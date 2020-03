5/5 (1)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Το επίπεδο στρατιωτικής και νοημοσύνης της πανδημίας του ιού έχει μέχρι τώρα κρυφτεί στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ρωσική κρατική τηλεόραση και διάφορες κινεζικές εκδόσεις κατηγορούν τώρα απευθείας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος Trump μίλησε πρόσφατα για έναν «ξένο ιό» σε μια ομιλία προς το έθνος.



Όλες οι υπερδυνάμεις έχουν πρόβλημα με τον ιό και όλοι έχουν ευκαιρίες να εκμεταλλευτούν την κρίση για τους δικούς τους σκοπούς.

Ομοίως, οι μικρές ή μεσαίες δυνάμεις ελπίζουν ότι ο ιός θα επιβραδύνει τις υπερδυνάμεις. Όλα τα σχετικά έθνη είχαν επικεντρωθεί στην ανανέωση του στρατού τους το 2020 και στην προετοιμασία για μεγαλύτερες ενέργειες. Ο ιός μπορεί να καθυστερήσει αυτόν τον προγραμματισμό από χρόνια, ή να το επιταχύνει, επειδή ορισμένα έθνη αισθάνονται υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν ένα χρονικό διάστημα πριν οι ανταγωνιστές τους καταστούν απρόσιτοι.

IF YOU THINK YOU’VE SEEN IT ALL JUST WAIT…..GET A LOAD OF THIS

[embedded content]

Τα καθεστώτα χρειάζονται νίκες για να επιβιώσουν, και οι εμπειρογνώμονες έχουν πολύ καιρό φοβούνται ότι η Κίνα θα επεκταθεί στρατιωτικά στην Ασία. Εάν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έσπευσαν, η Ρωσία θα χτυπήσει στην Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη.



Αυτό που πρακτικά δεν εξετάζει κανένας άλλος από τον Πρόσθετο είναι η πιθανότητα οι τρεις υπερδυνάμεις στην κορυφή να μπορούν να δρουν κρυφά μαζί και να αγωνίζονται για την παγκόσμια κυβέρνηση με μια στρατηγική έντασης.



Ο εξαπατημένος παγκόσμιος πόλεμος



Σε αυτό το πιθανό σενάριο, οι εξουσίες εξουσίας στην Ανατολή και τη Δύση συνεχίζουν να συνεργάζονται μυστικά. Μόνο οι συμβουλές εγκαινιάζονται. Οι ορατές ανατολικές-δυτικές εντάσεις δημιουργούνται μόνο για να τραβήξουν τα ηνία, να καταστρέψουν τα ερείπια της ελευθερίας και να δημιουργήσουν τέλεια συστήματα ελέγχου.

Οι ΗΠΑ σχηματίζουν μια ένωση της Βόρειας Αμερικής με το Μεξικό και τον Καναδά, και προσδιορίζεται επίσης μια στενότερη συμμαχία με μερικές χώρες της Νότιας Αμερικής. Μια σούπερ κυβέρνηση σχηματίζεται κάτω από έναν πρόεδρο όπως ο Τζεμπ Μπους, ο οποίος μιλά άπταιστα ισπανικά και έζησε στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα και περιλαμβάνει επίσης την Ευρώπη. Η διατλαντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών TTIP έχει γίνει μια στενή πολιτική και στρατιωτική συμμαχία.

YOU ARE NOW UNDER BIG BROTHER’S CURFEW…

[embedded content]

Η όλη ζωή των πολιτών ψηφιοποιείται και συνδέεται με το Διαδίκτυο. Διάφοροι επαναστάτες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ που έχουν αποδεχθεί βοήθεια από τη Ρωσία ή την Κίνα διεξάγονται ως προδότες και κηρύσσονται ανυπότακτοι μαχητές χωρίς καθεστώς χωρίς δικαιώματα.

Οι επαναστάτες δεν παίρνουν ποτέ αρκετά όπλα, πυρομαχικά και πληροφορίες πληροφοριών για να κερδίσουν πραγματικά, αλλά μόνο για να τους κρατήσουν. Οι αμερικανικές και βρετανικές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν το ίδιο κόλπο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να ξεγελάσουν ρωσικά στρατεύματα πιστά στον τσάρο. Αυτοί αγωνίστηκαν ενάντια στους κομμουνιστές επαναστάτες σε έναν βάναυσο εμφύλιο πόλεμο και διαμαρτυρήθηκαν στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον για ανεπαρκείς παραδόσεις πυρομαχικών.

