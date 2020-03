dunamitis

Από αύριο στις 6 το πρωί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα μας πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, παρά μόνο για απολύτως αναγκαία συνθήκη που σχετίζεται αποκλειστικά με επείγουσα εργασία ή οικογένεια, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη απογευματινή ενημέρωση των δημοσιογράφων για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε επίσης πως όσοι βρίσκονται στη χώρα μας από το εξωτερικό για διακοπές, συνέστησε να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις όποιες μετακινήσεις τους στο εσωτερικό, επισημαίνοντας πως όσοι βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα μπορούν να φύγουν από τη χώρα και πριν από την παρέλευση του χρόνου αυτού.Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες και τους κοινοτικούς αλλοδαπούς, ανέφερε πως μπορούν να εισέρχονται στη χώρα, απευθύνοντάς τους ισχυρή σύσταση να παραμείνουν σε οικειοθελή καραντίνα για 14 ημέρες. Στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού σε πληθυσμό που διαμένει στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νήσων,τα οποία λειτουργούν σε κατάσταση υπερπληρότητας, ενημέρωσε ότι θα ισχύσει περιορισμός κυκλοφορίας των διαμενόντων στα ΚΥΤ, με την ελεγχόμενη μετάβαση τους στα οικεία αστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών τους. Συγκεκριμένα, είπε θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης, ανά μία ώρα, σε περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα, μεταξύ 7 το πρωί και 7 το βράδυ.Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕΔείτε το βίντεο:Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: