αυτό. Να είσαι πιο έξυπνος από αυτό. Σταματήστε να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξήγηση για να υπολογίσετε όλες τις υποτιθέμενες περιπτώσεις του ιού.



Επιπλέον, μην κάνετε την εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες αυτές οι αναφερθείσες περιπτώσεις κορωναϊού είναι αποτέλεσμα ΝΕΑΣ ασθένειας ή ασθένειας που δεν έχει δει ποτέ το φως.

Όπου οι άνθρωποι είναι πραγματικά άρρωστοι, πολλοί ή οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τις ίδιες συνθήκες υγείας που έχουν επηρεάσει τον άνθρωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα – τώρα ανακυκλώνονται και επαναπροσδιορίζονται κορωναιός.



Σας δίνω γνώση που κέρδισα το 1987 ενώ ερευνούσα το AIDS.

Το 1987 σε μια έρευνα κατά του έιτζ:



Με λίγα λόγια, οι ομάδες που υποστήριζαν το CDC αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο για το AIDS – Αϊτινοί, Αφρικανοί σε ορισμένες χώρες, IV χρήστες οδικών ναρκωτικών, ομοφυλόφιλοι, αιμοφιλικοί – και διαπίστωσαν ότι, ως επί το πλείστον, οι ομάδες πάσχουν από πολύ παλιές ασθένειες και μακροχρόνιες φρικτές περιβαλλοντικές συνθήκες. Τίποτα δεν έχει σχέση με τον ιό HIV. Και όπου η νέα ασθένεια ήταν παρούσα, οι αιτίες ήταν κυρίως χημική τοξικότητα.



«Πρέπει να είναι όλα τα coronavirus ή όλα τα άλλα.» Λανθασμένος. Ψευδής. Εσφαλμένος. Ανοησία. Ξανά από την αρχή.

Ανακάλυφθηκε αυτό το κεντρικό σκάνδαλο του ιατρικού καρτέλ πριν από 34 χρόνια και εφαρμόζεται με ακρίβεια και με όλη την έκταση, στην σημερινή «επιδημία».



Για παράδειγμα, για εκείνους τους ανθρώπους που ερευνούν την τεχνολογία 5G και τις επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία, σταματήστε να τεντώνετε τους λαιμούς σας προσπαθώντας να αποδείξετε ότι το 5G πρέπει να είναι Η πραγματική και μοναδική αιτία όλων των υποτιθέμενων περιπτώσεων corona.



Αν δείξετε 5G ισχύει σε μία ή δύο περιοχές όπου οι άνθρωποι ψευδώς επισημαίνονται με τον ιό, έχετε κάνει μια μεγάλη υπηρεσία. Εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι το 5G ισχύει σε άλλους τομείς, αυτό δεν είναι πρόβλημα.

Εξετάζουμε πολλούς παράγοντες εδώ. Μερικοί άνθρωποι είναι άρρωστοι λόγω του Χ. Άλλοι λόγω του Υ. Άλλοι λόγω του Ζ. Άλλοι άλλοι δεν είναι άρρωστοι.



Όμως, Όλοι τους είναι ψευδώς κάτω από την ταμπέλα του κοροναϊού.



Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε μια ψεύτικη ετικέτα με μια άλλη ετικέτα.



Ειλικρινά, για να χρησιμοποιήσετε έναν τεχνικό όρο, αυτές οι μαλακίες/ανοησίες πρέπει να σταματήσουν.



Εάν είστε κάπως αμήχανα από αυτό το άρθρο, γυρίστε πίσω και διαβάστε το ξανά. Συνεχίστε να το κάνετε μέχρι να καταστεί σαφές.



Διότι το 1987, είχαν τα ίδια γεγονότα μπροστά μου/τους, τα ίδια βασικά γεγονότα που παρουσίασαμε σε αυτό το άρθρο – και μου χρειάστηκαν τρεις μήνες για να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες και να δω/ούμε. πού είχα αγοράσει το μεγάλο con .



Το μεγαλύτερο μειονέκτημα όλων: αυτό το EPIDEMIC/η επιδημία είναι ένα πράγμα.



Όχι, δεν είναι.

Ο κορονοϊός ΚΤΥΠΗΣΕ π ρ ώ τ α τις περιοχές που δοκιμάστηκε το (επικίνδυνο) σύστημα ‘5G’….ΤΥΧΑΙΟ….(βίντεο)

O MEΓΑΛΟ …ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ



ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ.



ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ



ΔΗΜΟΣΙΩΣ, ΣΤΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ



ΜΟΛΙΣ ΤΑ 500.000.000 !



ΚΑΛΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΩΣ ΘΑ



…»ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ»;



ΜΕ ΤΙ ΤΡΟΠΟ ΤΑΧΑ;

CoronaVirus, Bill Gates and 5G