Οι Αγγλοαμερικανοί «βοήθησαν» τους στρατιώτες πιστούς στον Τσάρο στην ευθύτητα και προώθησαν τους Κομμουνιστές στο πίσω μέρος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 21ου αιώνα, οι πράκτορες της Μόσχας στράφηκαν τα ψέματά τους και έκαναν συνδέσεις εγκαίρως. Οι πατριώτες των ΗΠΑ είναι αρκετά ανόητοι για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συμφωνίες. Φυσικά, οι υπηρεσίες πληροφοριών των κυβερνήσεων των ΗΠΑ παρακολουθούν αυτά τα γεγονότα και έχουν αποδείξεις για την μαζική προδοσία των αντάρτων.

Αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν τα στρατεύματα της Ουάσιγκτον, που είναι έτοιμα να πυροβολήσουν τους συμπολίτες τους. Αρχικά, οι πατριώτες έλαβαν διάφορες επιτυχίες, μέσω της μυστικής ανοχής της Ουάσινγκτον και μέσω όπλων και πληροφοριών από την ανατολή. Χτυπημένοι από την αρχική επιτυχία, οι ανίκανοι, αλαζονικοί ερασιτέχνες έγιναν ηγέτες μεταξύ των πατριωτών.



Το επόμενο βήμα Blackout

Blackout – Official Trailer

[embedded content]

The Blackout. 2019

[embedded content]

Ωστόσο, η εκστρατεία των ανταρτών σταδιακά απομακρύνεται και σπάει. Στην Ευρώπη, διάφορες δεξιές ομάδες, οπλισμένες με παραδόσεις όπλων από τη Ρωσία, αρχίζουν να δηλώνουν ανεξάρτητες περιοχές. Η Μόσχα δίνει ρωσικά διαβατήρια στους αντάρτες και αναγνωρίζει διπλωματικά τις νέες ψευδο-δημοκρατίες. Οι Βρυξέλλες στέλνουν τον στρατό της ΕΕ και εκμηδενίζουν τους αντάρτες.

Το ίδιο παιχνίδι συμβαίνει στο ανατολικό μπλοκ: η αντιπολίτευση και οι αντάρτες αποδέχονται βοήθεια από τη CIA και άλλες δυτικές υπηρεσίες, αλλά μόνο πτώχευση, κακή τύχη και ατυχήματα. Ήταν παρόμοια κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν η CIA εκπαιδεύτηκε αμέτρητες αντι-κομμουνιστικές ομάδες και τους έστειλε στους θανάτους τους επειδή οι κατάσκοποι της Μόσχας ήταν πάντα στην εικόνα. Δεν ήταν δυνατό να σπάσουν χώρες από το ανατολικό μπλοκ. Υπάρχουν τεράστιες, πολιτικά παρακινημένες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ανατολή και τη Δύση. Επιπλέον, πολλοί πόλεμοι πληρεξουσίων με ομάδες επαναστατών.

Οι εντάσεις επιδεινώνονται σε τέτοιο βαθμό ώστε ο πληθυσμός να πιστεύει ότι ένας πυρηνικός πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Κάποια στιγμή, οι κυβερνήσεις των μπλοκ δύναμης μπορούν στη συνέχεια να δηλώσουν ότι θα συγχωνευθούν και θα ακυρώσουν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κόσμος ανακουφίζεται, αλλά ενσωματώνεται σε μια δικτατορία που δεν μπορεί πλέον να σπάσει ούτε από το εξωτερικό ούτε από το εσωτερικό. Ακόμη και αν υπάρχει μια τέτοια μυστική ρύθμιση στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των υπερδυνάμεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αυτή η συμφωνία θα προδοθεί. Μόλις μια υπερδύναμη επιτύχει σημαντικούς στόχους με τη βοήθεια των σταδιακών εντάσεων, μπορεί σίγουρα να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο.

Ο πραγματικός παγκόσμιος πόλεμος



Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα έχει μια πρωτοφανή ταχύτητα, η οποία θα οδηγήσει σε δραματικά αποτελέσματα σε λεπτά και ώρες, ειδικά στα αρχικά στάδια. Πέρασαν οι μέρες που χρειάστηκαν εβδομάδες στρατιωτικής κινητοποίησης και περάστηκαν μήνες πριν εμφανιστεί η επιτυχία ή αποτυχία διαφόρων εκστρατειών.



Πριν ο Δυτικός πολίτης μπορέσει πραγματικά να καταλάβει τι συμβαίνει, η πρωτεύουσα της χώρας του μπορεί να μετατραπεί σε πυρηνική στάχτη. Η εύθραυστη παροχή ενέργειας σπάει, τα μέσα σιωπούν και το χάος ξεσπάσει.





Αν και δεν είναι μια ελκυστική επιλογή για την απόλυτη ελίτ να υπομείνει σε μια δεξαμενή για δύο χρόνια, εξακολουθεί να είναι μια ρεαλιστική επιλογή. Προκειμένου να αποφευχθεί ο τρομακτικός πυρηνικός χειμώνας, ο οποίος μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική χρήση πυρηνικών όπλων, αξίζει τον κόπο να πολεμούν τα στρατεύματα σε στρατηγικούς στόχους, αλλά όχι ολόκληρη ή μέρος της μεγαλύτερης γης του αντιπάλου. Στο ύψος του Ψυχρού Πολέμου, ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ήταν τόσο υψηλός ώστε να υπήρχε ένα λεγόμενο υπερφορτωμένο δυναμικό, δηλ. Θεωρητικά πολλοί πλήρεις βομβαρδισμοί της περιοχής του πλανήτη ήταν δυνατοί.

Αντ ‘αυτού, τα πυρηνικά όπλα διαφόρων μεγεθών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τους στρατιωτικούς στόχους και τις μητροπόλεις. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους είναι βεβαίως τα αντίθετα πυρηνικά πυραύλους. Αν αυτά καταστραφούν, οι δεύτερες ικανότητες απεργίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή υποβρυχίων που μπορούν να πυροβολούν πυραύλους.





Από τη δεκαετία του 1990, το υπερκατάστημα της ρωσικής κυβέρνησης στα βουνά της Ουράλ εργάζεται σκληρά για να φιλοξενήσει περίπου 60.000 ανθρώπους. Άλλες 5.000 ή λιγότερες αποθήκες είναι έτοιμες για χρήση μέχρι το 2020. Για πολλά χρόνια, οι Αμερικανοί εργάζονται σε ένα τεράστιο δίκτυο bunkers. Η έδρα φαίνεται να βρίσκεται στη λεγόμενη περιοχή Ozark. Το μύλο των φημών παράγει πάντα νέα υπερκαταστήματα: Οι ολόκληρες υπόγειες πόλεις λέγεται ότι κατασκευάστηκαν κρυφά στην Αμερική, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω συστημάτων σήραγγας. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί. Άλλωστε, υπάρχουν βιντεοσκοπημένες ηχογραφήσεις των διαλυμένων υπόγειων δρόμων στις δεξαμενές Ozark.





Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει νεότερα πυροβόλα όπλα τα οποία μπορούν να διεισδύσουν σε μετρητά πάχους σκυροδέματος και περίπου 30 μέτρα γης και βράχου. Εάν πυροβολείτε δύο ή τρεις συνεχόμενες φορές στον ίδιο χώρο, παίρνετε ακόμα πιο βαθιά.

Εάν μια υπερδύναμη κάνει ένα λάθος προγραμματισμού εδώ, έχει καταστροφικό αποτέλεσμα.





Πολλές ανοησίες διαδίδονται επίσης σχετικά με το ουραλικό καζάνι της ρωσικής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, ότι είναι 400 τετραγωνικά μίλια. Εάν διαβάσετε προσεκτικά τις εκτιμήσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, έχετε μια πολύ μικρότερη περιοχή. Η περιοχή στην επιφάνεια, από την άλλη πλευρά, όπου βρίσκονται ολόκληρες μικρές πόλεις με εργαζόμενους, στην πραγματικότητα υποτίθεται ότι είναι τόσο μεγάλη όσο η Washington DC. Beltway.





Η επιρροή αμερικανική think tank RAND δημοσίευσε την ανάλυση «Πόσο ένας πυρηνικός πόλεμος θα μπορούσε να ξεκινήσει: Σενάρια για τον πρώιμο 21ο αιώνα» στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1988.



Περιγράφει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγάλη δύναμη στον πυρηνικό πόλεμο:



• Η προοπτική επιτυχίας είναι μεγάλη



• Μια γρήγορη νίκη αναμένεται



• Τα αναμενόμενα οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ τις αναμενόμενες απώλειες



• Η πεποίθηση ότι μια καθυστέρηση ή αδράνεια θα οδηγήσει σε απαράδεκτες απώλειες



• Η εκτίμηση ότι ένας αντίπαλος θα μπορούσε να γίνει υπερβολικά ισχυρός από οικονομική, τακτική και τεχνολογική άποψη

Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιτύχετε τους δικούς σας στρατιωτικούς στόχους ή ένα παράθυρο χρόνου στο οποίο μπορείτε να αποφύγετε τις ζημιές που προκάλεσε μια πυρηνική επίθεση.



Ας φανταστούμε ότι το αγγλοαμερικανικό ίδρυμα έχει σκοπό εδώ και δεκαετίες να δημιουργήσει τη Ρωσία και την Κίνα ως εχθρούς και να τους οδηγήσει σε μια πυρηνική επίθεση. Προς το σκοπό αυτό, πώλησαν όλα τα είδη τεχνολογίας στην Ανατολή και επέτρεψαν επίσης να κλαπούν μυστικά σχέδια εξοπλισμών.

Οι βιομηχανικές εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να πάνε στην Κίνα για να παράγουν αγαθά και με χαρά δίνουν δάνεια στο Ανατολικό Μπλοκ για να δημιουργήσουν μια έκρηξη. Όλα με το πρόσχημα ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια τάξη, δηλαδή μια ειρηνική παγκόσμια κυβέρνηση. Η Ρωσία και η Κίνα οπλίζουν όλο και περισσότερο και συμπεριφέρονται όλο και περισσότερο σαν επιθετικές μεγάλες δυνάμεις. Η Δύση είναι σκόπιμα ασθενής, διέρχεται μια σοβαρή οικονομική κρίση, είναι αφοπλιστική. Η Ανατολή βλέπει αυτό ως ευκαιρία να αυξήσει τη δική της εξουσία.

Στη συνέχεια, το 2014 ξαφνικά ο διαχωρισμός των ανατολικών και δυτικών. Δημόσια οργή για την ώθηση της Ρωσίας στην Ουκρανία και την Κριμαία. Σοκ σε σχέση με τους ισχυρισμούς της Κίνας για εξουσία στον Ειρηνικό. Οι κυρώσεις είναι η αρχή της απόκλισης από τη δυτική οικονομία από την ανατολική. Κανείς δεν θέλει πια να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η τιμή ωθείται από την Αμερική και τον ΟΠΕΚ τόσο πολύ ώστε οι Ρώσοι εργάζονται με μεγάλες απώλειες.





Οι επενδυτές αποσυρθούν, οι δωρητές δεν δίνουν πλέον τίποτα. Η Κίνα χάνει ολοένα και περισσότερο την ιδιότητά της ως εργοστάσιο χαμηλού κόστους παγκοσμίως, επειδή η Δύση επαναφέρει την παραγωγή και θέτει όλο και περισσότερους περιορισμούς στην παραγωγή κάτω από την κομμουνιστική δικτατορία. Υπάρχει επίσης έκρηξη στις νέες διαδικασίες παραγωγής όπως οι εκτυπωτές 3D. Η Ανατολή αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και, αφενός, πρέπει να γίνει ακόμα πιο δικτατορικό για να καταστείλει τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού και, αφετέρου, για να συντονίσει την προγραμματισμένη οικονομία σε όλο το Ανατολικό Μπλοκ προκειμένου να μην χάσει.

Εν τω μεταξύ, η Δύση βιώνει μια νέα έκρηξη. Οι μεγάλες τράπεζες αντλούν περισσότερα χρήματα στις αγορές, οι κεντρικές τράπεζες παρέχουν περισσότερα καύσιμα, το πετρέλαιο είναι φθηνό, χρησιμοποιούνται νέες επαναστατικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, το ποσοστό ανεργίας πέφτει, το μέλλον φαίνεται λαμπρό και οι άνθρωποι βλέπουν στην τηλεόραση πόσο κακό είναι για τους ανατολικούς έχουν εναντίον του. Οι ρώσοι και οι κινέζοι αναλυτές πρέπει να παραδώσουν όλο και πιο άσχημα νέα στα αφεντικά τους. Εν τω μεταξύ όλα έχουν ψηφιοποιηθεί και οι υπολογιστές δεν φουντώνουν αισιόδοξους υπολογισμούς.

Η Δύση, ελπίζουμε, θα περάσει γρήγορα την Ανατολή και θα είναι απρόσιτη, η Ανατολή θα εξασθενίσει. Η Ανατολή θα πρέπει να εγκαταλείψει τα συστήματα δικτατορικών κανόνων για να παραμείνει εν μέρει ανταγωνιστική, αλλά αυτή η επιλογή αποφεύγεται επειδή διαφορετικά οι ελίτ θα χάσουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλιών τους.

Τότε το απόλυτο σοκ για το Πεκίνο και τη Μόσχα: οι κατάσκοποι συγκεντρώνουν αποσπασματικές πληροφορίες για τα επερχόμενα επαναστατικά όπλα και αμυντικά συστήματα στη Δύση. Με αυτά τα συστήματα, οι Αγγλοαμερικανοί θα ήταν αήττητοι και ποτέ δεν θα τα καλύψουν. Οι αναλυτές λένε ότι έχετε δυο χρόνια να ξεκινήσετε μια μαζική επίθεση έκπληξης ενάντια στη Δύση. Τα πλεονεκτήματα σε επίπεδο τακτικής υπερβαίνουν κατά πολύ τα μειονεκτήματα.

Μια γρήγορη νίκη αναμένεται. Συνεπώς, προχωράτε, βομβαρδίζετε πρωτεύουσες και μητροπόλεις και στρατιωτικές βάσεις στη Δύση, χρησιμοποιώντας όπλα EMP, οργανισμούς βιολογικού πολέμου και μαζικές κυβερνοθεσίες ταυτόχρονα για να παραλύσετε την υπόλοιπη δυτική υποδομή και στη συνέχεια να στείλετε τις κανονικές ένοπλες δυνάμεις για να καταλάβετε την Αμερική και την Ευρώπη. Επισήμως, οι Ανατολικοί υποστηρίζουν ότι η Δύση έβαλε πρώτη ενέργεια.

ο ΝΑΤΟ πυρπολίζει και χτυπά σημαντικές εχθρικές δομές, αλλά προκαλεί πολύ λιγότερες ζημίες. Μετά από αυτό, και οι δύο πλευρές έχουν σημαντικά λιγότερη πυρηνική ικανότητα και γι ‘αυτό πρέπει να σώσουν με τους πυραύλους τους.



Η δημοκρατία αναστέλλεται στη Δύση, οι αντιφρονούντες αντιμετωπίζονται χωρίς γραφειοκρατία και ξεκινάει μια μαζική εκστρατεία προπαγάνδας. Η Δύση επιτέθηκε χωρίς να προκληθεί από τη σφαίρα του κακού.

Πρόκειται τώρα για την επιβίωση του ελεύθερου κόσμου. Η ζημιά είναι καταστροφική, αλλά ευτυχώς νέα όπλα και αμυντικά συστήματα μόλις αρχίζουν να αναπτύσσονται, ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπλοκάρει ή να αποσπά την προσοχή πυρηνικών πυραύλων του εχθρού. Τα εισερχόμενα ICBM βομβαρδίζονται με ενέργεια, προκαλώντας τα συστήματα ελέγχου τους να μπερδεύονται ή να καταστρέφονται.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν επίσης να χειριστούν σε ένα σημείο στην τροχιά έτσι ώστε η αντίσταση του αέρα να γίνει πολύ μεγάλη και οι ρουκέτες να αρχίσουν να καίγονται ή να χάνουν την πορεία τους. Λόγω της παραδοσιακής, παλιομοδίτικης ασπίδας πυραύλων του ΝΑΤΟ, οι Ανατολικές Δυνάμεις έχουν αναπτύξει όλο και πιο γρήγορα πυρηνικούς πυραύλους. Αυτή η τακτική έχει αποδειχθεί πλέον αποτυχημένη και τώρα επαναλαμβάνεται. Όλο και λιγότερα πυρηνικά όπλα από την ανατολή έπληξαν τους στόχους τους. Αντίθετα, το ΝΑΤΟ ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο στους στόχους του.

Τα κινεζικά στρατεύματα προσγειώνονται στην Καλιφόρνια, ρωσικά στρατεύματα στον Καναδά και την Αλάσκα. Πριν μπορέσουν να προχωρήσουν, είναι αόρατα βομβαρδισμένοι με ηλεκτρομαγνητικά κύματα από τον αέρα και μολύνονται με παράγοντες βιολογικού πολέμου. Η ικανότητα μάχης σας πέφτει σημαντικά. Ο χρόνος των κλασικών μάχες με φυσίγγια και σφαίρες έρχεται στο τέλος. Το πλήρωμα αποτυγχάνει. Η Δύση γιορτάζει την πρώτη μερική νίκη και η παλίρροια γυρίζει. Μια μαζική αντεπίθεση προετοιμάζεται.

Μαζί με τους Ιάπωνες, τους Βιετναμέζους και τους Αυστραλούς, προσγειώνεστε στην ακτή της Κίνας, μαζί με άλλους συμμάχους στην Ευρώπη που καταλαμβάνει η Ρωσία. Η ημέρα της εισβολής θα πέσει στην ιστορία ακριβώς όπως η προσγείωση της Νορμανδίας. Οι μεμονωμένες χώρες της Ευρώπης απελευθερώνονται σταδιακά. Η Κίνα αγωνίζεται απεγνωσμένα κατά των κατακτητών και συνεχώς χάνει έδαφος. Είστε αποκομμένοι από τη θάλασσα, το ναυτικό συμπεριλαμβανομένου του φορέα αεροσκαφών καταστράφηκε

Ακόμη και τα βοηθητικά στρατεύματα από την Ινδία δεν επιφέρουν την επιθυμητή στροφή. Οι ανατολικές περιφέρειες της Ρωσίας είναι ήδη εγκαταλελειμμένες και σχεδόν κανείς δεν έρχεται στη βοήθεια της Κίνας. Σε κάποιο σημείο η κινεζική ηγεσία προσφέρει να παραιτηθεί και να συμμετάσχει στους Συμμάχους με αντάλλαγμα την εξορία και τα χρήματα. Η Ρωσία, εκτός από την Ινδία και το Ιράν, είναι μόνη της και γίνεται όλο και πιο απελπιστική. Οι Σύμμαχοι προχωρούν στο καράβι ουραλίων που στεγάζει τη ρωσική ανώτερη διοίκηση.

Ο ρωσικός ηγέτης πυροβολεί και καίγεται όπως ο Χίτλερ κάποτε ήταν στο Βερολίνο. Η νίκη ανακοινώνεται, ο καθαρισμός ξεκίνησε και η παγκόσμια κυβέρνηση διακήρυξε. Ο πόλεμος δεν θα είναι ποτέ πάλι εφικτός, διότι υπάρχει μόνο ένα παγκόσμιο κράτος. Οι άνθρωποι ανακουφίζονται από το χέρι του άλλου. 3 δισεκατομμύρια έχουν πεθάνει.



Σε οποιοδήποτε σημείο σε ένα τέτοιο σενάριο, μπορεί να συμβούν εκπληκτικά γεγονότα και να αλλάξετε τη δυναμική. Οι πατριώτες θα μπορούσαν να χωρίσουν μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών ή (ιδανικά) να φέρουν ολόκληρη τη χώρα υπό τον έλεγχό τους.

Οι στρατηγοί στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσαν να εξαλείψουν τον δικτάτορα και τους συγγενείς του και να αναπροσανατολίσουν στρατηγικά.



Ένα μυστικό όπλο μπορεί να λειτουργήσει ως παίκτης αλλαγής παιχνιδιού και να αποκεφαλίσει έναν αντίπαλο. Ή ένα μυστικό όπλο δεν λειτουργεί όπως έχει προβλεφθεί, είτε αναποτελεσματικό είτε ξεφεύγει από τον έλεγχο. Σημαντικές εκπλήξεις είναι δυνατές, ειδικά με βιολογικά όπλα και εμβόλια.





Κρυφό και έμμεσο πόλεμο



Αντί δύο ή περισσότερων μπλοκ που εισέρχονται σε έναν άμεσο πόλεμο μεταξύ τους, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν έμμεσα μέσα όπως η τρομοκρατία και η δολιοφθορά. Τα βιολογικά όπλα μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. Με στοχευμένα χτυπήματα μπορείτε να παραλύσετε την αντίθετη παροχή τροφίμων ή να σαμποτάρετε την υγεία του αντιτιθέμενου πληθυσμού. Οι καρκινογενείς ιοί και τα γενετικά όπλα για γεωργικές καταστροφές είναι αποτελεσματικοί και δεν απαιτείται επίσημη κήρυξη πολέμου. Κανένας αγώνας χωρίς αγώνα.

Η παγκόσμια προσφορά τροφίμων είναι σχετικά εύθραυστη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τμήματα των ΗΠΑ καταστρέφονται όλο και περισσότερο και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Η έλλειψη νερού αναλαμβάνει απειλητικά χαρακτηριστικά. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Κίνα, όπου η καταστροφή μεγάλων τμημάτων της χώρας προκαλεί προβλήματα και πολλοί όροφοι μολύνονται από την αδίστακτη βιομηχανία.

Ο χειρισμός του καιρού καθιστά δυνατή τη σύγχυση των κλιματικών συνθηκών. Οι σεισμοί μπορεί επίσης να ενεργοποιηθούν τεχνητά.



Τα κυνηγετικά όπλα μπορούν να παραλύσουν τις υποδομές και να καταστρέψουν τις αγορές. Όλα εξαρτώνται σήμερα από τους υπολογιστές και την ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι ιοί και οι αμυγδαλές αποσκοπούν στο να σαμποτάρουν βιομηχανικά εργοστάσια και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και να συντρίβουν τις χρηματιστηριακές αγορές. Το λογισμικό και το υλικό είναι γεμάτο πίσω πόρτες, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση εντολών που οδηγούν υπερβολικά μεγάλο ρεύμα μέσω των επεξεργαστών και άλλων σημαντικών στοιχείων για την καταστροφή τους.





Η πίστωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία φυσαλίδων στο εξωτερικό, η οποία μπορεί αργότερα να σκάσει. Εάν τα χρήματα αποσύρονται γρήγορα, ο εχθρός αρχίζει να κυλάει βίαια.

TRUMP DECLARES NATIONAL EMERGENCY OVER CORONAVIRUS!! Norway, France, Iran, Events Shut Down!!!

[embedded content]

Η Ρωσία απειλείται με ισχυρή συντριβή. Η Δύση έχει από καιρό εξασφαλίσει ότι η τιμή του πετρελαίου ήταν αρκετά υψηλή για να κάνει μεγάλα κέρδη για τις ρωσικές εταιρείες. Επομένως, η οικονομία συνέχισε να εστιάζει περισσότερο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παρά στη διαφοροποίηση. Η Ρωσία παράγει σχεδόν τίποτα που είναι σε ζήτηση στο εξωτερικό.





Αν η Δύση πιέσει μόνιμα την τιμή του πετρελαίου αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι ρωσικές εταιρείες δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά απώλειες. Υπάρχουν σημαντικά περισσότερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο από ό, τι γίνεται αποδεκτό. Μπορείτε να ωθήσετε εύκολα την τιμή κάτω σε $ 20 μακροπρόθεσμα. Πώς πρέπει οι ρωσικές εταιρείες να διευθετήσουν τα χρέη τους αν τα κρατικά αποθέματα λιώνουν;

Οι δυτικές τράπεζες δεν δίνουν πλέον δάνεια. Δεν υπάρχει ζωντανή μεσαία τάξη επειδή η μαφία και η κατάσταση της μαφίας έχουν τα δάχτυλά τους παντού. Εάν υπάρχουν ξαφνικά έτοιμες για την αγορά, υπερσύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας στη Δύση, η Μόσχα μπορεί να σκουριάσει όλους τους ακριβούς αγωγούς.

Στην Κίνα, οι άνθρωποι που χτίστηκαν με άμμο, κατέβαλαν χρέη και δημιούργησαν μια βιομηχανική φούσκα με την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Μόλις η Δύση μειώσει ή και σταματήσει να παράγει στην Κίνα, μόλις αναπτυχθούν νέα φτηνά βιομηχανικά ρομπότ και μόλις οι διαδικασίες εκτύπωσης 3D έχουν καθιερωθεί, κανείς στον κόσμο δεν χρειάζεται πλέον τους Κινέζους.





1,3 δισ. Κινέζοι θέλουν να τροφοδοτηθούν, πολλοί γονείς και παππούδες πρέπει να νοιάζονται με κάποιο τρόπο και η οικονομία σύντομα θα είναι κομμένη. Τα μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης των τελευταίων ετών ήταν πολύ ζάλη.





Η Panicking, η Μόσχα και το Πεκίνο αγοράζουν χρυσό για να έχουν μια βάση εάν τα αδύναμα νομίσματα χαρτιού τους δεν είναι πλέον χρήσιμα και ένα σύστημα χωρίς μετρητά πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Οι οικονομικοί και βιομηχανικοί κατασκόποι πλήττουν όλο και περισσότερο τους τοίχους. Το Διαδίκτυο πιθανώς θα χωριστεί από την Ανατολή κάποια στιγμή.

Η τελευταία έκδοση των Windows θα είναι δωρεάν και ίσως πολύ πιο ασφαλής. Μαζί με τις κυβερνήσεις, η NSA θα διασφαλίσει ότι κανείς δεν μπορεί να σερφάρετε στο δυτικό δίκτυο χωρίς να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος. Μερικές μικρές, σκοτεινές γωνιές του Dark Net θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά θα παρακολουθούνται κρυφά.

While The World Is Distracted, Putin Signs Law That Could See Him In Power to 2036

[embedded content]

Οι Ανατολικοί κατάσκοποι δεν μπορούν πλέον να κάθονται άνετα μπροστά στις οθόνες τους και να επιτίθενται στόχοι στο άλλο άκρο του κόσμου. Αντ ‘αυτού, πρέπει να ταξιδέψουν στη Δύση κάτω από ψεύτικη ταυτότητα και να παλέψουν για να φτάσουν εκεί που θέλουν να πάνε.

Ωστόσο, υπάρχουν βιομετρικά διαβατήρια και βιομετρικά συστήματα σε όλη τη δύση για να ανιχνεύσουν τους εχθρικούς κατασκόπους και να δουν αμέσως τις ταυτότητες καμουφλάζ. Ομοίως, η χρήση της τρομοκρατίας για αποσταθεροποίηση καθίσταται όλο και πιο δύσκολη.





Όσο περισσότερο αυτός ο συγκαλυμμένος, έμμεσος πόλεμος ασκείται με επιτυχία από τους Αγγλοαμερικανούς, τόσο περισσότερο οι Ανατολικές Δυνάμεις αισθάνονται ότι είναι κεκαλυμμένοι και ο πιο εκπληκτικός πυρηνικός πόλεμος φαίνεται να είναι χωρίς εναλλακτική λύση.



Ψυχρός Πόλεμος και συγκρούσεις μεσολάβησης



Εάν μια άμεση σύγκρουση είναι πολύ ελκυστική, διεξάγονται πολέμους μεσολάβησης. Η βασική τακτική είναι να είναι φιλική με όλες τις ομάδες, να τους υποσχεθεί τι ακριβώς θέλουν και ταυτόχρονα να εξαπατήσει όλες τις ομάδες.

Contagion – Blueprint for Cough-19 USA Inc. Martial Law

[embedded content]

Για παράδειγμα, είναι προς το συμφέρον των Ανατολικών Δυνάμεων να εμπλέξουν το Ιράν, τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ σε έναν πόλεμο. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για ένα πραγματικά ισχυρό Ιράν. Ιστορικά, η Ρωσία ήταν ανέκαθεν κακή προστάτης και πάντα είχε σκοπό να κατακτήσει τις μουσουλμανικές χώρες γύρω από αυτήν.

Οι Αμερικανοί αναπόφευκτα θα έπρεπε να παρεμβαίνουν σε έναν πόλεμο μεταξύ του Ιράν, των Παλαιστινίων και του Ισραήλ, που θα αποσπούν τις δυνάμεις τους. Ένας πόλεμος μεταξύ Βόρειας Κορέας και Νότιας Κορέας θα ήταν επίσης προς το συμφέρον των Ανατολικών Δυνάμεων.

Και εδώ, οι Αμερικανοί θα έπρεπε να παρεμβαίνουν. Άλλες πηγές συγκρούσεων περιλαμβάνουν τη συνεχιζόμενη διαμάχη της Ιαπωνίας με την Κίνα στον Ειρηνικό, υπέρ-ρωσικές χώρες όπως η Βενεζουέλα και οι φιλοαμερικανοί γείτονές τους και η Βόρεια Αφρική. Η Ευρώπη θα προσπαθήσει να υποκινήσει και να οπλίσει τις ομάδες που περιγράφηκαν προηγουμένως σε αυτό το βιβλίο, όπως τα πολιτικά δικαιώματα και οι Ρώσοι Γερμανοί.



Αντίθετα, οι αγγλοαμερικανικές εντάσεις τροφοδοτήθηκαν από τον Καύκασο, την Ουκρανία, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, και στην πόρτα της Κίνας.

Μια μεγάλη δύναμη μπορεί εύκολα να χτίσει όπλα με ψευδή σημάδια για να συγκαλύψει την προέλευσή τους, να διανείμει χρυσό και δολάρια σε παλέτες σε διάφορες ομάδες, να στείλει εκπαιδευτές και να μεταφέρει διακριτικά τις πληροφορίες από τη δική τους κατασκοπεία.





Η Ουκρανία το 2015 αποτελεί πρωταρχικό παράδειγμα αυτού. Είναι απολύτως σαφές στους διπλωμάτες των ΗΠΑ ότι η Ρωσία δεν θα δεχτεί ποτέ ποτέ ότι μια χώρα τόσο κοντά στην πόρτα τους θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μόσχα θα ήθελε να έχει μια κλασική ζώνη απομόνωσης αποτελούμενη από προσωρινά κράτη που είναι πιστά στη Μόσχα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύουν αρχικά τους Ουκρανούς με όλα τα πράγματα, απλά δεν προσβλητικά όπλα. Αντ ‘αυτού, τα οχήματα, οι εκπαιδευτές, οι πληροφορίες, τα συστήματα ανίχνευσης εχθρών, τα χρήματα και άλλοι πόροι, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να αυξήσει τη δική της παραγωγή εξοπλισμών.



Η κατάκτηση της Κριμαίας και της ανατολικής Ουκρανίας ήταν σημαντικές νίκες προπαγάνδας για τη Ρωσία, αλλά επίσης συνδέθηκε με φρικτό κόστος.

Οι πόροι μιας μεγάλης δύναμης είναι επίσης πολύ περιορισμένοι. Εάν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι οι πόροι χάνουν ή χρησιμοποιούνται σε λάθος μέρος και σε λάθος χρόνο, υπάρχει ένα επιχειρησιακό πλεονέκτημα.



Υποχρεωτική εμβολιασμοί τι θα κάνετε???

URGENT: Nationwide Martial Law & mandatory vaccines, cashless society, 5G and BIOCHIPS (GRAY STATE)

[embedded content]

Shelter In Place Declared 2nite in SF/Bay Area ~ Denmark Approves Forced Vaccinations. No Exceptions

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη